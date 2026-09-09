ETV Bharat / spiritual

కాశీని కాపాడే 56 మంది వినాయకులు- ఈ ఆలయాల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

కాశీ క్షేత్రంలో ఏడు ప్రదక్షిణ వలయాల్లో వివిధ రూపాల్లో వినాయక ఆలయాలు- వీటి వెనుకున్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇదే!

56 Vinayaka Temples in Kashi
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 3:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

56 Vinayaka Temples in Kashi : స్మరించినంత మాత్రాన్నే మోక్షాన్ని అందించే కాశీ పట్టణం హిందువులకు మోక్షద్వారంగా విరాజిల్లుతోంది. పరమ పవిత్రమైన కాశీ పట్టణంలో విశ్వనాథుని ఆలయం, అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయం, విశాలాక్షి ఆలయాలు ప్రధాన ఆలయాలు. అయితే వారణాసిలో అడుగడుగునా ఆలయాలు దర్శనమిస్తాయి. ప్రధాన ఆలయాలతో పాటు కాశీలో వినాయకుని ఆలయాలు కూడా అనేకం ఉన్నాయి. చిన్న పట్టణమైన కాశీలో ఒక్క వినాయకునికే దాదాపు 56 ఆలయాలున్నాయంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఇంతకూ ఈ ఆలయాలను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ప్రదక్షిణ వలయం
ఎలాగైతే అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తామో, అలాగే కాశీ పట్టణం చుట్టూతా కూడా ఒక వలయం ఉంటుంది. ఈ వలయంలో ఉన్న మందిరాలు దర్శిస్తూ, నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ వలయానికి ఒక్క ప్రదక్షిణ పూర్తి చేయడానికి సుమారు 5 రోజుల వరకు పడుతుంది. ఈ యాత్రను పంచక్రోశ యాత్ర అని కూడా అంటారు. ఈ ప్రదక్షిణ వలయంలోనే మహిమాన్వితమైన గణేశుని అవతారాలు సంబంధించిన ఆలయాలున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రదక్షిణ వలయానికి రక్షకుడు
గణేశుడు కాశీ క్షేత్రాన్ని, విశ్వనాధ మందిరాన్ని అష్టదిక్కులా, సప్తవలయ రక్షణవ్యవస్ధ ద్వారా రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఈ సప్త వలయ రక్షణలో ముఖ్యమైన ఎనిమిది వినాయక అవతారములు కలవు. ఈ సందర్భంగా ఒక్కొక్క వలయం గురించి, ఆ వలయంలోని వినాయక దేవాలయాలను గురించి తెలుసుకుందాం.

మొదటి వలయం
మొదటి వలయంలో 8 వినాయక మందిరాలున్నాయి. అవి వరుసగా

  • శ్రీ అర్క వినాయకుడు
  • శ్రీ దుర్గా వినాయకుడు
  • శ్రీ భీమచండ వినాయకుడు
  • శ్రీ డేహ్లివినాయకుడు
  • శ్రీ ఉద్దండ వినాయకుడు
  • శ్రీ పాశపాణి వినాయకుడు
  • శ్రీ ఖర్వ వినాయకుడు
  • శ్రీ శిద్ద వినాయకుడు

ఈ అష్ట వినాయకులు కాశీ క్షేత్ర వెలుపలి పరిక్రమమములో ఉండి భక్తులకి సిద్ధిని ప్రసాదిస్తూ, నాస్తికులని శిక్షిస్తూ కాశీని కాపాడుతూ ఉంటారని విశ్వాసం.

రెండో వలయం
రెండో వలయంలో కూడా అష్ట వినాయకులు ఉన్నారు. ఈ వినాయకులు వరుసగా

  • శ్రీ లంబోదర వినాయక
  • శ్రీ కూట దంత వినాయకుడు
  • శ్రీ శాల కంటక వినాయకుడు
  • శ్రీ కూష్మాండ వినాయకుడు
  • శ్రీ ముండ వినాయకుడు
  • శ్రీ వికట దంత వినాయకుడు
  • శ్రీ రాజ పుత్రా వినాయకుడు
  • శ్రీ ప్రణవ వినాయకుడు

ఈ అష్ట వినాయకులు కాశీపురవాసుల సమస్త విఘ్నాలను తొలగిస్తూ రక్షణ కల్పిస్తున్నారని నమ్మకం.

మూడో వలయం
ఇక మూడో వలయంలో కూడా అష్ట వినాయకులు ఉన్నారు. ఈ వినాయకులు ఎవరంటే

  • శ్రీ వక్రతుండ వినాయకుడు
  • శ్రీ ఏక దంత వినాయకుడు
  • శ్రీ త్రిముఖ వినాయకుడు
  • శ్రీ పంచాశ్వ వినాయకుడు
  • శ్రీ హేరంబ వినాయకుడు
  • శ్రీ విఘ్న రాజ వినాయకుడు
  • శ్రీ వరద వినాయకుడు
  • మోదకప్రియ వినాయకుడు

ఈ అష్ట వినాయకులు కూడా కాశీ క్షేత్రాన్ని అంతటినీ అత్యంత శ్రద్ధతో పరిరక్షిస్తూ ఉంటారని విశ్వాసం.

నాల్గో వలయం
నాలుగో వలయంలో కూడా అష్ట వినాయకులు ఉన్నారు. ఈ వినాయకుని అవతార నామాలేంటో చూద్దాం.

