కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు చేసే అనంత పద్మనాభ వ్రతం! 14 ఏళ్ల పాటు ఆచరించే ఈ వ్రతం విశిష్టత ఏంటో తెలుసా?
భాద్రపద శుక్ల చతుర్దశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువు అనంత రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ అనంత పద్మనాభ వ్రతం- 14 ముడులతో కూడిన అనంత తోరం, 14 అనే సంఖ్యకు ఉన్న ప్రత్యేకత
Published : September 25, 2026 at 6:32 AM IST
Ananta Padmanabha Vratam 2026 : భయంకరమైన కష్టాల నుంచి కాపాడే అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం. అనంత పద్మనాభుని రూపంలో పూజలందుకునే శ్రీ మహా విష్ణువు. వనవాసం సమయంలో ధర్మరాజు ఆచరించి పోగొట్టుకున్న రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందిన పవిత్ర వ్రతం.
అనంత పద్మనాభ చతుర్థి ఎప్పుడు?
భాద్రపద శుక్ల చతుర్దశి నాడు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 25, శుక్రవారం భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి సందర్భంగా ఈ రోజునే అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రత విశిష్టతను, వ్రత విధానం గురించి తెలుసుకుందాం.
అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రత విశిష్టత
ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్ష చతుర్దశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును 'అనంత పద్మనాభుడు' రూపంలో పూజిస్తారు. భయంకరమైన కష్టాల్లో మునిగి ఇబ్బందులు అనుభవిస్తున్నప్పుడు వాటి నుంచి బయటపడటానికి ఈ అనంత పద్మనాభ వ్రతం ఆచరించడం తరతరాలుగా వస్తోంది. మహాభారతం కాలం నుంచే ఈ వ్రతం ప్రచారంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పూర్వం ఈ వ్రత మహత్యాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణుడు, ధర్మరాజుకు వివరించినట్లుగా భారతంలో వివరించి ఉంది. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారి అన్నీ కష్టాలు తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలతో, సిరిసంపదలతో తులతూగుతారని, చివర్లో మోక్షం పొందుతారని నమ్మకం.
అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి?
ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఈ రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి నిత్యకృత్యాలు తీర్చుకుని శుచియై తలారా స్నానం చేసి ఇంటిని, పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పూజామందిరంలో ఈశాన్య దిశలో శుభ్రం చేసిన స్థలంలో మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ మండపంలో దర్భలతో లేదా పిండితో, పూలతో పద్నాలుగు పడగల అనంత శేషుని స్వరూపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని పూజకు సిద్ధం కావాలి.
కలశ స్థాపన
ఇలా తయారు చేసుకున్న అనంత శేషుని స్వరూపాన్ని ఒక కలశం మీద ఉంచి పూజిస్తారు. ఈ పవిత్ర కలశంలో గంగాజలం, కొద్దిగా పాలు, ఒక పోకచెక్క, ఓ వెండి నాణెం వేసి ఆపైన మామిడాకులు, కొబ్బరికాయ ఉంచి కలశాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. అనంతరం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న అనంత శేషుని స్వరూపాన్ని ప్రతిష్టించి దీపారాధన చేసి పూజను ప్రారంభించాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ పూజను పురోహితుని సమక్షంలో ఆచరించడం శ్రేష్టమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం వ్రతం పూర్తయ్యాక ఉపవాసాన్ని విరమించడం సంప్రదాయం.
పద్నాలుగు సంఖ్యకు ప్రాధాన్యం
ముందుగా గణపతిని, నవగ్రహాలను పూజించిన తర్వాత యమునా పూజ చేయాలి. అనంతరం అనంతుడిని షోడశోపచారాలతో పూజించి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న 28 అరిసెలు శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామికి నైవేద్యంగా నివేదించి, వ్రత కథ చెప్పుకుని అనంత పద్మనాభ స్వామికి నమస్కరించి, అక్షింతలు తలపై వేసుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యాక వ్రతం చేయించిన బ్రాహ్మణుడికి 14 అరిసెలు దానంగా ఇచ్చి, మిగిలినవి వ్రతం ఆచరించిన వారు భక్తితో తినాలి. ఎరుపు రంగులో ఉన్న పద్నాలుగు పొరలతో తయారుచేసుకున్న తోరాన్ని చేతికి కట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా 14 సంవత్సరాలు ఆచరించిన తర్వాత ఉద్యాపన చెప్పుకోవాలి.
అనంత పద్మనాభ వ్రత ఫలం
14 సంవత్సరాల పాటు అనంత పద్మనాభ వ్రతం చేసుకుంటే భయంకరమైన కష్టాలు తొలగిపోతాయి. కటిక దరిద్రుడు కూడా ఆగర్భ శ్రీమంతుడిగా మారుతాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. రానున్న అనంత పద్మనాభ వ్రతాన్ని మనమందరం కూడా జరుపుకుందాం సకల ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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