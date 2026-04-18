అక్షయ తృతీయ పూజ విధానం, పరిహారాలు - ఆ రోజున బంగారం ఎందుకు కొంటారో తెలుసా?

Akshaya Tritiya 2026
Akshaya Tritiya 2026
Published : April 18, 2026 at 6:06 PM IST

Akshaya Tritiya 2026 Significance : హిందువులు అక్షయ తృతీయను చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఆ రోజున మహాలక్ష్మీ అమ్మవారిని పూజిస్తారు. అంతేకాక బంగారం కొనుగోలు చేసిన వారి ఇంట్లో ఎప్పుడూ కూడా సిరిసంపందలకు లోటు ఉండదని నమ్ముతారు. అందుకే చాలా మంది పసిడిని కొనుగోలు చేయాలని ఆరాటపడుతుంటారు. మరి ఈ సంవత్సరం అక్షయ తృతీయ ఏ రోజున వచ్చింది? విశిష్టత ఏంటి? ఏ దానాలు చేయాలి? అనే వివరాలను ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలియజేశారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే "వైశాఖ మాసంలో శుక్లపక్షమిలో వచ్చే తదియ తిథిని అక్షయ తృతీయ (Akshaya Tritiya) అనే పేరుతో పిలుస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 20 నాడు (సోమవారం) నాడు అక్షయ తృతీయ వచ్చింది.

అక్షయ తృతీయ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? :

  • మత్స్య పురాణం 65వ అధ్యాయంలో భవిష్య పురాణంలో అక్షయ తృతీయ గొప్పతం గురించి చెప్పారు. ఈరోజున తిథి, వార, నక్షత్రాలతో సంబంధ లేదు. అలాగే దుర్ముహుర్తం, రాహుకాలం, వర్జ్యం, యమగండంతో పని లేకుండా ఏ పూజ చేసినా? ఏ దానం చేసినా? ఏ ముఖ్యమైనా పనిని ప్రారంభించినా? అది అక్షయమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంటే అనంతమైన శుభపలితాలను కలిగిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అక్షయ తృతీయ అని పిలుస్తారు.
  • కృతయుగం ప్రారంభమైన రోజు అక్షయ తృతీయ. ఈ విషయాన్ని శివుడు పార్వతికి చెప్పాడు. విష్ణుమూర్తి కూడా ఈ విషయాన్ని నారద మహర్షికి తెలియజేశాడు. అందుకే ఇవాళ గృహారంభం, శంకుస్థాపన, కొత్త ఉద్యోగంలో చేరడం, ముఖ్యమైన పనులు చేసుకోవచ్చు.

బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి గల కారణం :

  • వేదంలో చెప్పినట్టుగా లక్ష్మీదేవి ప్రజాపతి బ్రహ్మ దగ్గర మిత్రవింద యజ్ఞం చేసి 12 రకాలైన శక్తులను పొందిది. లక్ష్మీదేవి శక్తివంతమైనది ఇవాళే. లక్ష్మీదేవి బంగారంలో ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు పసిడిని కొనుగోలు చేయాలి.

ఎటువంటి బంగారం కొనాలి? :

  • పసిడిలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ధర్మ మార్గంలో సంపాదించిన డబ్బుతో బంగారం కొంటే అందులో అమ్మవారు ఉంటుంది. అన్యాయంగా ఆర్జించిన ధనంతో బంగారం కొనుగోలు చేస్తే అందులో కలి పురుషుడు ఉంటాడు. అటువంటి వాళ్లు కొనుగోలు చేసిన పసిడిని దానం చేయడం వల్ల కలి పురుషుడి దోషం తొలగించుకోవచ్చు.

అక్షింతలతో పూజించే పరిహారాలు :

  • అక్షింతలతో పూజించే విషయాన్ని పద్మ పురాణంలో చెప్పారు. అందరూ లక్ష్మీదేవిని రకరకాలుగా పూజిస్తారు. కానీ అక్షయ తృతీయ రోజు ఉదయం పూట అక్షింతల్లో పసుపు కలిపి లక్ష్మీ చిత్రపటానికి పూజ చేస్తూ లక్ష్మీ అష్టోతరం చదవాలి. అలాగే వడపప్పు, పానకం లేదా పాలతో చేసిన పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • సాయంత్రం వేళ పసుపు కలిపిన అక్షింతలను నీళ్లతో కడిగి వాటితోనే పొంగలి తయారు చేయాలి. ఈ ప్రసాదాన్ని ముగ్గురు లేదా ఐదుగురు ముత్తైదువులకు పంచి పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

వివిధ రకాల పరిహారాలు :

