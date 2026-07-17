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పవిత్ర ఆషాఢ మాసంలో తిరుమలలో వైభవంగా ఆణివార ఆస్థానం- 'లచ్చన్న' సమర్పణ విశిష్టత ఇదే!

దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అత్యంత వైభవంగా ఆణివార ఆస్థానం- ఈ ప్రాచీన ఉత్సవంలో జరిగే విశిష్ట పూజలు, 'లచ్చన్న' సమర్పణ, పుష్పపల్లకీ సేవ వివరాలు మీకోసం

Anivara Asthanam 2026
Anivara Asthanam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 2:51 AM IST

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Anivara Asthanam 2026 : ఆషాఢ మాసంలో సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతోనే దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ సమయంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆణివార ఆస్థానం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆణివార ఆస్థానం ఎప్పుడు జరగనుంది? ఈ ఉత్సవం విశిష్టత ఏమిటి? అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆణివార ఆస్థానం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు జులై 17, శుక్రవారం ఆషాఢ శుద్ధ తదియ రోజు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా ఆణివరై ఆస్థానం అనే అతి ప్రాచీన వేడుక జరుగుతుంది. కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వైఖానస ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా ఈ ఆణివరై ఆస్థానం కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తారో చూద్దాం.

సర్వభూపాల వాహనంలో మలయప్పస్వామి
జులై 17, శుక్రవారం ఆషాఢ శుద్ధ తదియ రోజు శ్రీవారి ఆలయంలో సాలకట్ల ఆణివరై ఆస్థానం వేడుక జరగనుంది. ఈ ఉత్సవాన్ని ఆణివార ఉత్సవమని కూడా అంటారు. ఈ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయాన్నే శ్రీవారి ఆలయంలో బంగారు వాకిలి ముందున్న ఘంటా మండపంలో సర్వభూపాల వాహనంలో ఉభయ దేవేరులతో కూడిన మలయప్ప స్వామిని గరుత్మంతునికి అభిముఖంగా ఆశీనుల్ని చేస్తారు. అనంతరం మరోపీఠంపై విష్వక్సేనుల వారు దక్షిణాభిముఖంగా కొలువుదీరుతారు.

ప్రత్యేక పూజలు
ఆణివార ఉత్సవం సందర్భంగా మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ప్రసాదాలు నివేదిస్తారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద జియ్యరు స్వామి వెండిపళ్లెంలో పట్టువస్త్రాలు శిరసుపై ధరించి ఊరేగింపుగా తీసుకు వస్తారు. ఈ వస్త్రాలను అర్చకస్వాములు మూలవిరాట్టుకు, మలయప్ప స్వామికి, విష్వక్సేనుల వారికి సమర్పిస్తారు.

'లచ్చన్న' సమర్పణ
వస్త్ర సమర్పణ పూర్తయ్యాక 'లచ్చన్న'గా పిలిచే శ్రీవారి ఆలయ తాళపు చెవుల గుత్తిని తొలుత అర్చకులు, తరువాత పెద్ద జియ్యరు స్వామి, చిన్న జియ్యరు స్వామి, ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారులకు వరుస క్రమంలో కుడిచేతికి తగిలిస్తారు. అనంతరం ఆ తాళపు చెవుల గుత్తిని శ్రీవారి మూలవిరాట్టు పాదాల చెంత ఉంచుతారు.

మంగళ హారతితో ముగింపు సేవ
చివరగా హారతి, చందనం, తాంబూలం, తీర్థం, ప్రసాదం, శఠారి సమర్పణ ఉంటుంది. అంతటితో శ్రీవారి ఆలయంలో ఆణివరై ఆస్థానం ఉత్సవం ముగుస్తుంది.

పుష్పపల్లకీపై ఊరేగే శ్రీనివాసుడు
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక సేవలలో పుష్ప పల్లకీ సేవ ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం ఆషాడ మాసంలో దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రవేశం సందర్భంగా జరిగే 'సాలకట్ల ఆణివార ఆస్థానం' పర్వదినం సందర్భంగా ఈ సేవను శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారు సాయంత్రం 6 గంటలకు పుష్పపల్లకీపై ఉభయ దేవేరులతో కలిసి నాలుగు మాడ వీధులలో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.

పుష్ప పల్లకి సేవ విశిష్టత
ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని వివిధ రకాల సుగంధ భరితమైన, రంగురంగుల పుష్పాలతో అత్యంత సుందరంగా అలంకరించిన పల్లకీలో కొలువుదీరుస్తారు. పల్లకీ ముందు భాగంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి, పక్క భాగంలో ద్వాపరయుగంలో చిన్నికృష్ణులు, వెనక భాగంలో తమలపాకుల ప్రత్యేక అలంకరణలో హనుమంతుడు కొలువుతీరి ఉండగా, 6 రకాల సంప్రదాయ పుష్పాలు, 6 రకాల కట్ ఫ్లవర్స్ కలిపి మొత్తం ఒక టన్ను పుష్పాలతో జరిగే ఈ సేవ అద్వితీయం, అపూర్వం.

మాడవీధిలో ఊరేగింపు
పుష్పాలతో అలంకరించిన ఈ ప్రత్యేక పల్లకీపై స్వామివారు తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయమిస్తారు. ఈ పల్లకీ సేవను తిలకించడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారి కృపకు పాత్రులవుతారు. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు, జీయరు స్వాములు, భక్తులు పాల్గొంటారు.

సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగే ఈ ఆణివరై ఆస్థానం వేడుక కళ్లారా చూడడం వలన అనంతకోటి పుణ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని చూడటానికి తిరుమల తరలి వెళ్దాం. శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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