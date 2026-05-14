మీ ఇంట్లో "కలబంద మొక్క" ఉందా? - ఇలా చేస్తే దరిద్రాలు పోయి అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయట!
- కలబంద మొక్కతో అందం, ఆరోగ్యమే కాదు - ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే విశేషమైన లాభాలు!
Published : May 14, 2026 at 9:04 AM IST
Aloe Vera Remedies for Money: దాదాపుగా ప్రతి ఇంట్లోనూ కలబంద మొక్క ఉంటుంది. దీనిని ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం, అందాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇందులోని పోషకాలు ఎన్నో ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే, కలబందను కేవలం వీటి కోసం మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని విధాలుగా కూడా ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య ప్రకారం అలోవెరాతో కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే ఇంట్లోని నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడంతోపాటు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ పరిహారాలు ఏంటి? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మొక్కలన్నింటిలో శక్తివంతమైన మొక్క కలబంద అని జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. ఏ ఇంట్లో అయితే ఈ మొక్క ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో ముక్కోటి దేవతలు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటారని వివరిస్తున్నారు. కలబంద ఆకు మొక్కలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ మొక్క విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కలబంద మొక్క ఏ దిక్కున ఉండాలి: నార్మల్గా కలబంద మొక్కను కుండీల్లో నాటి ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ పెడుతుంటారు. అంటే.. బాల్కనీ, మేడ మీద, గార్డెన్ ఇలా ఖాళీ ఉన్న చోట్ల నాటుతుంటారు. అయితే, ఈ మొక్కను ఇంట్లో ప్రత్యేక ప్రదేశంలో నాటుకుంటే దరిద్రం మొత్తం పోతుందని అంటున్నారు మాచిరాజు. ఎవరి ఇంట్లో అయినా సరే ఈశాన్యం లేదా వాయువ్యం దిక్కులో దీనిని పెంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగ్నేయంలో పెంచుకోవద్దని.. ఒకవేళ పెంచుకుంటే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కలబంద పరిహారాలు :
అష్టైశ్వర్యాల కోసం: శుక్రవారం పాటు కలబందతో ఓ పరిహారం చేస్తే అష్టదరిద్రాలు పోయి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని చెబుతున్నారు. అందుకు శుక్రవారం ప్రదోష కాలంలో కలబంద గుజ్జును మహాలక్ష్మీకి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత ఆ గుజ్జును నీటిలో కలిపి స్నానం చేయడం వల్ల అన్ని రకాల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడవచ్చని చెబుతున్నారు. ప్రదోష కాలం అంటే సూర్యాస్తమయానికి సరిగ్గా 24 నిమిషాల ముందు ఉండే సమయం అంటున్నారు.
నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి: మీ ఇంటికి, ఇంట్లోని మనుషులకు ఉండే నర పీడ, దృష్టి, నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి, ఏ పని చేసినా కలిసిరావడానికి మంగళవారం నాడు ఓ పని చేయాలని చెబుుతున్నారు. అంటే మంగళ వారం ఉదయం కుజహోర సమయం అంటే ఉదయం 6 నుంచి 7 గంటల మధ్య కలబంద మొక్కను ఇంటి ముందు తలక్రిందులుగా వేలాడదీయాలని మాచిరాజు కిరణ్ చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మొక్కల వేర్లు కింద ఉంటాయి. కానీ కలబంద వేర్లు పైకి.. ఆకులు కిందకు వచ్చేలా దారంతో ఇంటి ప్రధాన గుమ్మానికి వేలాడదీయాలని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మన నడిచే సమయంలో కలబందకు మొక్కకు ఉన్న చిన్న చిన్న ముల్లులు మన జుట్టుకు తగులుతుంటాయని.. ఇలా జుట్టుకు ముళ్లు తగిలితే శని దోషాలు అన్నీ పోతాయని, లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుందని అంటున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
