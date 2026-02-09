గంగా తీరంలో 84 ఘాట్లు- ప్రతిదాని వెనుక ఒక్కో అద్భుత పురాణ గాథ!
కాశీ పట్టణ విశిష్టత - ఇలా పూజ చేస్తే గర్భ నరకాలు దూరం!
Published : February 9, 2026 at 4:00 AM IST
Kashi Sacred Ghats Significance : పరమేశ్వరుడు భూమిపై తొలిసారిగా కాలు మోపిన ప్రదేశం కాశీ పట్టణం. కాశీ వైభవాన్ని పూర్తిగా తెలపడం దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదని అంటారు. కాశీ బ్రహ్మ దేవుని సృష్టి కాదు. విష్ణుమూర్తి హృదయం నుంచి వెలువడిన పుణ్య ప్రదేశం. సృష్టి ఆరంభంలో శివుడు నిర్మించుకున్న ప్రత్యేక స్థలం. ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని. స్వయంగా శివుడు విశాలాక్షి, అన్నపూర్ణతో కలిసి నివాసముండే ప్రదేశం. ఇంతటి పవిత్ర క్షేత్రంలో మరణించడానికి ఎంతో మంది జీవిస్తూ ఉంటారు. ఈ కథనంలో జీవన్ముక్తి కలిగించే పవిత్ర కాశీ పట్టణంలో కొన్ని వింతలు విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కాశీ పట్టణ విశిష్టత
కాశీ పట్టణం ప్రళయకాలంలో కూడా మునుగని అతి ప్రాచీన పట్టణం. భువిలో వెలసిన సప్త మోక్ష ద్వారాలలో ఒకటి. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో శ్రేష్ఠమైనది. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే తప్ప కాశీ క్షేత్ర పాలకుడు భైరవుడు సదరు జీవిని కాశీలో ప్రవేశించడానికి అనుమతించడు. కాశీలో గంగాస్నానం, బిందు మాధవ దర్శనం, డుంఠి వినాయకుడు, విశ్వనాథుడు, విశాలాక్షి, కాలభైరవ దర్శనం ప్రధానంగా చేసుకోవాల్సినవి.
గర్భ నరకాలు దూరం
కాశీలో 9 నెలల, 9 రోజుల, 9 నిమిషాల, 9 ఘడియలు నివసిస్తే ఇక తిరిగి తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేకుండా శాశ్వత శివ సాయుజ్యం పొందవచ్చు. కనీసంలో కనీసం 9 రోజులైనా కాశీలో నివసిస్తే మోక్షాన్ని పొందవచ్చునని శివమహాపురాణంలో వివరించి ఉంది. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన కాశీలో గమనించాల్సిన కొన్ని వింతలు చూద్దాం.
కాశీలోని కొన్ని వింతలు
- కాశీలో గ్రద్దలు ఎగరవు. గోవులు పొడవవు. బల్లులు అరవవు. శవాలు వాసన పట్టవు. కాశీలో మరణించిన ప్రతి జీవి కుడి చెవి శివుడు ఉపదేశించిన తారక మంత్రం ప్రభావం వలన పైకి లేచి ఉంటుంది.
- అనేక దేశాల నుంచి పెద్ద పెద్ద శాస్త్ర వేత్తలు వచ్చి కాశీలో అనేక పరిశోధనలు జరిపి ఆశ్చర్య పోయ్యారు. కాశీలో నిరంతరం ప్రసరించే కాస్మిక్ రేస్ అంటే ప్రభావంతమైన సానుకూల విద్యుత్తరంగాలు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో శాస్త్రజ్ఞులు సైతం గుర్తించలేకపోయారు.
- కాశీలోని పరాన్న భుక్తేశ్వరుణ్ణి దర్శిస్తే జీవికి పరుల అన్నం తిన్న ఋణం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
- కాశీ క్షేత్రంలో చేసే చిన్నపాటి పుణ్యానికి కూడా కోటి రెట్ల ఫలితం ఉంటుంది. అదే విధంగా పాపం చేసినా అది కోటి రెట్ల పాపంగా మారుతుంది.
