అమావాస్యకు ఆ పేరెలా వచ్చింది? పితృదేవతలతో ఉన్న సంబంధం ఇదే!
అమావాస్య చాలామందికి అశుభ తిథిగా భావన- శాస్త్రం ప్రకారం అమావాస్య రోజున పితృ ఆరాధన- ఇలా చేస్తే శుభ ఫలితాలు!
Published : April 16, 2026 at 3:28 AM IST
Amavasya & Pitru Devatas Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి మాసంలో అమావాస్య తిథి వస్తుంది. అమావాస్య అనగానే అది మంచి తిథి కాదని, శుభకార్యాలు, ముఖ్యమైన పనులు చేయకూడదన్న విశ్వాసం మన సమాజంలో బలంగా ఉంది. కానీ అమావాస్య తిథులలో కెల్లా చాలా విశిష్టమైనది. అమావాస్య తిథి పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైనది. కనీసం నెలకు ఒక్కసారైనా పితృ దేవతలను ఆరాధించడం కోసం ఉద్దేశించిన తిథినే అమావాస్య! ఏప్రిల్ 17, శుక్రవారం అమావాస్య సందర్భంగా ఈ కథనంలో పితృదేవతలకు, అమావాస్యకు ఉన్న సంబంధం గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
పితృ దేవతలకు ప్రీతికరమైన అమావాస్య
మన పురాణాల ప్రకారం, మహాభారతంలో ఆది పర్వంలో వివరించిన ప్రకారం పితృదేవతలు నివసించే లోకం స్వర్గాది ఉత్క్రుష్టమైన లోకాల కంటే ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటుంది. నిజానికి జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగి పోవాలంటే పితృదేవతల అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. మరి అలాంటప్పుడు పితృ దేవతలకు ప్రీతికరమైన అమావాస్య తిథి మంచి తిథి కాకుండా కాదనడంలో వాస్తవం లేదు. అసలు పితృ దేవతలంటే ఎవరు? వారికి అమావాస్యకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అనే సందేహాలకు సమాధానం చూద్దాం.
పితృ గణాలు
ప్రతి మాసంలో వచ్చే అమావాస్య అన్నా భాద్రపద మాసంలో వచ్చే మహాలయ అమావాస్య అన్నా పితృదేవతలకు ఎంతో ఇష్టమని, ఆ రోజు శ్రాద్ధ కర్మలు చేయడం, తర్పణాలు విడవడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది. పితృదేవతలకు అమావాస్యకు ఉన్న సంబంధం గురించి మత్స్య పురాణంలో వివరంగా ఉంది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే పితృదేవతలు ఏడు గణాలుగా ఉంటాయి. వీరు ప్రాణులకు కావాల్సిన చైతన్యాన్ని, సామర్ధ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంటారు. అందుకే వీరికి శ్రాద్ధ తర్పణాలు విడిచి పెడుతుండాలి. శరీరం లేని వీరికి అమృతత్వం ఉంటుంది.
పితృగణాల యోగ సాధన
ఒకానొకసారి ఈ పితృగణాలు శాశ్వతమైన లోకాలను పొందడం కోసం యోగ సాధన చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో వారి ఏకాగ్రత లోపించడం వలన వారి సాధనకు భగ్నం కలిగి వారంతా పితృదేవతలగా మారారు. ఈ పితృదేవతలకు ఒక మానస పుత్రిక ఉంది. ఆమె పేరు అచ్చోద! ఈమె నదీ రూపంగా ఉండేది. ఒకరోజు పితృదేవతలు తమ మానస పుత్రిక అయిన అచ్చోద వద్దకు వచ్చి ఏదైనా వరం కోరుకోమన్నారు. అయితే వరం కోరుకోవడంలో ఆమె పొరపాటు చేసిన ఫలితంగా అప్పటి వరకు ఆమె సంపాదించిన యోగశక్తి మొత్తం కోల్పోయింది.
పుత్రికనే శపించిన పితృ దేవతలు
పితృదేవతలు ధర్మ పరాయణులు కావడం చేత తమ కుమార్తె ధర్మాన్ని తప్పినందుకు ఆమె దివ్యత్వాన్ని కోల్పోతుందని శపించారు. ఆ విధంగా ఆమె 'మావాస్య' కాలేకపోయింది. 'మావాస్య' అంటే మావసుడికి ప్రియురాలు కాలేకపోయింది. ఆనాటి నుంచి అచ్చోదను అమావాస్య అని వ్యవహరించసాగారు. అమావాస్య అంటే మావసుడికి ప్రియురాలు కానిది అని అర్ధం. ఆమె పేరిటే కాలాంతరంలో అమావాస్య తిథి ఏర్పడింది.
పితృదేవతలకు అమావాస్యకు ఉన్న సంబంధం ఇదే!
అమావాస్య అంటే పితృదేవతలకు ఎంతో ప్రాణం. తమ మానస పుత్రిక మీద ఉండే మమకారంతో 'అచ్చోద అమావాస్య' తిథి రోజున ఎవరైనా పితృదేవతలకు శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహిస్తే వారికి అనంత పుణ్యఫలాన్ని ఆనాటి నుంచి పితృదేవతలు ఇవ్వసాగారు. ఇదే అమావాస్యకు పితృదేవతలకు ఉన్న సంబంధం. అందుకే అమావాస్య రోజు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటల సమయంలో పితృదేవతలకు శ్రాద్ధకర్మలు, తర్పణాలు ఇవ్వడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఎలాంటి శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించలేకపోయిన కనీసం ఒక బ్రాహ్మణునికి అన్నదానం చేసినా పితృదేవతలు సంతృప్తి చెందుతారని శాస్త్రం చెబుతోంది.
రానున్న అమావాస్య రోజు మనం కూడా పితృదేవతలను ఆరాధించి శుభ ఫలితాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.