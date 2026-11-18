అక్షయ నవమి రోజు ఈ మూడు చెట్లను పూజిస్తే- సంతానం గ్యారెంటీ!
Akshaya Navami Jagaddhatri Puja : కార్తిక మాసంలో జరుపుకునే అక్షయ నవమి ఎప్పుడు? ఆ రోజు జగద్ధాత్రి పూజ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 18, 2026 at 4:00 AM IST
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ప్రతి రోజు పండుగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనదే! ఈ మాసంలో చేసే చిన్న పుణ్య కార్యం కూడా అక్షయమైన ఫలాన్ని అందిస్తుంది. విశేషించి కొన్ని పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉన్న తిథుల్లో ఆచరించే ప్రత్యేక పూజలు సర్వ సంపదలు, సకల శుభాలు ప్రసాదిస్తాయని అంటారు. ఈ క్రమంలో కార్తిక మాసంలో జరుపుకునే మరో విశేషమైన పర్వదినం గురించి తెలుసుకుందాం.
అక్షయ నవమి
కార్తిక మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే నవమిని అక్షయ నవమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 18, బుధవారం కార్తిక శుద్ధ నవమి సందర్భంగా అక్షయ నవమి పర్వదినాన్ని ఈ రోజునే జరుపుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. సనాతన హిందూ ధర్మంలో ఎంతో పవిత్రమైన ఈ పండుగ రోజు జగద్ధాత్రిని పూజతో పాటు, శ్రీమన్నారాయణుని, ఉసిరిక చెట్టును పూజించడం సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా అసలు అక్షయ నవమికి పురాణ పరంగా ఉన్న ప్రాశస్త్యాన్ని తెలుసుకుందాం.
సత్యయుగాది
పూర్వం లోకకల్యాణం కోసం శ్రీ మహా విష్ణువు కార్తిక శుద్ధ అష్టమి రోజు కూష్మాండుడు అనే రాక్షసుడ్ని సంహరించినట్లుగా స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. అలాగే కృత యుగం ఆరంభమైనది కూడా ఈ రోజు నుంచే అని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ రెండు సందర్భాలను పురస్కరించుకుని కార్తిక శుద్ధ నవమిని పర్వదినంగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది. కృత యుగ ఆరంభానికి సంకేతంగా ఈ రోజును 'సత్యయుగాదిగా' పేర్కొంటారు.
జగద్ధాత్రి పూజ
అక్షయ నవమి రోజు జగద్ధాత్రి పూజ చేయాలి. ఈ రోజున లక్ష్మీనారాయణులను విశేషంగా పూజించాలి. జగద్ధాత్రి పూజ అంటే మూడు దేవతా వృక్షాల పూజ అని అర్ధం. ఈ రోజు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల సమక్షంలో రావి, ఉసిరి, తులసి మొక్కలను పూజించడం సంప్రదాయం. ముందుగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల సమక్షంలో ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. తరువాత రావి, ఉసిరి, తులసి మొక్కలను పసుపుకుంకుమలతో, అక్షింతలతో పూజించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి.
ఈ స్తోత్రాలు పఠించాలి
జగద్ధాత్రి పూజ సందర్భంగా ఈ రోజు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల సన్నిధిలో, రావి, ఉసిరి, తులసి మొక్కలను పూజించిన అనంతరం విష్ణు విజయ స్తోత్రం, కనకధారా స్తోత్రం, దుర్గా స్తోత్రం, శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తరం పఠించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక చక్కెర పొంగలి, దద్ధోజనం, జామకాయ, కొబ్బరికాయ నివేదించాలి. చివరగా మంగళ హారతులు ఇవ్వాలి.
ప్రదక్షిణలు
ఈ రోజు ఉసిరి చెట్టు, రావి చెట్టు, తులసి చెట్టుకు 9 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేయడం సత్సంప్రదాయం. అలాగే ఈ పవిత్రమైన రోజున తూర్పు దిశలో నిలబడి 'ఓం ధాత్యే నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించాలి.
సంతాన భాగ్యం
సంతానం కోరుకునే దంపతులు అక్షయ నవమి రోజు ఉపవాసం ఉండి, జగద్ధాత్రి పూజ చేయడం వలన సత్సంతానం కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
అక్షయ నవమి రోజున ఉసిరి పండ్లు, ఉన్ని వస్త్రాలు, అన్నదానం చేయడం అత్యంత శ్రేయోదాయకం. అలాగే ఈ రోజు సద్బ్రాహ్మణులకు సాలగ్రామ దానం, దీప దానం చేయడం కూడా విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది.
అక్షయ ఫలం
అక్షయం అంటే 'క్షయం' లేనిదని, అనంతమైనదని అర్ధం. అక్షయ నవమి రోజు చేసే ఈ పూజ అక్షయమైన ఫలాన్నిస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఈ విధంగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణులను, రావి, ఉసిరి, తులసి మొక్కలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించిన వారికి సర్వ సంపదలు లభిస్తాయని, సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
వృక్షో రక్షతి రక్షితః
అక్షయ నవమి రోజు ఇంటి ఆవరణలో లేదా దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉసిరి, తులసి చెట్లు నాటడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తులకు శక్తి పెరిగి కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఉత్తర దిశలో ఈ ఉసిరి చెట్టును నాటడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఒకవేళ ఉత్తర దిశలో సాధ్యం కాకపోతే, తూర్పు దిశలో కూడా ఉసిరి చెట్లను నాటవచ్చు. రానున్న అక్షయ నవమి రోజు మనం కూడా లక్ష్మీనారాయణులను, రావి, ఉసిరి, తులసి మొక్కలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిద్దాం సకల శుభాలు పొందుదాం.
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