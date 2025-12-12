పాపాలు తొలగించే 'అనఘాష్టమి' వత్రం- పనస చెట్టు కింద చేస్తే రెట్టింపు ఫలితం
అనఘాష్టమి వ్రతంలో దాగి ఉన్న ఆశ్చర్యకర రహస్యం!
Published : December 12, 2025 at 2:49 AM IST
Anaghashtami Vratam : మార్గశిర మాసంలో శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు త్రిమూర్తుల అంశతో దత్తాత్రేయ స్వామి ఆవిర్భవించాడు. దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో ఎన్నో అవతారాలు గురు స్వరూపాలుగా పూజలందుకుంటున్నాయి. అయితే దత్తాత్రేయ స్వామికి ఒక గృహస్తు రూపం కూడా ఉంది. మార్గశిర బహుళ అష్టమి రోజు ఈ రూపాన్ని ఆరాధిస్తారు. ఈ సందర్భంగా దత్తాత్రేయ స్వామి గృహస్థు రూపం ఏమిటి? ఈ స్వరూపం ఎలా వచ్చింది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దత్తాత్రేయ స్వామి గృహస్థు రూపం ఏమిటి?
దత్తాత్రేయ స్వామి గృహస్థు రూపాన్ని అనఘ స్వామి అంటారు. ఆ స్వామి అర్ధాంగికి "అనఘాదేవి" అని పేరు. అనఘాదేవి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అవతారమని విశ్వాసం. అనఘుడు విష్ణు స్వరూపుడు, అనఘాదేవి లక్ష్మి స్వరూపము. ఈ దంపతులిద్దరూ నిత్యమూ తపోమయమైన జీవనం గడుపుతూ భక్తులకు తత్వజ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించే ఆది దంపతులు. ఈ పుణ్య దంపతులకు అణిమా, లఘిమా, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, ఈశిత్వం, వశిత్వం, కామావసాయితా, మహిమ అనే అష్టసిద్ధులు పుత్రులై అవతరించారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
అనఘాష్టమి అంటే ఏమిటి?
మార్గశిర మాసం కృష్ణపక్ష అష్టమి రోజును అనఘాష్టమి వ్రతంగా ఆచరిస్తారు. అయితే కొందరు దత్త ఉపాసకులు ప్రతి మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే అష్టమి రోజు, గురు శుక్రవారాల్లో కూడా అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంటారు. డిసెంబర్ 12, మార్గశిర బహుళ అష్టమి రోజు అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
పాపాలు తొలగించే అనఘాష్టమి
"అఘము" అంటే పాపము, ఇది మూడు రకాలు. అనఘము అంటే ఆ మూడు రకాల పాపాలను నశింపజేయడం. మనిషిని వేధించే మూడు రకాల పాపాలు ఈ అనఘాష్టమి వ్రతంతో తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
అనఘాష్టమి వ్రత విధానం
అనఘాష్టమి వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి ఇంట్లో తూర్పు ఈశాన్య దిక్కులో పసుపు కుంకుమలు, పూవులతో అలంకరించిన పీటపై దత్తాత్రేయ స్వామిని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ముందు దీపారాధన, గణపతి పూజ చేసి అనంతరం దత్తాత్రేయ స్వామిని పసుపు, ఎరుపు, తెలుపు రంగు పూలతో, అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. అనంతరం ఐదు అధ్యాయాలుగా ఉండే అనఘాష్టమి వ్రతకథను చదువుకోవాలి. ప్రతి అధ్యాయానికి చివర హారతి, కొబ్బరికాయ నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
ఈ నైవేద్యాలు సమర్పించాలి
వ్రతం పూర్తయ్యాక స్వామివారికి నైవేద్యంగా వివిధ ఫలాలు, చిత్రాన్నం, గారెలు, బూరెలు వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు అనఘాదేవి, దత్తాత్రేయ స్వామికి ప్రీతికరమైన ఆరు రకాల పదార్ధాలతో తయారు చేసిన పంచకజ్జాయం సమర్పించాలి.
పంచకజ్జాయం అంటే?
ఎండు కొబ్బరి, శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మోడి పుల్లలు, వాము, దంచిన బెల్లం వీటన్నింటిని సమపాళ్లలో చూర్ణం లాగా చేసి తయారు చేసే ప్రసాదమే పంచకజ్జాయం. అనఘాష్టమి వ్రతంలో భాగంగా ఈ ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తే దత్తాత్రేయుడు ప్రీతి చెందుతాడు.
వ్రతం పూర్తయిన మరుసటి రోజు స్వామివారికి పునః పూజ చేసి పూజలో వాడిన పూవులు ఇతర సామాగ్రి నదీ జలాల్లో విడిచి పెట్టాలి.
అనఘాష్టమి వ్రత మహత్యం
పనసచెట్టులో అనఘా దేవి దత్తాత్రేయులవారు, వారి పుత్రులైన అష్టసిద్దులతో గూడి ఉంటారు. అందుకే అనఘాష్టమి వ్రతం పనస చెట్టు క్రింద చేయడం ఎంతో శ్రేష్టం.
పాపాలు తొలగించి మోక్షసాధనకు మార్గాన్ని చూపించే అనఘాష్టమి వ్రతాన్ని ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు.
ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.