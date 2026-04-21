32 ఏళ్లలోనే ప్రపంచాన్ని మార్చిన జగద్గురు- సనాతన ధర్మానికి నూతన దిశ చూపిన ఆది శంకరాచార్యులు

జీవితం కేవలం 32 ఏళ్లు మాత్రమే అయినప్పటికీ, ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకుడిగా నిలిచిన ఆదిశంకరులు - వైశాఖ శుద్ధ పంచమి సందర్భంగా జరుపుకునే శంకర జయంతి- జీవిత విశేషాలు మీకోసం

Published : April 21, 2026 at 3:57 AM IST

Adi Shankaracharya Jayanti 2026 : జీవించింది 32 ఏళ్లు మాత్రమే! కానీ విశ్వగురువుగా ఖ్యాతి పొందిన మహనీయుడు నడిచే దైవం శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఆదిశంకరులు! ఆదిశంకరాచార్యుల పేరు వినగానే నమస్కరించని వారంటూ ఉండరంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. తన బోధనలతో అశేష జనావళిని ఆధ్యాత్మికంగా జాగృతం చేసి, సనాతన ధర్మం గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన జగద్గురువులు ఆదిశంకరులు. వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ఆదిశంకరుల జయంతి సందర్భంగా ఈ కథనంలో ఆ మహనీయుని స్మరించుకునే భాగ్యం కలిగినందుకు సంతోషిస్తూ ఆదిశంకరుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని గురించి కొంత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

ఎంతో గొప్పది మన సనాతన ధర్మం
మన సనాతన ధర్మం ఎంతో గొప్పది. వేదాలు, పురాణాలు కాచి వడపోసి గురువులు, మహర్షులు అందించిన అమూల్య సంపద మన సనాతన ధర్మం. విభిన్న మార్గాల మేలు కలయిక అయిన మన సనాతన ధర్మాన్ని సమన్వయపరిచి, వాటిలోని ఏకాత్మను దర్శింపజేసిన గురువులు ఆదిశంకరులు.

షణ్మత స్థాపనాచార్యులుగా
శైవ, వైష్ణవ, శాక్త, గాణాపత్య, సౌర, స్కాంద అనే ఆరు ఉపాసన పద్దతులను మధించి ప్రపంచానికి అందించిన షణ్మత స్థాపనాచార్యులుగా ఖ్యాతి చెందారు శంకరులు. జ్ఞాన, భక్తి, కర్మ మార్గాలకు పరమార్థికత జోడించి ప్రభోదించి విశ్వ గురువులయ్యారు. ఆ మహనీయుని జన్మదినం సందర్భంగా ఆదిశంకరులు సనాతన ధర్మ వ్యాప్తికి చేసిన కృషి గురించి తెలుసుకుందాం.

శంకర జయంతి ఎప్పుడు?
మే 21, మంగళవారం వైశాఖ శుద్ధ పంచమి కాబట్టి ఈ రోజునే శంకర జయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శంకరుల జన్మ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

జననం
దేవుని సొంత భూమిగా పేరొందిన కేరళలోని కాలడి గ్రామంలో క్రీ.శ. 788 సంవత్సరంలో వైశాఖ శుద్ధ పంచమి రోజున శ్రీమతి ఆర్యాంబ, బ్రహ్మశ్రీ శివ గురుదేవుల దంపతులకు శంకరులు జన్మించారు. క్రీ.శ 820 సంవత్సరంలో శివైక్యం పొందారు. ఆదిశంకరులు భౌతికంగా మన మధ్య జీవించి ఉన్నది 32 ఏళ్లు మాత్రమే అయినా అంతర్యామిగా అయన ఈనాటికి మనమధ్య తిరుగాడుతూనే ఉన్నారు. చిరకాలం శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే అపారమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మానవాళికి ప్రసాదించి చిరస్మరణీయులయ్యారు.

విద్యాభ్యాసం
శంకరులు అతి చిన్న వయసులోనే వేద వేదాంగాలను అవపోసన పట్టేసారు. తన తల్లి అనుమతితో సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించారు. గోవిందపాదా చార్యుల వద్ద శిష్యరికం చేసి గురువును మించిన శిష్యుడిగా రాణించారు.