- కాశీ విశ్వనాథుణ్ణి ఒక్కసారి అభిషేకిస్తే మన తలరాతలు మారిపోతాయి.
- ప్రపంచంలోని అన్ని భాషలకు తల్లి అయిన అతి ప్రాచీన సంస్కృత పీఠం కాశీలోనే ఉంది.
- కాశీలో గంగమ్మ తీరాన 84 ఘాట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఘాట్లలో దేవతలు, ఋషులు, రాజులతో పాటు ఎందరో తమ తపశ్శక్తితో నిర్మించినవి ఉన్నాయి. వీటిలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘాట్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- దశాశ్వమేధ ఘాట్: పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మ దేవుడు అనేకసార్లు అశ్వమేధ యాగం చేసినది ఇక్కడే. ఇక్కడ ప్రతి రోజూ సాయంకాలం విశేషమైన గంగా హారతి జరుగుతుంది.
- ప్రయాగ్ ఘాట్: ఇక్కడ భూగర్భంలో గంగతో యమునా, సరస్వతి నదులు కలుస్తాయి.
- సోమేశ్వర్ ఘాట్: ఈ ఘాట్ను సోముడు అంటే చంద్రుడు నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
- మీర్ ఘాట్: ఇది సతీదేవీ కన్ను పడిన స్థలం. విశాలాక్షి దేవి శక్తి పీఠం. ఇక్కడే యముడు ప్రతిష్టించిన లింగం ఉంటుంది.
- నేపాలీ ఘాట్: ఇక్కడ పశుపతినాథ్ మందిరాన్ని బంగారు కలశంతో నేపాల్ రాజు నిర్మించాడు.
- మణి కర్ణికా ఘాట్: కాశీలో అన్ని ఘాట్లలో ఇది విశిష్టమైనది. అలాగే కాశీలో మొట్ట మొదటి ఘాట్గా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని విష్ణు దేవుడు స్వయంగా సుదర్శన చక్రంతో తవ్వి నిర్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ సకల దేవతలు స్నానం చేస్తారు. ఇక్కడ గంగ నిర్మలంగా పారుతుంది. ఇక్కడ మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎవరైనా సుచేల స్నానం చేస్తే వారికి జన్మ జన్మల పాపాలు తొలిగి పోతాయి. ఆ జీవికి లభించే పుణ్యాన్ని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దేవుడు కూడా వర్ణించలేడట.
- విశ్వేశ్వర్ ఘాట్: ఇక్కడే అహల్యా బాయి తప్పసు చేసింది. ఇక్కడ స్నానం చేసే బిందు మాధవుణ్ణి దర్శిస్తారు.
- పంచ గంగా ఘాట్: ఇక్కడే భూగర్భం నుంచి గంగలో 5 నదులు కలుస్తాయి.
- గాయ్ ఘాట్: ఇక్కడ ప్రతిరోజూ గోపూజ జరుగుతుంది.
- తులసి ఘాట్: తులసి దాస్ సాధన చేసి రామచరిత మానస్ లిఖించమని శివుని ఆదేశం పొందినది ఇక్కడే అని అంటారు.
- హనుమాన్ ఘాట్: ఇక్కడ జరిగే రామ కథ వినడానికి సాక్షాత్తు హనుమంతుడే వస్తాడంట! ఇక్కడే సూర్యుడు తపస్సు చేసి అనేక శక్తులు పొందిన లోలార్క్ కుండం ఉంది. ఇక్కడే శ్రీ వల్లభాచార్యులు జన్మించారు.
- అస్సి ఘాట్: పూర్వం దుర్గాదేవి శుంభ, నిశుంభ అను రాక్షసులను చంపి ఆ ఖడ్గాన్ని ఈ ప్రదేశంలో వేయడం వలన ఇక్కడ ఒక తీర్థం ఉద్బవించింది.
