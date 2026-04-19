అక్షయ తృతీయ రోజు కచ్చితంగా బంగారం కొనాలా? లేకపోతే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉండదా? శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు? ఆ రోజు తప్పనిసరిగా బంగారం కొనడం అనేది ఎంతవరకు నిజం? అసలు ఆ రోజు ఏం చేయాలో మీకోసం!

Akshaya Tritiya Gold Buying
Akshaya Tritiya Gold Buying (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Akshaya Tritiya Gold Buying : అక్షయం అంటే తరిగిపోనిది అని అర్థం. క్షయం అంటే నాశనం! అక్షయం అంటే నాశనం లేనిదని మరో అర్థం కూడా ఉంది. అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం అదృష్టదాయకమని, తద్వారా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని భావిస్తారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు నిజం? బంగారం కొనలేని వారిపై లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉండదా? అసలు శాస్త్రం ఏమి చెబుతోంది? తదితర విషయాలు ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.

అక్షయ తృతీయ రోజు తప్పకుండా బంగారం కొనాలా?
అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం కొనడం తప్పనిసరి కాదు, కానీ శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ రోజు బంగారం కొనడం వల్ల తరగని ఐశ్వర్యం, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలుగుతుందని నమ్మకం. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు వెండి, వజ్రాలు, ఇల్లు, వాహనం కొనడం, కొత్త పనులు, పెట్టుబడులు ప్రారంభించడం కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్మకం.

అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ శుద్ధ తదియను అక్షయ తృతీయగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 20, సోమవారం వైశాఖ శుద్ధ తదియ తిధి రోజును అక్షయ తృతీయగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు బంగారం వంటి విలువైన వస్తువులు కొనడానికి, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి ఉదయం 9 గంటల నుంచి 10:30 వరకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు శుభ సమయం. ఈ సందర్భంగా అక్షయ తృతీయ విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

అక్షయ తృతీయ విశిష్టత
పురాణాల ప్రకారం అక్షయ తృతీయ రోజునే కృతయుగం ప్రారంభమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన పరశురాముడు జన్మించింది కూడా అక్షయ తృతీయ రోజునే అని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. వేద వ్యాసుడు చెబుతుండగా గణపతి మహాభారతాన్ని రచించడం మొదలుపెట్టింది కూడా ఈ అక్షయ తృతీయ రోజునే!

కుచేలునికి ఐశ్వర్యం
శ్రీకృష్ణుడు తన చిన్ననాటి స్నేహితుడైన కుచేలుని చాలా రోజుల తరువాత కలుసుకున్న రోజు కూడా ఇదే. శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహంతో కుచేలుడు దరిద్రం నుంచి విముక్తుడై ఐశ్వర్యాన్ని పొందింది కూడా అక్షయ తృతీయ రోజునే! ఇక తన పూర్వీకులకు సద్గతులు కలిపించడం కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేసి భగీరథుడు పవిత్ర గంగానది భూమికి తీసుకువచ్చింది కూడా ఈ రోజునే!

ద్రౌపది అక్షయ పాత్ర పొందింది ఈ రోజునే!
మహాభారతం ప్రకారం పాండవులు వనవాసంలో ఉండగా శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదికి అక్షయ పాత్ర ప్రసాదించింది కూడా ఈ రోజునే! అక్షయ పాత్ర అంటే ఎన్నటికీ తరగని ఆహారాన్ని అందించేది, కోరుకున్న వస్తువులను అనుగ్రహించేది అని అర్థం.

అక్షయ తృతీయ రోజున ఏమి చేయాలి?
పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ రోజున పుణ్యతీర్థాల సందర్శనం, పుణ్య స్నానాలు చేయడం, ఉపవాసాలు ఉండటం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ రోజు గణపతి, శ్రీ మహాలక్ష్మి, మహావిష్ణువు, కుబేరుడు వంటి దేవతామూర్తులను ఆరాధించడం వల్ల శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. వివాహాది శుభకార్యాలకు, గృహప్రవేశాలకు, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, స్థలాలు కొనుగోలు చేయడానికి అక్షయ తృతీయ అత్యంత అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు.

అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం ఆచారం కాదు నమ్మకం
అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఒక ప్రధాన ఆచారంగా మారింది. నిజానికి ఇది ఆచారం కాదు, ఓ నమ్మకం. కనీసం పిసరంత బంగారం కొనుగోలు చేస్తే ఇంట్లో సిరిసంపదలు తులతూగుతాయని తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. అక్షయ తృతీయ రోజు శుభప్రదమైన ముహూర్తంలో బంగారం కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఇంట్లో శుభాలు, ఐశ్వర్య వృద్ధి జరుగుతుందని విశ్వాసం.

బంగారం కొనలేకపోతే ఏమి చేయాలి?
వాస్తవానికి అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనాలంటే అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అసలు అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనాలని ఏ శాస్త్రంలోనూ చెప్పలేదు. ఇంకా విశేషించి ఈ రోజు బంగారం దానం ఇవ్వాలని శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది. కాబట్టి బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న ఈ రోజుల్లో బంగారం కొనకపోయినా ఫర్వాలేదు. దానికి బదులుగా ఈ రోజు లక్ష్మి స్వరూపంగా భావించే పసుపు, కుంకుమ, కొత్త పుస్తకాలు, దేవుడి చిత్తరువులు, ఉప్పు, జీలకర్ర, బియ్యం, చీపురు వంటివి కొనడం మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు.

దానాలతో విశేష ఫలం
అక్షయ తృతీయ నాడు సజల భాండము అంటే నీటితో నిండిన కుండ, వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే గొడుగు, పాదరక్షలు, విసనకర్రలు, మజ్జిగ, పెరుగు వంటివి దానం చేయడం వలన పుణ్యం కలుగుతుందని శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది.

అక్షయ పుణ్యఫలం
కాబట్టి అక్షయ తృతీయ రోజు ఎవరితోనో పోటీపడి అప్పు చేసయినా బంగారం కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందువల్ల ఐశ్వర్యం సంగతేమో కానీ, అప్పులు మాత్రం అక్షయంగా మిగిలి పోతాయి. కాబట్టి ఈ రోజు లక్ష్మి స్వరూపంగా భావించే ఏదో ఒక వస్తువుని కొని తెచ్చుకోవడం మంచిది. మన శక్తికొద్దీ దానధర్మాలు చేయడం వలన అక్షయమైన పుణ్యఫలాన్ని పొందవచ్చు.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

