మంగళవారం వచ్చిన సంకష్ట చవితి మహా శుభం- అంగారక సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతం చేస్తే కోరికలూ నెరవేరుతాయా?

ప్రతి నెల కృష్ణ పక్ష చవితి రోజు జరుపుకునే సంకటహర చతుర్థి విశిష్టత- ఈ రోజు వినాయకుడిని ఆరాధిస్తే అన్ని ఆటంకాలు తొలగి, కష్టాలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయని నమ్మకం!

Published : May 5, 2026 at 4:29 AM IST

Angaraka Sankashti Chaturthi Significance : ప్ర‌తి నెల కృష్ణ పక్షం చతుర్థి అంటే పౌర్ణ‌మి తర్వాత వ‌చ్చే 4వ రోజున సంకటహర చతుర్థి జరుపుకుంటారు. ఈ సంకటహర చతుర్థి మంగళవారం రోజు వస్తే దానిని అంగారక సంకటహర చతుర్థి అంటారు. అంగారక సంకటహర చతుర్థి ఏడాదిలో వచ్చే మిగిలిన సంకటహర చతుర్థి రోజుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజు సంకష్ట హర వ్రతాన్ని ఆచరించి గణనాథుని పూజిస్తే దుర్లభమైన కార్యాలు కూడా సులువుగా పూర్తవుతాయని విశ్వాసం. అంగారక సంకష్ట హర చతుర్థి వ్రతం గురించి ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.

ఆటంకాలు తొలగించే విఘ్న వినాయకుడు
సాధారణంగా వినాయకుని విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్న వినాయకునిగా పూజిస్తుంటాం. అన్ని సాఫీగా సాగిపోతున్నాయని అనుకునే సమయంలో అకస్మాత్తుగా సంభవించే ఆపదల నుంచి, కష్టాల నుంచి ఆదుకునే దేవుడు గణనాథుడు. ఎంత కష్టం వచ్చినా, జీవితంలో ఏ పని తలపెట్టినా ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నా విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడిని నిండు మ‌న‌సుతో పూజిస్తే అన్నీ సంక‌టాలు, విఘ్నాలు తొల‌గిపోతాయ‌ని ప్రగాఢ నమ్మకం.

సంకష్టహర చవితి అంటే!
వినాయకునికి చవితి తిథి అంటే ప్రీతి. అందునా ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చవితి అంటే మహా ప్రీతి. ఈ రోజు వినాయకుని వ్రతాన్ని నియమ నిష్టలతో ఆచరిస్తే కొండంత ఆపదలు కూడా దూది పింజల్లా తేలిపోతాయని విశ్వాసం. ఈ వ్రతాన్ని సంకటహర చతుర్థి, లేదా సంకష్టహర చతుర్థి అని అంటారు. ఈ చవితి మంగళవారంతో కలిసి వస్తే అది అంగారక సంకష్ట హర చవితి అవుతుందని, అది మరింత శ్రేష్ఠమని గణేశ పురాణం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా సంకష్ట హర వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? ఈ వ్రతం ఫలం ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

అంగారక సంకష్ట హర చతుర్థి ఎప్పుడు?
ఏ రోజైతే మంగళవారం చవితి కలిసి ఉంటాయో దానిని అంగారక సంకష్ట హర చవితి అంటారు. చవితి తిథి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఉన్న రోజునే ఈ సంకష్ట చవితి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మే 5, మంగళవారం, వైశాఖ బహుళ చవితి తిథి పూర్తిగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే అంగారక సంకష్ట హర చవితి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ వ్రతాన్ని సూర్యాస్తమయం తర్వాతనే ఆచరించాలి.

సంకష్టహర చతుర్థి వ్రత విధానం
సంకష్టహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి శుచియై తలారా స్నానం చేసి ఇంటి గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కట్టుకోవాలి. నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకోవాలి. ఈ రోజు సాయంత్రం పూజ పూర్తయ్యే వరకు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత తిరిగి స్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని కూడా శుభ్రపరచుకోవాలి. పసుపు రాసిన పీటకు కుంకుమ బొట్లు పెట్టి అలంకరించాలి. పీటకు నాలుగు వైపులా అరటి పిలకలతో అలంకరించుకోవాలి. పీటపై నూతన వస్త్రాన్ని పరచి మధ్యలో బియ్యాన్ని పోసి ఆ బియ్యంపై గణపతి విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్ఠించుకోవాలి.

సంకష్ట గణపతి పూజా విధానం
గంథం కుంకుమలతో, జిల్లేడు పూల మాలతో గణపతిని అలంకరించుకోవాలి. దీపారాధన చేసి పూజను ప్రారంభించాలి. ముందుగా ఒక తమలపాకుపై పసుపు గణపతిని తయారు చేసి షోడశ నామాలతో పసుపు గణపతిని పూజించిన చిన్న బెల్లం ముక్కను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. అటు తర్వాత గణపతిని అష్టోత్తర శతనామాలతో అర్చించాలి. వినాయకునికి గరిక సమర్పించాలి. ధూపం వేయాలి. వినాయకునికి ప్రీతికరమైన ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు, మోదకాలు, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. చివరగా సంకష్ట గణపతి వ్రతకథను చదువుకుని శిరస్సున అక్షింతలు వేసుకోవాలి. మంగళ హారతి ఇచ్చి గణపతి సమక్షంలో గుంజిళ్లు తీయాలి. పూజ పూర్తయ్యాక ప్రసాదాన్ని అందరికి పంచి పెట్టి చంద్ర దర్శనం చేసిన తర్వాత మాత్రమే భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

శివకుమారులకు ప్రీతికరమైన ఈ రోజు శుభప్రదం!
మే 5, మంగళవారం చాలా విశిష్టమైన రోజు. ఎందుకంటే ఈ రోజు శివ కుమారులైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వినాయకుడు కలిసి ఒకే రోజున అనుగ్రహించనున్నారు. మంగళవారానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. బహుళ చవితి రోజు సంకష్టహర చవితి వ్రతం పేరిట వినాయకుని పూజిస్తాం. ఇంతటి పవిత్రమైన రోజున వినాయకుడికి సంబంధించిన అంగారక సంకష్టహర చతుర్థి అత్యంత శుభప్రదమైన రోజు.

ఇలా పూజించడం ఎంతో శ్రేష్ఠం!
జీవితంలో ఊహించని ఉపద్రవాలు, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు, అప్పుల బాధలతో సతమతమయ్యేవారు ఈ అంగారక సంకష్ట చతుర్థి రోజున వినాయకుని జిల్లేడు పూలు, గరికతో పూజించి, బెల్లం, ఉండ్రాళ్లు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ నైవేద్యంగా సమర్పించి సంకటహర గణేశ స్తోత్రం, గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం పఠించడం ఎంతో శ్రేష్ఠమైనది. ఇలా చేయడం వల్ల అడ్డంకులు, ఆర్థిక కష్టాలు, అప్పుల బాధ తొలగిపోతాయని పండితులు చెబుతారు.

అంగారక సంకష్టహర చతుర్థి వ్రత ఫలం
ముఖ్యంగా సంకష్టహర చతుర్థి ఈసారి మంగళవారం రావడం గొప్ప విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు గణపతిని శాస్త్రోక్తంగా ఆరాధిస్తే జాతకంలో కుజదోష ప్రభావం కారణంగా వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారికి అతి త్వరలో వివాహం అవుతుంది. పనుల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ అంగారక సంకష్ట చవితి రోజు మనం కూడా గణపతిని ఆరాధిద్దాం సకల శుభాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