  • శ్రీ కృష్ణుడి విగ్రహానికి లేదా ఫొటోకి చందనం అలకరించాలి. భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా కుబ్జా అనే కురూపి అక్షయ తృతీయ రోజు కృష్ణుడికి చందనం సమర్పించిన వెంటనే ఆమె సౌందర్యవతిగా మారింది.
  • అలాగే లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేస్తారు. ఎందుకంటే కుబేరుడికి పట్టాభిషేకం అయినది ఈరోజే.
  • లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేయలేని వాళ్లు లక్ష్మీ కుబేర మంత్రం చదువుకోవాలి. "ఓం ధనధాన్యసౌభాగ్య లక్ష్మీ కుబేర వైశ్రవణాయ మమ కార్య సిద్ధిం కురు స్వాహాః" అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి. ఇది కూడా ఇంటి యజమాని ఇంట్లో దీపం పెట్టాక 21 సార్లు లేదా 11 సార్లు చదవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీ కుబేరుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
  • వేదంలో ఇంకో రహస్యం ఉంది. బ్రహ్మదేవుడు చంద్రుడిని అనుగ్రహించి షోడష కళలతో పాటు అమృతత్వాన్ని ఇచ్చిన రోజు. అందుకే ఇవాళ ఇంటి ఆవరణలో బీర పాదులు, సొర పాదులు, పొట్ల పాదులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

ఉపవాసం ఉండడం వల్ల కలిగే ఫలితం :

  • మత్స్య పురాణంలో శివుడు పార్వతికి చెప్పిన దాని ప్రకారం అక్షయ తృతీయ రోజు ఉపవాసం ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ రోజు చేసిన పూజల ఫలితంతో పాటు బంగారం కొన్నంత ఫలితం వస్తుందని శివపార్వతి సంవాదంలో ఉంది.
  • అందుకే అక్షయ తృతీయ రోజు ఉపవాసం ఉండాలి. పగలు ఆహారం తీసుకోకుండా రాత్రికి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. సాత్విక ఆహారం అంటే పాలు, పండ్లు మాత్రమే తినాలి.

సింహాచలం చందనోత్సవం :

  • ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి ఒక పేద బ్రహ్మణ యువతి ఉసిరికాయ ఇచ్చింది. ఆ బ్రహ్మణ యువతి పేదరికాన్ని పొగొట్టేందుకు శంకరాచార్యులు కనకధార స్తోత్రం పఠించారు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి బంగారు ఉసిరికాయలను ఆ యువతి ఇంట కురిపించింది ఈ రోజే. అందుకే కనకధార స్తోత్రం చదవాలి. లేదంటే విన్నా సరిపోతుంది.
  • పాండవులు ఆరణ్యం వాసానికి వెళ్లినప్పుడు ధర్మరాజుతో పాటు బుషులు రాజ్య ప్రజలు వెంట నడిచారు. వారి ఆకలి తీర్చడం ఎలానో పాండవులకు అర్ధం కాలేదు. పాండవుల కుల గురువు దౌమ్య మహర్షి సూర్యుడిని ప్రార్థించమని చెబుతాడు. అప్పుడు ధర్మరాజు, ద్రౌపది ఆదిత్యుడిని ప్రార్థించగా వారికి అక్షయ పాత్రను అనుగ్రహిస్తాడు. దాని ద్వారా ఎంత మందికి భోజనం పెట్టినా ఇంకా భోజనం వచ్చేది. అందుకే ఇవాళ సూర్య సంబంధ స్తోత్రాలు చదవడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.
  • ఈరోజే సింహాచలం క్షేత్రంలో వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి చందనోత్సవం నిర్వహిస్తారు. అంటే స్వామి వారికి అంతకు ముందు ఉన్న చందనం వొలచి నిజ రూపంలో దర్శనం చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ కొత్తగా చందనాన్ని అలంకరిస్తారు. ఇవాళ స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే చాలా మంచింది. వొలచిన చందనాన్ని తీర్థంతో పాటు ఇస్తారు. దీనిని తీసుకుంటే సర్వవ్యాధులు తొలగింప చేసుకోవచ్చు

ప్రత్యేకంగా చేయవల్సిన దానాలు :

  • జలదానం : దాహంతో ఉన్న వారికి మంచి నీళ్లు అందించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల భూ మండలంలో ఉన్న సమస్త పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది
  • అన్నదానం : అన్నదానం చేయడం వల్ల సమస్త దేవతలను పూజిస్తే ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుందో ఆ ఫలితాన్ని పొందొచ్చు.
  • గొడుగు దానం : గొడుగు దానం చేస్తే ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక అనే మూడు తాపాల వల్ల శరీరానికి వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయట పడొచ్చు
  • బియ్యం దానం : బియ్యం దానం చేయడం వల్ల అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం కలుగుతుంది.
  • మామిడిపండ్లు దానం : మామిడిపండ్లు దానం చేస్తే పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు. అంతేకాక జాతకంలో పితృదోషాలు, పితృశాపాలు ఉంటే తొలగిపోతాయి.
  • వస్త్రదానం : వస్త్రదానం చేస్తే అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయి. అంటే వృద్ధాప్యంలో చాలా మంది మంచం మీద ఉండి పడే ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
  • విసనకర్ర దానం : విసన్నకర్ర దానం చేస్తే త్రిలోక సంచారం చేసిన ఫలితం వస్తుంది. మజ్జిగ దానం ఇచ్చినా చాలా మంచిదని" మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్ తెలియజేశారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

