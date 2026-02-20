ఊరూరు తిరుగుతూ తన కల్యాణానికి తానే పిలుపునిచ్చే నరసింహ స్వామి- అహోబిలం బ్రహ్మెత్సవాల విశేషాలివే!
ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్న స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు - దాదాపు 600 ఏళ్ల నిరాటకంగా జరుగుతున్న వేడుకలు - ఆలయానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే?
Ahobilam Narasimha Swamy : కృత యుగంలో హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు ఉగ్ర నరసింహ అవతారం దాల్చిన సంగతి తెలిసిందే! రాక్షస సంహారం తర్వాత నరసింహ స్వామి కొలువైన క్షేత్రం అహోబిలం నవ నారసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటైన పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. అహోబిలం నల్లమల్ల అడవి ప్రాంతంలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి కొలువై ఉన్న దివ్య ధామం. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి అహోబిలం నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రతువులో జరిగే కల్యాణానికి స్వామి వారు ఊరూరు తిరుగుతూ తన పెళ్ళికి తానే పెళ్ళిపిలుపు అందించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రధాన ఉత్సవాలైన పార్వేట ఉత్సవం, అహోబిలం స్వామి వారి కళ్యాణం విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అహోబిలం క్షేత్ర విశిష్టత
నవ నారసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రాశస్త్యం పొందిన అహోబిలం 108 దివ్యదేశాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు రాక్షస రాజైన హిరణ్యకశ్యపుని సంహరించేందుకు సగం మనిషిగా ఇంకో సగం సింహం రూపంలో అవతరించడంతో స్వామి ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి దేవతలు అహో! ఏమి బలం!, అహోబలం! అని ఆశ్చర్యంతో పొగిడారంట! అందుకే ఈ క్షేత్రానికి అహోబిలం నరసింహ స్వామి దేవాలయంగా పేరు వచ్చింది అని చెబుతారు. ప్రతీ సంవత్సరం ఫాల్గుణ శుద్ధ పంచమి నుంచి పౌర్ణమి వరకు నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా నరసింహుని పార్వేట ఉత్సవం 45 రోజుల పాటు కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది.
పార్వేట ఉత్సవం చరిత్ర
'పరి' అంటే గుర్రం. స్వామి వారు క్రూరమృగాల్ని వేటాడడానికి గుర్రంపై అరణ్యాలకు బయల్దేరడాన్ని 'పారువేట' అంటారు. మరోవిధంగా, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణకు దేవదేవుడు సాగించే పర్యటననే పార్వేట ఉత్సవం అని అంటారు. పూర్వం అహోబిలం మఠం ప్రథమ పీఠాధిపతితో స్వామి వారు "నన్ను గ్రామ గ్రామానికి తీసుకెళ్లండి. భక్తులకు నా పాదాలు ఆశ్రయించే అవకాశం కల్పించండి' అని ఆదేశించారని, అలాగే నా పెళ్లికి నా భక్తుల్ని నేనే స్వయంగా ఆహ్వానిస్తానని" కూడా చెప్పినట్లుగా అహోబిలం క్షేత్ర మహత్యంలో వివరించి ఉంది. స్వామివారి ఆదేశం మేరకు అహోబిలం మఠం ప్రథమ పీఠాధిపతి శఠగోపం యతీంద్ర మహాదేశికన్ ఈ బృహత్కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు పార్వేట ఉత్సవాలు 45 రోజుల పాటు 35 గ్రామాల్లో వైభవంగా జరుగుతాయి. పార్వేటోత్సవాలకు కొనసాగింపుగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. చివరగా జరిగే గరుడోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
పార్వేటోత్సవాల వెనుక ఇతిహాస గాథ
హిరణ్యకశ్యపుని సంహారం తరువాత నరసింహ స్వామి వీరావేశంతో నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుంటాడు. ఎంతకూ ఆయన ఉగ్రత తగ్గదు. ఆ సమయంలో నరహరికి చెంచులక్ష్మి తారసపడింది. ఆమెను చూడగానే స్వామి ప్రసన్నుడవుతాడు. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంటాడు. అయితే చెంచులు తమ ఆడబిడ్డను వివాహం చేసుకోవాలంటే 'ఓలి'గా అంటే కట్నంగా ఏమి సమర్పిస్తావని స్వామిని అడుగుతారు. అప్పుడు స్వామి పారువేటు ఉత్సవాల్లో భక్తులు సమర్పించే ధాన్యాన్ని కట్నంగా ఇస్తానని హామీ ఇచ్చి చెంచులక్ష్మిని వివాహమాడతాడు. అలా చెంచులక్ష్మిని వివాహం చేసుకోవడానికి స్వామి గుర్రమెక్కి పార్వేటోత్సవాలలో గ్రామాలు తిరిగి భక్తులు సమర్పించే ధాన్యాన్ని స్వీకరించడం ఆనవాయితీగా వచ్చింది. ఆ సంప్రదాయం నేటికీ కొనసాగుతుండడం విశేషం. అలా ఓలి కోసం స్వామి గ్రామాలు తిరుగుతూ తన పెళ్లికి గ్రామస్థులను స్వయంగా ఆహ్వానించడం కూడా ఈ పార్వేటు ఉత్సవంలో భాగం.
పారువేటోత్సవాల శోభ
స్వామి పారువేటోత్సవాలకు వచ్చే గ్రామాలలో తెలుపుకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. గ్రామాల్లో ఈ 45 రోజులు ఎటు చూసినా శ్వేత వర్ణం దర్శనమిస్తుంది. పారువేట ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి పల్లకి ఎగువ అహోబిలం నుంచి కిందకు దిగుతుంది. బాచేపల్లిలో ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవం రుద్రవరం గ్రామానికి చేరడంతో ముగుస్తుంది. స్వామి పారువేట వేడుకలు జరిగే 45 రోజులు గ్రామాల్లో పండుగ వాతావరణం సంతరించుకుంటుంది. స్వామి తమ ఊరికి వచ్చాడని గ్రామ ప్రజల్లో పట్టరాని ఆనందం అవధులు దాటుతుంది. దాదాపు 600 సంవత్సరాలుగా ఈ ఉత్సవం నిరాటంకంగా కొనసాగడం స్వామి మహిమే అని స్థానిక ప్రజలు భక్తిపారవశ్యంతో చెబుతారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి పల్లకి మోయడానికి భక్తులు పోటీపడతారు. ఎంత పెద్ద ఉన్నతాధికారైనా సరే నిమిషం కాలమైనా స్వామి పల్లకి మోయాలని తహతహలాడుతారు.
రానున్న అహోబిలం నరసింహుని పార్వేట ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. స్వామివారి కల్యాణాన్ని కన్నులారా వీక్షిద్దాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం