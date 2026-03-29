ఆదిత్య హృదయం- ఇలా పారాయణం చేస్తే ఏ పని చేసినా విజయం తథ్యం!

ఆదిత్య హృదయం గురించి మీకు తెలుసా? - ఈ స్తోత్రం ఎలా పుట్టింది? దీన్ని ఎవరు బోధించారో తెలుసుకుందామా?

sri rama
sri rama (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 5:01 AM IST

Aditya Hrudayam Stotram Significance : సనాతన ధర్మం ప్రకారం గొప్ప స్తోత్రాలన్నీ రణభూమిలోనే ఉద్భవించాయి. మహాభారత యుద్ధంలో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం, భగవద్గీత వంటివి పుడితే, రామ రావణ యుద్ధ భూమిలో పుట్టిన అద్భుత స్తోత్రం ఆదిత్య హృదయం. మనసంతా నిరాశ, నిస్పృహలతో నిండి ఉన్నప్పుడు, భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన నెలకొన్నప్పుడు ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం పఠిస్తే అపారమైన మానసిక శక్తి, ధైర్యం కలుగుతుంది. అసలు ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం ఎలా పుట్టింది? ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరు ఎవరికి బోధించారు వంటి విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అగస్త్యుడు బోధించిన ఆదిత్య హృదయం
ఆదిత్య హృదయం వాల్మీకి రామాయణంలోని యుద్ధకాండలో అగస్త్య మహర్షి శ్రీరామునకు ఉపదేశించిన పరమ పవిత్రమైన సూర్య స్తోత్రం. రావణ వధకు ముందు రామునిలోని నిరాశను తొలగించి, విజయ శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించే అత్యంత ప్రభావవంతమైన స్తోత్రమిది. ఇది సర్వపాపహరం, ఆర్థిక, శారీరక, మానసిక సమస్యలను తొలగించి అష్టైశ్వర్యాలను కలిగిస్తుందని నమ్మకం.

చింతాశోకాలను పోగొట్టే మహిమాన్విత స్తోత్రం
రామరావణ యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది. ఎంత యుద్ధం చేస్తున్నా రావణుడు లొంగక పోవడం చూసి రాముడు చింతాక్రాంతుడయ్యాడు. నిర్వేదానికి గురయ్యాడు. ఆ సమయంలో ఆకాశం నుంచి యుద్ధాన్ని చూస్తున్న అగస్త్య మహర్షి రాముడు చింతాక్రాంతుడు అవడం చూసి ఆకాశం నుంచి రాముడి వద్దకు వచ్చి "రామా! శత్రువులను నాశనం చేసేది, జయావహమైనది, నిత్యం జపించవలసిన ఆదిత్య హృదయం అనే స్తోత్రం ఉంది. ఈ స్తోత్రం అన్ని రకాల చింతా శోకాలను పోగొడుతుంది. దానిని నీకు ఇప్పుడు ఉపదేశిస్తాను విను" అంటూ అగస్త్యుడు రామునికి ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశిస్తాడు.

భయనాశిని
అగస్త్యుడు రామునితో "రామా! ఎవరు ఎలాంటి ఆపదలలో ఉన్నా, దుర్గమ ప్రదేశంలో ఉన్నా, భయపడుతున్నా, ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఏ ఆపద దరిచేరదు. ఈ ఆదిత్య హృదయాన్ని మూడు సార్లు జపించి యుద్ధం చేసి రావణుణ్ణి వధించు" అని చెప్పి అగస్త్యుడు ఎలా వచ్చాడో అలాగే మాయమయ్యాడు.

ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో రామునితో నూతనోత్సాహం
అగస్త్యుడు చెప్పినట్లుగా ఆచమనం చేసి మూడు సార్లు ఆదిత్య హృదయాన్ని జపించగానే రాముని మనసంతా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో రావణునిపైకి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆ యుద్ధాన్ని చూసిన దేవ గంధర్వులు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు.

ఆదిత్య హృదయం విశిష్టత
నిత్యజీవితంలో ప్రారంభించిన పనులు సక్రమంగా సాగాలన్నా, విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలన్నా, చేపట్టిన వృత్తిలో ఆటంకాలు తొలగి విజయపథంలో సాగి పోవాలన్నా, అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి ఆరోగ్యం చేకూరాలన్నా ప్రతిరోజు ఆదిత్య హృదయాన్ని పారాయణ చేయాలి.

ఎలా చేయాలి?
సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. ప్రతిరోజూ ఉదయం శుచిగా స్నానం చేసి సూర్య నమస్కారాలు చేసిన అనంతరం ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల శారీరక, మానసిక రుగ్మతలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆదివారం సూర్యోదయం సమయంలో స్నానం చేసి, సూర్యుణ్ణి దర్శిస్తూ ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించడం అత్యంత శ్రేష్ఠం. ఆదిత్య హృదయాన్ని 40 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ పఠిస్తే మనోధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం వృద్ధి చెందుతాయి. రోగ బాధలు, మృత్యు భయం తొలగుతాయి.

పారాయణ ఫలం
జాతకంలో సూర్య దోషాలు ఉన్నవారు, దారిద్రంతో బాధపడేవారు ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం, ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతి రోజు మూడు సార్లు పఠించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. మనం కూడా ప్రతి రోజు ఆదిత్య హృదయాన్ని పారాయణ చేద్దాం. ప్రతిరోజూ వీలు కుదరకపోతే కనీసం ప్రతి ఆదివారం అయినా ఆదిత్య హృదయాన్ని చదువుదాం. సకల విజయాలు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

