అధిక జ్యేష్ఠ మాసం- ఈ ప్రత్యేక తిథుల్లో చేయాల్సిన, చేయకూడని పనులు ఇవే!

మే 17 నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం- ఈ మాసంలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 4:01 AM IST

Adhika Jyeshtha Masa Significance : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మే 17 నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరంలో 12 నెలలు ఉంటే ఈ సంవత్సరంలో మాత్రం 13 నెలలు ఉండటం విశేషం. సాధారణంగా అధిక మాసంలో శుభకార్యాలు నిషిద్ధం అయినప్పటికీ కొన్ని వైదిక పరమైన కార్యక్రమాలు జరుపుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే అధిక జ్యేష్ఠంలో కూడా కొన్ని ప్రత్యేక తిథులు ఉంటాయి. శాస్త్రం సమ్మతించిన కొన్ని శుభకార్యాలు కూడా చేసుకోవచ్చు.

అధిక జ్యేష్ఠంలో పుణ్య తిథులు

  • మే 17, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ పాడ్యమి: ఈ రోజు నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.
  • మే 18, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం. అధిక మాసంలో వచ్చే తొలి చంద్రోదయం. ఈ రోజు సాయంత్రం మనః కారకుడైన చంద్రుని నెలవంకను దర్శించడం వలన మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు చంద్రుని ధ్యానించడం వలన శుభాలు చేకూరుతాయి.
  • మే 22, శుక్రవారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ షష్టి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ
  • మే 23, శనివారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ సప్తమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణ, బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
  • మే 25, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ నవమి/ దశమి: రోహిణి కార్తె ప్రారంభం
  • మే 27, బుధవారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ ఏకాదశి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలలో గరుడోత్సవం, మూడేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే వచ్చే పద్మిని ఏకాదశి
  • మే 28, గురువారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి/ త్రయోదశి: హృషీకేశ్ నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం, ధ్వజారోహణం, పక్ష ప్రదోషం
  • మే 29, శుక్రవారం, అధిక జ్యేష్ఠ శుద్ధ త్రయోదశి: కర్తరి త్యాగం
  • మే 31, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం, బ్రహ్మోత్సవాలు సమాప్తం.
  • జూన్ 1, సోమవారం అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ పాడ్యమి: హృషీకేశ్ నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి గరుడోత్సవం
  • జూన్ 2, మంగళవారం అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ విదియ: యమునా నది పుష్కరాలు ప్రారంభం, ఆది పుష్కరాలు
  • జూన్ 4, గురువారం అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ చవితి: సంకష్టహర చవితి
  • జూన్ 5, శుక్రవారం అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ పంచమి: ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం, హృషీకేశ్ నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి చక్రస్నానం, బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు, ధ్వజావరోహణం
  • జూన్ 8, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ అష్టమి: మృగశిర కార్తె ప్రారంభం
  • జూన్ 11, గురువారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ ఏకాదశి: సర్వ ఏకాదశి
  • జూన్ 12, శుక్రవారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ ద్వాదశి/త్రయోదశి: పక్ష ప్రదోషం
  • జూన్ 13, శనివారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ త్రయోదశి/చతుర్దశి: శని త్రయోదశి, మాస శివరాత్రి
  • జూన్ 15, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠ బహుళ అమావాస్య: సోమవతి అమావాస్య ఈ రోజుతో అధిక జ్యేష్టం సమాప్తమవుతుంది.

అధిక మాసంలో ఏవి చేయవచ్చు? ఏవి చేయకూడదు?
అధిక మాసంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు, నామకరణ వేడుకలు, శంకుస్థాపనలు, ఉపనయనాలు, అన్నప్రాశనలు, నూతన వ్యాపార ప్రారంభాలు, అక్షరాభ్యాసాలు, పిల్లలకు చెవులు కుట్టించడం వంటి శుభకార్యాలు నిర్వహించకూడదు. శ్రీమంతం వేడుకలు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు నిర్వహించవచ్చు.

విష్ణువు ఆరాధన
ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏర్పడే ఈ అధిక మాసానికి శ్రీ మహావిష్ణువు అధిపతి కావున ఈ అధిక మాసం సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తితో పూజించిన వారికి ధనధాన్యాలకు, అష్టైశ్వర్యాలకు కొరత ఉండదని స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువే వరం ఇచ్చాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఈ మాసంలో చేసే జపతపాలకు, పితృ కార్యాలకు, దానధర్మాలు అధిక ఫలం ఉంటుందని శాస్త్ర వచనం. రానున్న అధిక మాసంలో శాస్త్రం సూచిన విధంగా పుణ్య తిధులు ఆచరిస్తూ శ్రీ మహా విష్ణువును పూజిస్తూ సకల సౌభాగ్యాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

