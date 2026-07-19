మీ ఇంట్లోనుంచే - కాశీలో మహాశివుడికి పాలాభిషేకం చేయొచ్చు!
- పూరీ జగన్నాథుడికి, ఉజ్జయిని మహాకాలేశ్వరుడికి సైతం! - 6D టెక్నాలజీ అందిస్తున్న అద్భుతం
Published : July 19, 2026 at 3:58 PM IST
6D VR Temple Darshan : జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాశీ వెళ్లాలన్నది ఎంతో మంది భక్తుల చిరకాల కోరిక. ఉజ్జయిని మహాకాలేశ్వరుడిని సందర్శించాలనే తాపత్రయం ఎందరో భక్తుల్లో ఉంటుంది. కానీ వయసులో ఉన్న వారికి టైమ్ ఉండదు, డబ్బు సరిపోదు. వయసైపోయిన వారికి డబ్బున్నా ఆరోగ్యం సహకరించదు. అలాంటి వారు ఇంట్లోనే ఉండి ఈ దేవతలను వీక్షిస్తే ఎలా ఉంటుంది? కేవలం చూడడమే కాదు, స్వయంగా తమ చేతులతో అభిషేకం చేస్తే? ఆ నీటి తుంపరలు ముఖాన్ని తాకుతుంటే? ఢమరుక శబ్దాలు, శంఖనాదాలు, గుడి గంటల ప్రతిధ్వనులు చెవుల్లో మార్మోగుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇవన్నీ ఆయా ఆలయాలకు వెళ్లకుండానే వీక్షించే సదుపాయాన్ని ప్రస్తుత టెక్నాలజీ అందిస్తోంది. అది 3డీ కాదు 6డీ!
ఈ ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తున్న స్టార్టప్లలో "దుర్లభ్ దర్శన్" ఒకటి. దేశంలోని పలు నగరాల్లో ప్రత్యేక అనుభూతి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన ఈ సంస్థ, 6డీ టెక్నాలజీతో ఉజ్జయిని భస్మహారతి, వారణాసి గంగాహారతి, కాశీ విశ్వనాథుడి అభిషేకాలు వంటి పవిత్ర కార్యక్రమాలను భక్తులకు అందిస్తోంది.
ఇప్పటివరకు వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే కేవలం 3డీ దృశ్యాలే అనుకునేవాళ్లు. కానీ 6డీ టెక్నాలజీ దానిని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. కేవలం చూడటం కాదు... వినిపించే శబ్దాలు, అనుభూతి కలిగించే ప్రకంపనలు, ముఖాన్ని తాకే గాలి, పరిమళాలు, చల్లదనం వంటి అనేక అంశాలను కలిపి ఆలయ గర్భగుడిలో ఉన్నట్టే భావన కలిగిస్తోంది. ఇలా వర్చువల్గా దేవతలను, ఆలయాలను దర్శించుకోవడానికి కొన్ని నగరాల్లో శాశ్వత కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల్లో ప్రత్యేక ఎగ్జిబిషన్ల ద్వారా కూడా ఈ అనుభూతిని పరిచయం చేస్తున్నారు.
ఇంట్లో నుంచే అభిషేకం!
మెటా సంస్థ సహకారంతో దుర్లభ్ దర్శన్ రూపొందించిన "వీఆర్ టెక్నాలజీ" ద్వారా భక్తులు ఇంట్లో నుంచే శక్తిపీఠాలు, జ్యోతిర్లింగాలు దేశంలోని ఇతర పవిత్ర క్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు. అంతేకాదు, తమకు నచ్చిన భగవంతుడికి అభిషేకం కూడా చేయవచ్చు. అంటే, ఇంట్లోనే ఉండి స్వయంగా తమ చేతులతో స్వామివారికి అభి,ేకం చేయొచ్చు.
ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 6డీ ఇమ్మర్సివ్ టెక్నాలజీ సాయంతో పాలు, తేనె వంటి అభిషేక ద్రవ్యాలను వర్చ్యువల్ రూపంలో ఇంట్లోనే సమర్పిస్తే, అక్కడ ఆలయంలో స్వయంగా అభిషేకం చేస్తున్నట్టే అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ సేవకు అవసరమైన వీఆర్ కిట్ను సదరు సంస్థ ఇళ్లకూ పంపిస్తుంది. యాప్ తో పనిచేసే ఈ వ్యవస్థను ఏడాదికి రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని ద్వారా షిరిడీ, కేదార్నాథ్ వంటి ప్రముఖ ఆలయాల్లో జరిగే హారతులను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.
వారికి చాలా ఉపయోగం :
చాలా మంది ఆలయాలకు వెళ్లి కేవలం కోర్కెల కోసం మొక్కుకొని వస్తుంటారు. కానీ, కొందరు భగవంతుడి సేవలో లీనమైపోతారు. అలాంటి వారు వయసు రిత్యా, ఇంకా పలు రకాల కారణాల వల్ల ఇష్టమైన పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లలేకపోతుంటారు. అలాంటి వారికి ఈ టెక్నాలజీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆలయాల రద్దీ లేకుండానే, ప్రయాణ ఖర్చులూ లేకుండానే ఇంట్లో నుంచే ప్రముఖ దేవాలయాల ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తూ, దైవ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. కాన్పూర్ ఐఐటీలో చదివి, ఐఆర్ఎస్ అధికారిగా పనిచేసిన ప్రశాంత్ మిశ్రా ఈ స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ యాప్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతున్నారు.
ఇక భారత్ వీఆర్ టెక్నాలజీ సంస్థ 'ఫొటోగ్రామెట్రీ' టెక్నాలజీతో పురాతన ఆలయాలను అత్యంత సహజంగా డిజిటల్ రూపంలో పునర్నిర్మించి చూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువత కోసం 'అల్ట్రా రియలిస్టిక్ వర్చువల్ వాక్స్'ను అందిస్తోంది. అదేవిధంగా దివ్యదర్శన్ 360, కాల్పనిక్ టెక్నాలజీస్ వంటి సంస్థలు కూడా VR ఆధారిత ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను విస్తృతంగా అందిస్తున్నాయి.