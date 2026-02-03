ETV Bharat / spiritual

భూత, ప్రేత, పిశాచ భయాలు పొగొట్టే- అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?

గ్రామ రక్షకుడిగా పూజలందుకుంటున్న ఆళ్లగడప హనుమంతుడు - అంటువ్యాధుల నుంచి కాపాడుతాడంటూ గ్రామస్థుల నమ్మకం - ఆ ఆలయానికి ఎలా వెళ్లాలంటే?

Choose ETV Bharat

Alagadapa Hanuman Temple : ఆంజనేయస్వామి భయాల నుంచి రక్షించి అభయాన్ని ప్రసాదిస్తాడని అంటారు. అయితే హనుమంతునికి అనేక స్వరూపాలున్నాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ, సంజీవని హనుమ, పంచముఖ హనుమ, భక్తాంజనేయ, అభయాంజనేయ, దాసాంజనేయ ఇలా అనేక స్వరూపాలలో హనుమను పూజిస్తూ ఉంటాం. అయితే హనుమంతుని అన్ని స్వరూపాలలో అభయ ఆంజనేయస్వామి స్వరూపం అత్యంత శక్తివంతమైనదని అంటారు. భూతప్రేత పిశాచ భయాలు, దుష్ట గ్రహ పీడ తొలగించే స్వామి గా అభయ ఆంజనేయ స్వామిని పూజిస్తారు. భక్తాంజనేయస్వామి గా వెలసి భక్తులకు అభయాన్ని అందించే ఒక మహిమాన్వితమైన ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆళ్లగడప హనుమాన్ ఆలయం
తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల భయాలు తొలగించి అభయాన్నిచ్చే ఆంజనేయ క్షేత్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందినది 'ఆళ్లగడప' హనుమాన్ ఆలయం. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలంలోని ఆళ్లగడపలో వెలసిన ఈ హనుమంతుడు భక్తాంజనేయస్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. గ్రామంలోకి ప్రవేశించగానే హనుమంతుని ఆలయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తమ గ్రామాన్ని దుష్టశక్తుల బారి నుంచి, అంటు వ్యాధుల బారి నుంచి హనుమంతుడు కాపాడుతూ ఉంటాడనే విశ్వాసం ఆ గ్రామస్థులతో ఎంతో బలంగా ఉండటం వలన గ్రామంలో ప్రవేశించగానే గ్రామ రక్షకుడిగా హనుమంతుడు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

హనుమాన్ ఆదేశంతో నిర్మించిన ఆలయం
ఆళ్లగడపలో ప్రాచీనకాలం నాటి 'భక్తాంజనేయ స్వామి' ఆలయం దర్శనమిస్తుంది. చాలాకాలం క్రితం ఈ గ్రామ ప్రజలకు హనుమంతుడు స్వప్న సాక్షాత్కారమిచ్చి భక్తులను ఆదేశించడం వల్లనే, ఇక్కడ స్వామి ఆలయ నిర్మాణం జరిగిందని చెబుతారు. అందువలన స్వామి ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాడని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు. ఎలాంటి సమస్యలు, కష్టాలు ఉన్నా సరే ఈ హనుమంతుని పూజిస్తే కోరుకున్న ఫలితం వెంటనే లభిస్తుందని గ్రామస్థులు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతుంటారు. తమ గ్రామాన్ని, పాడిపంటలు ఆ స్వామి కాపాడుతూ ఉంటాడని స్థానికుల విశ్వాసం. అందుకే ఏదైనా పనిమీద గ్రామం వదలి వెళ్లే వాళ్లు కార్యసిద్ధి కలిగేలా చూడమని హనుమంతుడికి నమస్కరించుకుంటూ వుంటారు. అలాగే పని పూర్తయి తిరిగి వస్తూ ఆ స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వుంటారు.

పూజోత్సవాలు
ఆళ్లగడప హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ స్వామికి నిత్య కైంకర్యాలు త్రికాలాలలో జరుగుతాయి. ప్రతి మంగళ, శనివారాల్లో స్వామివారికి విశేషంగా ఆకుపూజ, సింధూర పూజ, వడమాల, అప్పల మాల వంటి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే మంగళ, శనివారాలు ఆలయ ప్రాంగణంలో హనుమాన్ చాలీసా, సుందరకాండ పారాయణ వంటివి విశేషంగా జరుగుతాయి. ఏడాదిలో రెండుసార్లు వచ్చే హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. అలాగే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది.

అభయ ఆంజనేయ స్వామి
దుష్టశక్తుల కారణంగా బాధలు పడుతున్న వారు, దుస్వప్నాలు వలన ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఈ స్వామి దర్శనానికి ఎక్కువగా వస్తుంటారు. ప్రతి మంగళ, శనివారాలు స్వామి వారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. తనను ఆశ్రయించిన వారి భయాందోళనలను, అనారోగ్యాలను దూరం చేసే ఆళ్లగడప హనుమంతుని భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తుంటారు. ఈ స్వామి కూడా తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల భయాలు దూరం చేసి అభయమిచ్చి కాపాడుతూ ఉంటాడు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
మిర్యాలగూడ నుంచి ఆళ్లగడప గ్రామానికి చేరుకోవడానికి బస్సు, ప్రైవేటు వాహన సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా ఆళ్లగడప హనుమంతుని దర్శిద్దాం, అభయాన్ని పొందుదాం. జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