  • శ్రీ అభయప్రద వినాయకుడు
  • శ్రీ సింహ తుండ వినాయకుడు
  • శ్రీ కూడితాక్ష వినాయకుడు
  • శ్రీ క్షిప్ర ప్రసాద వినాయకుడు
  • శ్రీ చింతామణి వినాయకుడు
  • శ్రీ దంత హస్త వినాయకుడు
  • శ్రీ పిఛిండల వినాయకుడు
  • శ్రీ ఉద్దండ ముండ వినాయకుడు

ఈ అష్ట వినాయకులు కాశీ పట్టణానికి వచ్చే భక్తుల యోగ క్షేమాలు చూస్తారని విశ్వాసం.

ఐదో వలయం
ఐదో వలయంలో కూడా అష్ట వినాయకులు దర్శనమిస్తారు. వారెవరంటే

  • శ్రీ స్ధూల దంత వినాయకుడు
  • శ్రీ కాళీ ప్రియ వినాయకుడు
  • శ్రీ చాతుర్దంత వినాయకుడు
  • శ్రీ ద్విదంత వినాయకుడు
  • శ్రీ జ్యేష్ట వినాయకుడు
  • శ్రీ గజ వినాయకుడు
  • శ్రీ కాళ వినాయకుడు
  • శ్రీ నాగేశ్ వినాయకుడు

ఈ అష్ట వినాయకులు కాశీ వాసుల విఘ్నాలు తొలగించి, కాశీ యాత్రకు వచ్చిన వారికి సంపూర్ణ యాత్రాఫలాన్ని అందిస్తారని అంటారు.

ఆరో వలయం
ఆరో వలయంలో కూడా అష్ట వినాయకులు ఉండడం విశేషం. మహిమాన్వితమైన ఈ వినాయకులు ఎవరంటే

  • శ్రీ మణికర్ణి వినాయకుడు
  • శ్రీ ఆశ వినాయకుడు
  • శ్రీ సృష్టి వినాయకుడు
  • శ్రీ యక్ష వినాయకుడు
  • శ్రీ గజ కర్ణ వినాయకుడు
  • శ్రీ చిత్రఘంట వినాయకుడు
  • శ్రీ స్ధూల జంఘ / మిత్ర వినాయకుడు
  • శ్రీ మంగళ వినాయకుడు

ఆరో వలయంలో దర్శనమిచ్చే ఈ అష్ట వినాయకుల నామ స్మరణ మాత్రం చేతనే కాశీలో ప్రవేశించిన భక్తుడు ముక్తిని పొందుతాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఏడో వలయం
ఏడో వలయంలో ప్రసిద్ధులైన అయిదుగురు వినాయకులు ఉన్నారు. వారెవరో చూద్దాం.

  • శ్రీ మొద వినాయకుడు
  • శ్రీ ప్రమోద వినాయకుడు
  • శ్రీ సుముఖ వినాయకుడు
  • శ్రీ దుర్ముఖ వినాయకుడు
  • శ్రీ గణనాథ వినాయకుడు

ఏడో వలయంలో దర్శనమిచ్చే ఈ ఐదుగురు వినాయకులు సిద్ధి ప్రదాతలని విశ్వాసం.

అవిముక్త క్షేత్రంలో అవిముక్త వినాయకుడు
ఇక్కడకు అన్ని ఏడు వలయాలతో కలిపి మొత్తం 53 వినాయకులు ఉన్నారు. ఇక 54వ వినాయకుడిగా శ్రీ జ్ఞాన వినాయకుడు విరాజిల్లుతున్నాడు. 55వ వినాయకుడిగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ ద్వార వినాయకుడు కాశీపురి ముఖ్య ద్వారంపై దర్శనమిస్తారు. ఇక చివరగా 56వ వినాయకుడిగా శ్రీ అవిముక్త వినాయకుడు కాశీ పట్టణానికి తలమానికంగా భాసిల్లుతున్నాడు. ఈ అవిముక్త క్షేత్రమైన ఈ కాశీ పట్టణంలో వెలసిన ఈ అవిముక్త వినాయకుడు భక్తుల అన్ని కష్టాలను దూరం చేసి, బాధల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాడని కాశీఖండంలో వివరించి ఉంది.

కాశీ పట్టణాన్ని కేవలం దర్శించడం, లేదా 9 రోజులు నిద్ర చేయడం, లేదా కొన్ని నెలలు ఉండటం మాత్రమే అందరికీ తెలుసు. కానీ యోగులు, సిద్ధులు కాశీ పరిక్రమ చేస్తారు. ఈ పరిక్రమ వలయంలో వచ్చే 56 మహిమాన్వితులైన వినాయకులను దర్శించడం వలన జన్మ చరితార్థం అవుతుంది. మోక్షం సిద్ధిస్తుంది.

ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు ఆలయాన్ని ఎందుకు శుద్ధి చేస్తారు? కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం విశేషాలివే!

చింతలు తీర్చే ఆంజనేయ స్వామి - వనపర్తిలోని శ్రీ చింతల ఆంజనేయ ఆలయ విశేషాలు ఇవే!

TAGGED:

KASHI VINAYAKA TEMPLES
56 VINAYAKAS OF KASHI
KASHI PANCHAKROSHI YATRA
KASHI SPIRITUAL SIGNIFICANCE
56 VINAYAKA TEMPLES IN KASHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.