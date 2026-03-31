అన్యోన్య దాంపత్యం కోసం సులభమైన రతీమన్మధుల పూజ!- ఏ రోజు ఆచరించాలో తెలుసా?
రతీమన్మధుల పూజ వెనుక ఉన్న పురాణగాథ - చీటికీ మాటికి గొడవలు, కలహాలు లేకుండా చేసే త్రయోదశి వత్రం గురించి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!
Published : March 31, 2026 at 5:01 AM IST
Ananga Trayodasi Vratam 2026 : పూజలు, నోములు, వ్రతాలు హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. సనాతన ధర్మంలో స్త్రీలు ఆచరించాల్సిన నోములు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా వివాహం, సౌభాగ్యం, సంతానం, సుమంగళి తనం కోసం ఆచరించాల్సిన నోములు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ నోముల్లో ఎక్కువ భాగం మహిళలు ఆచరించేవే ఉంటాయి. వివాహం అయ్యాక దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత అవసరం. చీటికీ మాటికి గొడవలు, కలహాలతో వైవాహిక బంధం విచ్ఛిన్నమవుతుంది. అందుకే మన పెద్దలు అన్యోన్య దాంపత్యం కోసం కూడా అనంగ త్రయోదశి వ్రతం అనే ఒక వ్రతాన్ని సూచించారు. ఆ వ్రతం ఏమిటి? ఏ రోజు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి? తదితర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అనంగ త్రయోదశి వ్రతం ఎప్పుడు?
చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశిని అనంగ త్రయోదశిగా జరుపుకుంటాం. మార్చి 31, మంగళవారం చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశి సందర్భంగా ఈ రోజు అనంగ త్రయోదశి వ్రతం ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అనంగ త్రయోదశి ఎలా వచ్చింది? అనంగ త్రయోదశి వ్రత విశిష్టత ఏమిటి అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అనంగ త్రయోదశి విశిష్టత
చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశినే అనంగ త్రయోదశి, అని మదన త్రయోదశి అని, మన్మధ త్రయోదశి అని, కామదేవ త్రయోదశి అని అంటారు. ఈ రోజున అన్యోన్య దాంపత్య సిద్ధి కోసం ఆలుమగలు రతీమన్మధులను పూజిస్తారు. అనంగ త్రయోదశి రోజు రతీమన్మధులను పూజించడం వెనుక ఉన్న పురాణగాథ గురించి తెలుసుకుందాం.
తారకాసుర సంహారం కోసం దేవతల ప్రయత్నం
పూర్వం తారకాసురుడనే రాక్షసుడు లోక కంటకుడై దేవతలను, ఋషులను బాధిస్తుండేవాడు. ఈ తారకాసురుడికి బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరం వలన శివుని కుమారుడు తప్ప మరెవరూ అతన్ని సంహరించలేరు. అప్పటికే హిమాలయాల్లో తపోదీక్షలో ఉన్న పరమేశ్వరుని బ్రహ్మచర్య దీక్ష భగ్నం చేసి పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరిగి కుమారస్వామి జననం జరిగితే తప్ప తారకాసుర సంహారం జరగదు. దేవతలందరూ కలిసి ఈ దేవకార్యాన్ని నిర్వహించే బాధ్యత మన్మధునికి అప్పజెప్తారు.
శివునిపై పూల బాణాన్ని సంధించిన మన్మధుడు
మన్మధుడు దేవకార్యం నిర్వర్తించడం కోసం వసంతుని సహాయంతో ధ్యాన నిమగ్నుడై ఉన్న పరమేశ్వరునిపై పూల బాణాన్ని సాధిస్తాడు. మన్మధ బాణం తో కామవికారాలకు లోనైనా పరమ శివుడు ఆగ్రహంతో ఇందుకు కారణమైన మన్మధుని తన మూడవ నేత్రం తెరచి భస్మం చేస్తాడు. ఈ ఘటనతో నివ్వెరపోయిన మన్మధుని భార్య రతీదేవి దుఃఖంతో తనకు పతి భిక్ష పెట్టమని పరమేశ్వరుని ప్రార్ధిస్తుంది.
అనంగ త్రయోదశి వ్రతం ఇలా వచ్చింది
రతీదేవి ప్రార్థనకు శాంతించిన శివుడు మన్మధుడు అనంగుడిగా ఆమెకు మాత్రమే కనిపిస్తాడని మన్మధుని పునరుజ్జీవితుణ్ణి చేసాడు. శివుడు రతిదేవికి ఈ వరం ప్రసాదించిన చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు అనంగ త్రయోదశిగా ప్రసిద్ధమై, ఆనాటి నుంచి చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు అనంగ త్రయోదశి వ్రతం ఆచరించడం ఆనవాయితీగా మారింది. రతీమన్మధులు అన్యోన్య దంపతులు కాబట్టి చైత్ర శుద్ధ త్రయోదశి రోజు వారిని పూజించడం వలన ఆలుమగల అన్యోన్యత వృద్ధి చెందుతుందని విశ్వాసం.
అనంగ త్రయోదశి పూజా విధానం
అనంగ త్రయోదశి రోజు సుఖమయ దాంపత్యం కోసం వ్రతం ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి నిత్యపూజలు పూర్తి చేసుకోవాలి. అనంతరం శివపార్వతులను, రతీమన్మధులను మరువం, దవనం తో పూజించాలి. షోడశోపచార పూజ పూర్తి చేసి, ధూప దీప నైవేద్యాలు, మరువం దవనం పత్రి పూజ శాస్త్రోక్తంగా చేయాలి. అనంతరం శివుడు మన్మధుని దహనం చేసి, తిరిగి పునరుజ్జీవితుణ్ణి చేసిన కథను చదువుకోవాలి.
ఉద్యాపన ఇలా
ఈ విధంగా అనంగ త్రయోదశి వ్రతాన్ని 3, లేదా 5 సంవత్సరాల పాటు చేసి ఉద్యాపన చేసుకోవచ్చు. ఉద్యాపన సమయంలో దీర్ఘకాలం వివాహ బంధంలో ఉన్న దంపతులకు దంపత పూజ చేసి నూతన వస్త్రాలు దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. భక్తిశ్రద్ధలతో అనంగ త్రయోదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అన్యోన్య దాంపత్యం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్ర వచనం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.