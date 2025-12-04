మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున - ఈ దానాలు చేస్తే ఐశ్వర్యం ప్రాప్తి ఖాయం!
అన్నపూర్ణ జయంతి విశిష్టత మీ కోసం
Published : December 4, 2025 at 5:01 AM IST
Annapurna Jayanti 2025 : మార్గశిర మాసంలో ఎన్నో పండుగలు! మరెన్నో పుణ్యతిథులు! ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని శ్రీ దత్త జయంతిగా జరుపుకుంటాం. అయితే ఇదే రోజున అన్నపూర్ణ జయంతి కూడా జరుపుకోవడం విశేషం. కాశీలో వెలసిన అన్నపూర్ణాదేవి జీవులకు ఆహారాన్ని ప్రసాదించే దేవత! ఈ కథనంలో అన్నపూర్ణ జయంతి విశిష్టత ఏమిటి? అన్నపూర్ణ జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి అనే విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
అన్నపూర్ణ జయంతి ఎప్పుడు?
డిసెంబర్ 4, గురువారం మార్గశిర శుద్ధ పౌర్ణమిని అన్నపూర్ణ జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
అన్నపూర్ణ జయంతి విశిష్టత
భూమిపై సకల ప్రాణులు ఆహారం దొరకక అలమటించినప్పుడు బ్రహ్మ, విష్ణువులతో సహా దేవతలందరూ శివుడిని ప్రార్థించగా, మార్గశిర పౌర్ణమి రోజున పార్వతీ దేవి అన్నపూర్ణ దేవిగా అవతరించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
అన్నపూర్ణ జయంతి వెనుక పౌరాణిక గాథ
ఒకసారి పార్వతి పరమేశ్వరుల మధ్య భౌతిక ప్రపంచం గురించి వాదన జరిగింది. పరమ శివుడు మానవులు తినే ఆహారంతో సహా భౌతికమైన ప్రతిదీ కేవలం భ్రమ అని వాదించాడు. కానీ పార్వతి దేవి 'ఇది నిజం కాదు! తన అనుగ్రహంతోనే సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి ఆహారం లభిస్తోంది' అని వాదించింది. ఇలా వాదోపవాదాలు పెరిగి పార్వతిదేవికి ఆగ్రహం వచ్చి కైలాసాన్ని విడిచిపెట్టింది.
లోకాలు అల్లకల్లోలం
ప్రాణులకు ఆహారాన్ని అందించే జగన్మాత అదృశ్యం కావడంతో లోకాలన్నీ కరువు కాటకాలతో అల్లాడిపోయాయి. అప్పుడు లోకాలను కాపాడమని సకల దేవతలు, మునులు, ఋషులు శివుని ప్రార్ధించారు. శివుడు చివరకు ఈ భూమిపై ఆహారం లభించే ఏకైక ప్రదేశం వారణాశికి సకల గణాలతో కలిసి వెళ్తాడు.
అన్నపూర్ణ రూపంలో పార్వతి
కాశీలో పరమేశ్వరుడు భిక్షాపాత్ర చేత ధరించి ఆహారం కోసం సంచరిస్తుండగా అద్భుతమైన వంటగది ఒకటి కనబడుతుంది. అక్కడ తన ఇల్లాలు పార్వతి అన్నపూర్ణ అవతారంలో ఉంటుంది. అప్పుడు పరమ శివుడు జీవులకు ఆహారాన్ని ప్రసాదించేది ఆ జగన్మాతే అని గుర్తిస్తాడు.
భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ! మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ!
పార్వతిని అన్నపూర్ణ అవతారంలో చూసిన పరమ శివుడు ఆనందంతో సాక్షాత్తూ తన ఇల్లాలు ముందు భిక్షాపాత్ర చాచి 'భిక్షాం దేహి!' అని ఆహారాన్ని అర్థిస్తాడు. పార్వతి శివుని భిక్ష పాత్రలో భిక్ష వేస్తుంది. శివుడు ఆ ఆహారాన్ని లోకంలోని సకల ప్రాణులకు పంచి పెడతాడు. ఎంత పంచినా తరగని అమృతత్వం అన్నపూర్ణాదేవి భిక్ష వేసిన ఆ భిక్షాపాత్రకు చేకూరుతుంది. అలా లోకంలో కరువు కాటకాలు దూరమై, దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఇదంతా మార్గశిర పౌర్ణమి రోజు జరిగింది. ఆనాటి నుంచి ఆ రోజును మార్గశిర పౌర్ణమిని అన్నపూర్ణ జయంతిగా జరుపుకుంటాం.
అన్నపూర్ణ జయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి?
అన్నపూర్ణ జయంతి రోజు సూర్యోదయంతోనే స్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని గంగాజలంతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. అన్నపూర్ణ దేవి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్ర పటాన్ని పసుపు రాసిన పీటపై ఉంచి గంధం, కుంకుమలతో అలంకరించాలి. తర్వాత అమ్మవారి ముందు ధూపం, దీపం వెలిగించాలి. అన్నపూర్ణ దేవిని తెల్ల చేమంతులతో, తెలుపు రంగు పుష్పాలతో పూజిస్తూ అష్టోత్తర శతనామ అర్చన చేయాలి.
ఈ ప్రసాదాలు నివేదించాలి
ఈ రోజు అమ్మవారికి, అన్ని కూరగాయలు, బియ్యంతో తయారు చేసిన కదంబం, గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన పూరీలు, గోధుమ రవ్వ హల్వా, అల్లం గారెలు, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటివి నివేదించాలి. ఈ ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచి పెట్టిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు స్వీకరించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక శ్రీ ఆది శంకరులు రచించిన అన్నపూర్ణాష్టకం పఠించాలి.
అన్నదానం శ్రేష్టం
అన్నపూర్ణాదేవి లోకానికి ఆహారాన్ని అందించే దేవత. అందుకే ఈ రోజు అన్నదానం నిర్వహిస్తే వంశంలో ఎవరికీ అన్నానికి లోటుండదని శాస్త్రవచనం. అలాగే అన్నపూర్ణ జయంతి రోజు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేసిన వారి ఇంట సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఐశ్వర్యం తాండవమాడు తుందని విశ్వాసం.
రానున్న అన్నపూర్ణ జయంతి రోజు మనం కూడా ఆహారప్రదాత అన్నపూర్ణాదేవిని ఆరాధిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం