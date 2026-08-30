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ఆ గుడిలో చేసే 'పాయసం' కోసం శ్రీకృష్ణుడే రోజూ వస్తాడట! - ఎందుకో తెలుసా?

'అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి టెంపుల్​' పాయసం చాలా ప్రత్యేకం! - ఈ దేవాలయం ఎక్కడ ఉందంటే?

Ambalappuzha Srikrishna Swamy Temple
అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయం (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 4:05 PM IST

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Ambalappuzha Srikrishna Swamy Temple : కుబేరుడి అప్పును తిరుమల శ్రీనివాసుడు తీరుస్తున్నట్లే ఓ రాజు శ్రీకృష్ణుడికి ఇంకా అప్పు చెల్లిస్తున్నారు! అలా ఆ రాజు ఇప్పటికీ అప్పు చెల్లిస్తున్న క్షేత్రమే 'అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయం'. దక్షిణ ద్వారకగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ వైష్ణవ క్షేత్రంలో స్వామివారికి నివేదించి, పంచి పెట్టే పాలపాయసానికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఇంతకీ, రాజు శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మకు చెల్లిస్తున్న ఆ అప్పు ఏంటి? అది ఇంకా ఎందుకు చెల్లిస్తున్నాడు? ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి క్షేత్రం కేరళ-అళప్పుళ జిల్లాలోని అంబళప్పుళ అనే ప్రాంతంలో బ్యాక్‌వాటర్స్‌కు దగ్గరగా, ఆకట్టుకునే నిర్మాణంతో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ తయారుచేసే పాలపాయసాన్ని స్వీకరించేందుకు ఏకంగా గురువాయూర్‌ నుంచి శ్రీకృష్ణుడే రోజూ వస్తాడట. ఈ పాయసం ప్రిపరేషన్​కు ఆరేడుగంటల టైమ్ పడితే, ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు కొలువైన తీరూ మరింత ఆసక్తికరం. ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన ఓ రాజు, కృష్ణుడికి బాకీ పడి, తర్వాత స్వామిపైన భక్తితో ఈ ప్రదేశంలో టెంపుల్​ను నిర్మించి, ఆ అప్పును పాయసం రూపంలో ఇప్పటికీ చెల్లిస్తున్నాడనేది ప్రతీతి.

స్థలపురాణం ఏం చెబుతుందంటే?

ఒకప్పుడు శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయం ఉన్న ప్రాంతాన్ని చెంబకచ్చేరి పూరడం తిరునాళ్‌ దేవనారాయణన్‌ తంపురాన్‌ అనే రాజు పాలించేవాడు. చెస్ గేమ్ ఆడే ఆ రాజు అందరినీ ఓడిస్తూ, తనకు తిరుగులేదని గర్వపడేవాడట. కృష్ణ పరమాత్ముడు ఓసారి అతని అహంకారాన్ని అణచివేయాలనుకుని ఓ వృద్ధుడి వేషంలో దర్బారుకు వెళ్లి, చదరంగం ఆడాలన్న కోరికను విన్నవించుకున్నాడట. అప్పుడు రాజు తానే గెలుస్తాననే నమ్మకంతో పోటీకి రెడీ అయ్యాడు. అయితే, రాజు కనుక ఓడిపోతే చదరంగం గళ్ల ఆధారంగా తనకు బియ్యపుగింజల్ని ఇవ్వాలంటూ కండిషన్ పెట్టాడట ఆ వృద్ధుడు. అంటే, మొదటి గడిలో ఒక బియ్యపు గింజ, రెండోదాంట్లో రెండు, మూడోదాంట్లో నాలుగు, నాలుగో దాంట్లో ఎనిమిది ఈవిధంగా ప్రతి గడికీ రెట్టింపు చేస్తూ మొత్తం 64 గళ్లకు సరిపోయేలా బియ్యాన్ని ఇవ్వాలి అనేదే వృద్ధుడి వేషంలో ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మ నిబంధన.

