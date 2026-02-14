మేడారం తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్య జాతర- ఏడుపాయల వనదుర్గాభవాని జాతర- మూడు రోజుల మహా వైభవం!

ETV Bharat / spiritual

Edupayala Vanadurga Bhavani Jathara : మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతర తర్వాత తెలంగాణలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన జాతర వనదుర్గా మాత ఏడుపాయల దుర్గా భవాని జాతర. మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలో జరగనున్న ఈ ఏడుపాయల మహాజాతరకు సుముహూర్తం సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి 17 వరకు 3 రోజుల పాటు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈ జాతరను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏడుపాయల వనదుర్గా మాత ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

మరో మహా జాతర సిద్ధమవుతున్న తెలంగాణ
తెలంగాణ అతిపెద్ద జాతర మేడారం ముగిసింది. ఈనెల 15 నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఏడుపాయలలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంలో మేడారం జాతర తర్వాత అత్యంత వైభవంగా జరిగే మరో జాతరగా గుర్తింపు పొందిన ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని మాత మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా అసలు ఏడుపాయలు అనే క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ క్షేత్ర విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం.

ఏడుపాయలు క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలోని ఏడుపాయల వద్ద మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయిన ప్రదేశంలో మధ్యలో వన దుర్గమ్మ ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఏడుపాయల వద్ద మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయి వన దుర్గమ్మ అమ్మవారి గుడి దాటినాక మళ్లీ కలిసి అమ్మవారి పాదాల చెంత నుంచి ప్రవహిస్తుంది. ఈ పవిత్ర క్షేత్రానికి ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి దర్శించుకుంటారు.

ఏడుపాయల వన దుర్గాదేవి ఆలయం విశిష్టత
ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని ఆలయం పేరుకి తగినట్లు వన ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా సాంస్కృతికంగా కూడా ఎంతో విలువైనది.

ఏడు పాయలు పేరు ఇలా వచ్చింది
ఈ ప్రదేశంలో గోదావరి నది ఉపనదుల్లో ఒకటైన మంజీరా నది ఏడు ఉపనదులుగా విడిపోయిన ప్రదేశం కాబట్టి ఈ క్షేత్రానికి ఏడుపాయలు అనే పేరు వచ్చింది.

పురాణ ప్రాశస్త్యం
ఏడుపాయలు క్షేత్రానికి మహాభారత కాలం నాటి పురాణ గాథలతో ముడిపడిన చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. వ్యాస మహాభారతం ప్రకారం పాండవుల వనవాస కాలంలో అర్జునుడు కౌరవ సేనపై విజయం సాధించడానికి దుర్గాదేవి ఆశీర్వాదం కోసం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారం
ఈ దేవస్థానంలో వనదుర్గ అమ్మవారిని నమ్ముకుని మనసారా ఏం కోరినా తప్పకుండా నెరవేరుతుందని కచ్చితమైన నమ్మకం. ఇక్కడ ఎంత వరద వచ్చినా అమ్మవారి వక్షస్థలం వరకు మాత్రమే వరద వస్తుందని ఆలయ అర్చకులు చెబుతారు. ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని ఆలయం దుర్గాదేవి దివ్యశక్తికి సంకేతం. తనను నమ్మిన భక్తులకు శ్రేయస్సు, సుఖ సంతోషాలు ఆధ్యాత్మిక శాంతిని అందించే ప్రదేశంగా ఏడుపాయల వనదుర్గ క్షేత్రం నిలుస్తోంది.

తెలంగాణ అతిపెద్ద జాతర
తెలంగాణాలో మేడారం తర్వాత అతిపెద్ద జాతరగా ఏడుపాయల వన దుర్గాదేవి జాతర ఖ్యాతి పొందింది. ఈ ఏడాది జాతర ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? ఏ రోజు ఏ విశేషాలు జరుగుతాయో చూద్దాం.

మహాశివరాత్రితో ప్రారంభం కానున్న మహా జాతర
ఫిబ్రవరి 15 నుంచి 17 వరకు 3 రోజుల పాటు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వనదుర్గా భవాని మాత మహా జాతర జరుగనుంది. మూడు రోజుల పాటు జరుగనున్న ఈ జాతరలో తొలిరోజు మహాశివరాత్రి పండగను పురస్కరించుకుని భక్తులు మంజీరా నది పాయల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించనున్నారు. ఆ తర్వాత వన దుర్గమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.

బండ్ల ఉత్సవం
ఇక రెండో రోజైన ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన ఏడుపాయల జాతరలోనే అత్యంత ముఖ్య ఘట్టమైన బండ్ల ఉత్సవాన్ని అత్యంత కోలాహలంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ బండ్ల ఉత్సవానికి ఏడుపాయల చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల నుంచి భక్తులు తమ ఎడ్లబండ్లను రంగురంగుల పూలు, విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి తీసుకువస్తారు. వాటిని ఆలయ చుట్టూ ప్రదర్శనగా తిప్పుతూ తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

రథోత్సవం
జాతరలో చివరి రోజైన ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన జరిగే రథోత్సవంతో ఈ మహా క్రతువు ముగియనుంది.

జనసంద్రంగా మారనున్న ఏడుపాయలు
వన దుర్గాదేవికి జరుగనున్న ఈ ఏడుపాయల జాతరకు కేవలం స్థానిక ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా భక్తులు వస్తారు. అలాగే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మాత్రమే కాకుండా పొరుగున ఉన్న మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షలాదిమంది భక్తులు తరలి వస్తారు.

మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరుగనున్న ఈ మహాజాతరకు మనం కూడా వెళ్దాం వనదుర్గామాతను దర్శించుకుని తరిద్దాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