ఆసేతు హిమాచలం పాదయాత్ర
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన ఆదిశంకరులు ఆసేతు హిమాచలం చేసిన పాదయాత్రలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించి ఆ క్షేత్రాలను పావనం చేసారు. తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించి స్వామి వారి హుండీ కింద శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. అందుకే స్వామి వారి హుండీ ఎప్పుడూ ధనరాశులతో నిండి ఉంటుంది. తిరుమల క్షేత్రానికి అంతటి జనాకర్షణ, ధనాకర్షణ రావడానికి కారణం శంకరులు ప్రతిష్ఠించిన శ్రీచక్రమే అని పెద్దలు అంటారు.

పీఠాల స్థాపన
దక్షిణాన శృంగేరి, ఉత్తరాన బదరికాశ్రమంలో, పశ్చిమాన ద్వారకలో, తూర్పున పూరిలో పీఠాలు స్థాపించి జగద్గురువులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠానికి స్వయంగా తానే పీఠాధిపతిగా వ్యవహరించారు.

మానవాళికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఎన్నో స్తోత్రాలు రచన
ఆదిశంకరులు తన జీవితకాలంలో ఎన్నో స్తోత్రాలు రచించారు. వాటిలో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం, వివేకచూడామణి, సౌందర్యలహరి, శివానందలహరి, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం, కాలభైరవాష్టకం, భజగోవిందం, శ్రీలక్ష్మి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం ఇలా ఒకటా, రెండా మానవాళికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఎన్నో స్తోత్రాలు రచించారు. బ్రహ్మ సూత్రాలకు భాష్యం రచించారు. దేశ దేశాలలో పండితులతో వాదనలు సాగించి వారిని ఒప్పించి, నెగ్గి, శంకరాచార్యులు తన సిద్ధాంతాన్ని వారిచే మెప్పించాడు. ఉపనిషత్తులకు, భగవద్గీతకు, బ్రహ్మసూత్రాలకు, విష్ణు సహస్ర నామాలకు భాష్యాలు వ్రాశారు.

కనకధారా స్తోత్రం
బాలబ్రహ్మచారిగా శంకరాచార్యులు ఒకరోజు భిక్షాటన చేస్తూ ఒక పేదరాలి ఇంటికి వెళ్లి భిక్ష అడుగగా, ఆ సమయంలో ఆ పేదరాలు భిక్ష వేసేందుకు ఏమీ లేక తన ఇంట్లో ఉన్న ఎండిన ఉసిరి కాయను దానం చేసింది. ఆ పేదరాలి దీనస్థితికి చలించిన శంకరాచార్యులు ఆశువుగా కనకధారా స్తోత్రాన్ని చెప్పారు. కనకధారా స్తోత్రంతో పులకించిన లక్ష్మీ దేవి ఆ పేదరాలి ఇంట బంగారు ఉసిరికాయలు వర్షింపజేసింది.

నేత్రాగ్నితో తల్లికి దహన సంస్కారాలు
శంకరులు తన తల్లి ఆర్యాంబ మరణించినప్పుడు ఆమె కిచ్చిన మాట ప్రకారం అంతిమ సంస్కారాలు చేయడానికి వస్తాడు. కానీ సన్యాసియైన తాను ఆమెకు ఉత్తరక్రియలు చేయకూడదని తన కంటి నుంచి అగ్నిని సృష్టించి ఆమె చితికి నిప్పు రాజింపచేసి ఆమెకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహిస్తారు.

మహాప్రస్థానం
ఆదిశంకరులు తన పాదయాత్రలో చివరి మజిలీగా బదరికాశ్రమానికి చేరుకొని బదరీనారాయణ క్షేత్రాన్ని, జ్యోతిర్మఠాన్ని స్థాపించి ఆ పరమాత్మలో ఐక్యమవుతారు.

శంకర జయంతి రోజు మనమేం చేయాలి?
శంకర జయంతి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై పూజామందిరంలో ఆదిశంకరుల చిత్రపటాన్ని గంధంతో పువ్వులతో అలంకరించి, ఆదిశంకరులు రచించిన స్తోత్రాలు భక్తితో పారాయణ చేయాలి. పళ్లు పాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఆదిశంకరులు ఉపదేశించిన జ్ఞానమార్గంలో పయనిస్తూ, వారు బోధించిన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఆచరిస్తూ సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక శాంతి స్థాపనకు కృషి చేయడమే ఆయనకు మనం ఇచ్చే నివాళి.

జయ జయ శంకర హర హర శంకర!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