రాజు చెస్ ఆడటం స్టార్ట్ చేసినా చివరకు ఓడిపోయి, మాట ఇచ్చినట్లుగానే ఒక్కో గడికి సరిపడా బియ్యాన్ని ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాడు. అయితే, ధాన్యాగారంలోని బియ్యం అయిపోతున్నా ఆ గళ్లు నిండకపోవడంతో రాజు కంగారుపడి వృద్ధుడి వేషంలో ఉన్న కృష్ణుడి కాళ్లపైన పడ్డాడట. అప్పుడా వృద్ధుడు కృష్ణ పరమాత్ముడిగా దర్శనమిచ్చి, రాజును మన్నించడమే కాక, తనకు దేవాలయం నిర్మించమనీ, ఇంకా ఇవ్వాల్సిన రైస్​తో పాలపాయసాన్ని సిద్ధం చేసి భక్తులకు పంచిపెట్టమని కూడా ఆదేశించాడట. అలా రాజు స్వామికోసం దేవాలయాన్ని నిర్మించి, విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాడట. అంతేకాదు, అప్పటినుంచీ బియ్యంతో పాలపాయసాన్ని ప్రిపేర్ చేసి పంచిపెడుతున్నా, ఇంకా ఆ అప్పు తీరకపోవడం గమనార్హం.

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ప్రసాదం కోసం శ్రీకృష్ణుడూ వస్తాడు!

వైష్ణవుల 108 అభిమాన క్షేత్రాల్లో ఒకటైన కేరళలోని అంబళప్పుళ దేవాలయంలో, కృష్ణుడు పార్థసారథిగా దర్శనం ఇస్తాడు. ఈ స్వామిని ఆరాధిస్తే లైఫ్​లో ఎదురయ్యే అవరోధాలు దూరమై, విజయాలు సొంతమవుతాయని భక్తుల నమ్మకం. గణపతి, భగవతి, అయ్యప్ప తదితర దేవతలూ ఉండే ఈ దేవాలయంలో డైలీ ప్రిపేర్​చేసే పాలపాయసానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. రోజూ మధ్యాహ్నం గురువాయూర్‌ నుంచి లేత గులాబీరంగులోని పాలపాయసాన్ని స్వీకరించేందుకు శ్రీకృష్ణుడూ వస్తాడని అర్చకులు అంటారు.

పాయసాన్ని గంటలసేపు వండుతూ :

కేరళలో స్పెషల్​గా దొరికే గులాబీరంగు రైస్, ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఉన్న గోశాలలోని గోవుల నుంచి తీసిన ఆవుపాలు, పంచదారతో ఈ పాయసాన్ని వండుతారు. ఇందుకోసం నెయ్యి, డ్రైఫ్రూట్స్‌ వంటివేమి కూడా ఉపయోగించరు. ఆలయ నిర్వాహకులు ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు ఈ పాయసం తయారీని మొదలుపెడతారు. సన్నని మంటపైన ఆవు పాలు సగం అయ్యేవరకూ మరిగించి, ఆ తర్వాత బియ్యాన్ని యాడ్ చేస్తారు. రైస్ ఉడికాక పంచదార వేస్తే, పాయసం పూర్తయ్యేసరికి దాదాపు ఆరేడు గంటల టైమ్ పడుతుంది. అనంతరం స్వామికి నివేదించి, భక్తులకు పంచిపెడతారు. ఇతర ప్రాంతాల వాళ్లూ ముందే ఈ పాయసాన్ని బుక్‌చేసుకుని డబ్బాల రూపంలో ఇంటికీ తీసుకెళ్లేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇంకా ప్రతి ఏడాది ఆరట్టు ఉత్సవాలు పదిరోజులపాటు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు వేల సంఖ్యలో ఈ దేవాలయానికి వస్తుంటారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతోపాటు ఏనుగుల ఊరేగింపు జరిగే తీరు ఎంతో ఆసక్తికరమైతే, ఆ ఉత్సవాల్లో ఒకరోజు నిర్వహించే విందులో పాల్గొనే భక్తులకు- స్వామి చిన్ని కృష్ణుడి రూపంలో వచ్చి నెయ్యి వడ్డిస్తాడని నమ్ముతారు.

ఎలా వెళ్లాలి?

అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి క్షేత్రానికి విమానంలో వెళ్లాలనుకునేవారు మందుగా కొచ్చి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దిగాలి. అక్కడి నుంచి ఆలయానికి వెళ్లేందుకు ప్రైవేటు వాహనాలు, బస్సులు ఉంటాయి. అదే ట్రైన్​లో అయితే అంబళప్పుళ స్టేషన్​లో దిగి వెళ్లొచ్చు.

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అంబళప్పుళ శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయం
AMBALAPPUZHA SRIKRISHNASWAMY TEMPLE

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