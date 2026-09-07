అజ ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే పునర్జన్మ ఉండదట- సత్య హరిశ్చంద్రుడి కష్టాలు తొలగించిన ఆ వ్రత విశిష్టత తెలుసా?
శ్రావణ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి అజ ఏకాదశి - 'అజ' అంటే జన్మ లేనిది, పుట్టుక లేనిది. అజ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించిన వారికి పునర్జన్మ నుంచి విముక్తి
Published : September 7, 2026 at 5:20 AM IST
Aja Ekadashi Vratam 2026 : పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఏకాదశి వ్రతానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. జగద్రక్షకుడైన శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల సకల సౌభాగ్యాలు చేకూరుతాయని, అంతిమంగా మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. శ్రావణ మాసం బహుళ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని అజ ఏకాదశి అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది ఈ పర్వదినం ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అజ ఏకాదశి ఎప్పుడు?
శ్రావణ బహుళ ఏకాదశిని అజ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7, సోమవారం రోజు శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి తిథి సాయంత్రం 4:30 వరకు ఉన్నందున ఈ రోజునే అజ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అజ ఏకాదశి వ్రత విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
అజ ఏకాదశి విశిష్టత
పురాణాల ప్రకారం, అజ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనిషి జన్మజన్మల పాపాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే మరణానంతరం వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. వేలాది అశ్వమేధ యాగాలతో పాటు రాజసూయ యాగం చేసినంత మహోన్నత పుణ్యఫలం ఈ వ్రతం ద్వారా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ పవిత్ర దినాన శ్రీహరిని స్మరించడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖ సౌభాగ్యాలు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి. పూర్వం సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి కష్టాల నుంచి విముక్తి పొంది మోక్షాన్ని పొందాడంట! ఆ కథ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సత్య హరిశ్చంద్రుని కష్టాలు
శ్రావణ బహుళ ఏకాదశి అజ ఏకాదశి అనే పేరును శ్రీకృష్ణుడే పెట్టినట్లుగా పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. పూర్వం అజ ఏకాదశి మహాత్యాన్ని వివరించమని ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని కోరగా, శ్రీకృష్ణుడు ఈ వ్రత మహాత్యాన్ని వివరించినట్లు శ్రీ మహాభారతం ద్వారా తెలుస్తోంది. హరిశ్చంద్రుని కథ మనందరికీ తెలిసిందే! కర్మవశాత్తు ఆయన ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు. అంతటి మహారాజు కూడా దుర్భర దారిద్య్రాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. భార్య పిల్లలకు దూరమై కాటికాపరిగా పనిచేయాల్సిన దుర్గతి పట్టింది.
ఏకాదశి వ్రతంతో హరిశ్చంద్రుని కష్టాలు దూరం
ఈ కష్ట సమయంలోనే హరిశ్చంద్రుని కుమారుడు లోహితాస్యుడు పాము కాటుకు గురై మరణిస్తాడు. అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడి భార్య కుమారుడిని అంత్యక్రియల కోసం శ్మశానానికి తీసుకురాగా, ఆయన తన విధిని నిర్వర్తించాడట. ఈ విధంగా భరించలేని కష్టాలతో విసిగిపోయిన హరిశ్చంద్రుడు గౌతమ మునిని ఆశ్రయించాడు. అప్పుడు గౌతమ ముని శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి రోజున వ్రతం ఆచరించి, ఉపవాసం ఉండటం వల్ల మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని చెప్పాడట. వెంటనే హరిశ్చంద్రుని దంపతులు ఆ వ్రతం ఆచరించారట. దీంతో వారి కష్టాలన్నీ తొలగిపోయాయట. కాబట్టి ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారికి ఎలాంటి కష్టాలైనా తొలగిపోతాయట. ఇప్పుడు అజ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో చూద్దాం.
అజ ఏకాదశి వ్రత విధానం
ఏకాదశి వ్రతానికి ఉపవాసం, జాగరణ ఎంతో ముఖ్యం. అజా ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించే వారు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు వీలైతే నదీ స్నానం చేస్తే కోటి రెట్ల ఫలితం ఉంటుంది. వీలుకాని పక్షంలో స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకొని తలారా స్నానం చేయాలి. పూజామందిరంలో లక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను కానీ, చిత్ర పటాన్ని కానీ గంధం కుంకుమలతో అలంకరించుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేసుకొని ఈ రోజు పూర్తిగా ఉపవాసం చేస్తానని దేవుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి.
పూజా విధానం
ఈ పవిత్రమైన రోజు శ్రీ మహావిష్ణువును పసుపు రంగు పూలతో, తులసీదళాలతో అర్చించాలి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. అనంతరం సమీపంలోని విష్ణు ఆలయానికి వెళ్ళి దైవ దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆ రాత్రంతా భగవంతుని కీర్తనలు, భజనలతో కాలక్షేపం చేస్తూ జాగరణ చేయాలి. ఉపవాసం ఉండలేని వారు పాలు, పండ్లు వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవచ్చు.
ఈ దానాలు శ్రేష్టం
ఈ రోజు అన్నదానం చేయడం వలన కోటి జన్మల పాపాలు నశిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ ఏకాదశికి అన్నదా ఏకాదశి అనే పేరు కూడా ఉంది. అలాగే బ్రాహ్మణులకు వస్త్రదానం, యజ్ఞోపవీత దానం చేయడం కూడా శుభప్రదం.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజు ఉదయం శుచియై ద్వాదశి ఘడియలు రాగానే లక్ష్మీ నారాయణులను పూజించి ప్రసాదాలను సమర్పించి ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. భరించలేని కష్టాల నుంచి విముక్తి ప్రసాదించి, పునర్జన్మ రాహిత్యమైన శాశ్వత కైవల్యాన్ని ప్రసాదించే ఈ అజ ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరించి సద్గతులు పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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