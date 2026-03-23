కుంభకోణంలోని ఆది కుంభేశ్వర ఆలయ రహస్యం- ఇలా పూజ చేస్తే శత్రుజయం ఖాయం!

ఈ క్షేత్రాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే భార్య భర్తల మధ్య వైవాహిక బంధం బలపడడం- శత్రువుల బాధ ఎక్కువ ఉన్నవారు శత్రు జయాన్ని పొందగలరని పురాణం వచనం!

Published : March 23, 2026 at 5:00 AM IST

Adi Kumbeswarar Temple Significance : దక్షిణాదిన తమిళనాడు ఆలయాలకు పుట్టినిల్లు. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో వేలకొలది ఆలయాలున్నాయి. అతి ప్రాచీనమైన, చారిత్రాత్మకమైన ఆలయాలు చూడాలంటే తమిళనాడు వెళ్లాల్సిందే! తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఒక్క కుంభకోణంలోనే 2000కు పైగా ఆలయాలున్నాయంటే ఆశ్చర్యం కలిగినా ఇది నిజం. ఒక్కో ఆలయం వెనుక ఒక్కో నిగూఢమైన రహస్యం ఉంటుంది. ఆ కోవలోకి చెందిన ఒక పురాతనమైన ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ ఆది కుంభేశ్వరాలయం
ఆది కుంభేశ్వరాలయం ఆలయం తమిళనాడులోని కుంభకోణం నడిబొడ్డున నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో వెలసి ఉంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం కావేరీ, అరసలార్‌ నదుల మధ్యలో ఉంది. శివ భక్తులు దర్శించవలసిన శైవ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు కుంభేశ్వరలింగంగా, అమ్మవారు మంగళాంబికాదేవిగా పూజలందుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఈ క్షేత్రం పార్వతీదేవి 51శక్తి పీఠాల్లో ఒకటని భక్తులు నమ్ముతారు.

కుంభకోణమని పేరు ఇందుకే!
కుంభకోణంలో ప్రధాన ఆలయమైన ఆది కుంభేశ్వర ఆలయం పేరుతోనే ఈ జిల్లాకు కుంభకోణమని పేరు వచ్చిందని అంటారు. గర్భాలయంలో శివలింగం పై భాగం కొద్దిగా వంగి ఉన్న కారణంగా ఈ ప్రదేశానికి కుంభకోణం అనే పేరు వచ్చింది. కుంభం అంటే కుండ, కోణం అంటే వంపు అని అర్థం.

ఆలయ స్థల పురాణం - పురాణగాథ
గరుత్మంతుడు తన తల్లిని దాస్యం నుంచి విముక్తి కలిగించడానికి అమృతభాండాన్ని తీసుకొని వెళుతుండగా ఈ ప్రాంతంలో ఒక అమృతపు చుక్క జారి పడిపోతుంటే శివుడే స్వయంగా ఇక్కడి ఇసుకతో ఒక కుండను తయారు చేసి అందులో ఆ జాలువారుతున్న అమృత బిందువులు పడే విధంగా చేసి అందులో స్వయంభు లింగంగా ఉండిపోయారు. ఆ కుండ చేసే సమయంలో కుండ పై భాగం కొద్దిగా వంగినట్లుగా వచ్చిన కారణంగా ఈ ప్రాంతానికి కుంభకోణం అని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ విశేషాలు
9 వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ప్రాచీన ఆలయంలో గర్భాలయంలో పరమేశ్వరుడు ఆది కుంభేశ్వరర్​గా స్వయంభువుగా వెలిశాడు. పార్వతి మంగళాంబిక దేవిగా వెలసి ఉంది. శివునికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు కొలువై ఉంటాడు. ఇంకా ఆలయ ప్రాంగణంలో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు, దక్షిణామూర్తి వంటి దేవతల ఉపాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

అభిషేకాలు లేని ఏకైక ఆలయం
ఆది కుంభేశ్వరర్ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ స్వామికి నిత్యపూజలు, త్రికాల హారతులు శాస్త్రానుసారం జరుగుతాయి. సాధారణంగా శివుడు అభిషేక ప్రియుడని అంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రతిరోజూ స్వామికి గంధ ద్రవ్యాల లేపనం తప్ప నిత్యాభిషేకాలు జరగవని చెబుతారు. ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చైత్ర మాసంలో జరిగే 'మహామహం' పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవంలో తమిళనాడు నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులు పాల్గొంటారు.

శత్రుజయం - భార్య వియోగం
రావణుడు సీతాపహరణం చేసిన తర్వాత శ్రీరాముడు సతీ వియోగ దుఃఖంతో ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని ఆరాధించి అనంతరం రామేశ్వరం మీదుగా లంకకు బయలుదేరి వెళ్లాడని అంటారు. ఆది కుంభేశ్వరుని ఆశీర్వాద బలంతోనే శ్రీరాముడు లంకకు వెళ్లి రావణ సంహారం చేశాడని పురాణ సారాంశం. అందుకే ఆది కుంభేశ్వరర్ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే భార్య వియోగం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని, శత్రువులపై విజయం సాధించవచ్చునని అంటారు. ఏ కారణం చేతనైన విడిపోయిన భార్య భర్తలు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే తిరిగి వారి వైవాహిక బంధం బలపడుతుందని విశ్వాసం. అలాగే శత్రువుల బాధ ఎక్కువ ఉన్నవారు ఈ క్షేత్ర దర్శనంతో శత్రు జయాన్ని పొందగలరని పురాణం వచనం.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని కుంభకోణం చేరుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా ఆది కుంభేశ్వరర్ క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం. శత్రు జయాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