- హరిశ్చంద్ర ఘాట్: సర్వం పోగొట్టుకొని హరిశ్చంద్రుడు ఇక్కడ శవ దహన కూలీగా పని చేసి దైవ పరీక్షలో నెగ్గి తన రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందినాడు. ఇక్కడ స్నానం చేస్తే పోగొట్టుకున్నవి తిరిగి పొందుతారని విశ్వాసం. ఇక్కడ 365 రోజులు, 24 గంటలు చితి కాలుతూనే ఉంటుంది.
- మానస సరోవర్ ఘాట్: ఇక్కడ కైలాస పర్వతం నుంచి భూగర్భ జలధార కలవడం వలన ఈ ఘాట్కు మానస సరోవర్ ఘాట్ అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ స్నానం చేస్తే కైలాస పర్వతం చుట్టిన పుణ్యం లభిస్తుందని విశ్వాసం.
- నారద ఘాట్: ఈ ప్రదేశంలోనే నారదుడు శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించడం వలన ఈ ఘాట్కు నారద ఘాట్ అని పేరు వచ్చింది.
- చౌతస్సి ఘాట్: స్కంధ పురాణం ప్రకారం ఇక్కడే 64 యోగినిలు తపస్సు చేశారని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రదేశం దత్తాత్రేయునికి ప్రీతిపాత్రమైన స్థలం. ఇక్కడ స్నానం చేస్తే పాపాలు తొలిగి 64 యోగినుల శక్తులు ప్రాప్తిస్తాయని నమ్మకం.
- రానా మహల్ ఘాట్: ఈ ప్రదేశంలోనే పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యంలో కలిగే విఘ్నాలను తొలగించమని వక్రతుండ వినాయకుణ్ణి తపస్సు చేసి ప్రసన్నుడిని చేసుకున్నాడని అంటారు.
- అహల్యా బాయి ఘాట్: ఈ రోజు కోట్లాది మంది భక్తులు కాశీ విశ్వనాథుని దర్శిస్తున్నారంటే అది అహల్యా బాయి పుణ్యమే! ఈరోజు మనం దర్శించే విశ్వనాథ మందిర అసలు మందిరానికి పక్కన ఇండోర్ రాణి శ్రీ అహల్యా బాయి హోల్కర్ కట్టించారు.
దండయాత్రలో ధ్వంసమైన కాశీ
కాశీలోని గంగానది ప్రవాహంలో అనేక ఘాట్ల దగ్గర ఉద్భవించే తీర్థాలు కలిసి ఉంటాయి. పూర్వం కాశీలో దేవతలు, ఋషులు, రాజులు నిర్మించిన అనేక మందిరాలు, కట్టడాలు, వనాల మధ్య విశ్వనాథుని మందిరం ఎంతో వైభవోపేతంగా వెలుగొందింది. కానీ మహమ్మదీయ దండ యాత్రలో కాశీని లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేసి ధ్వంసం చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న కాశీని మనం చూస్తున్నాము. ఈ దండయాత్రలో విశ్వనాథ, బిందు మాధవతో పాటు ఎన్నో అనేక మందిరాలను కూల్చి మసీదులు కట్టినారు. నేటికీ విశ్వనాథ మందిరంలో నంది, మసీదు వైపు గల కూల్చబడ్డ మందిరం వైపు చూస్తోంది. అక్కడే శివుడు త్రిశూలంతో త్రవ్విన జ్ఞానవాపి తీర్థం బావి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా కాశీ పట్టణ విశిష్టతను మాత్రం ఎవరూ చెరపలేరు. ఒక్క భారతీయులు మాత్రమే కాకుండా విదేశీయులు కూడా తమ జీవితాన్ని ఇక్కడే ముగించాలని ఇష్టపడి నివసించే పుణ్య ప్రదేశం కాశీ. జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాశీని దర్శించని జన్మ వృథా అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మనం కూడా కాశీ పట్టణాన్ని దర్శిద్దాం. జన్మరాహిత్యాన్ని పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.