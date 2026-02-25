ETV Bharat / spiritual

గణపతి స్వరూపాలు ఎన్ని? ఏ కోరిక సిద్ధించాలంటే ఏ వినాయకుడిని పూజించాలి?

గణేశ్ పురాణం ప్రకారం గణపతులు ఎందరు? మన సమస్యలకు తగిన వినాయకుని ఆరాధన విధానం ఇదే

Ganesh 32 Forms
Ganesh 32 Forms (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 4:01 AM IST

5 Min Read
Ganesh 32 Forms : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతిని ప్రార్ధించకుండా ఏ పనిని ప్రారంభించరు. బుద్ధికి, శక్తికి, విఘ్నాలు తొలగడానికి వినాయకుని ఆరాధించడం సర్వ సాధారణం. గణపతి స్వరూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మనకు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నంత వరకు సిద్ధి గణపతి, సింధూర గణపతి, ఉచ్చిష్ట గణపతి, కార్యసిద్ధి గణపతి, సంపదలు ప్రసాదించే సంపత్ గణపతి అని ఇలా రకరకాల గణేశుని స్వరూపాలను పూజించుకుంటాం. అయితే గణపతి ఆరాధనలో మరొక రహస్యం కూడా ఉంది. ఒక్కో విధమైన కోరిక సిద్ధించడానికి ఒక్కో గణపతి స్వరూపాన్ని ఆరాధించాలని గణేశ పురాణం చెబుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గణపతులు ఎందరు?
ఒకొక్క కామ్యానికి ఒకొక్క గణపతిని ఉపాసన చేయాలని అంటారు. ఈ ప్రకారం చూస్తే అసలు ఎంతమంది గణపతులు ఉన్నారో చూద్దాం.

ముద్గల పురాణాన్ని అనుసరించి 32 మంది గణపతులు ఉన్నారు.

  1. బాల గణపతి
  2. తరుణ గణపతి
  3. భక్త గణపతి
  4. వీర గణపతి
  5. శక్తి గణపతి
  6. ద్విజ గణపతి
  7. సిద్ధ గణపతి
  8. ఉచ్చిష్ట గణపతి
  9. విఘ్న గణపతి
  10. క్షిప్ర గణపతి
  11. హేరంబ గణపతి
  12. లక్ష్మీ గణపతి
  13. మహా గణపతి
  14. విజయ గణపతి
  15. వృత్త గణపతి
  16. ఊర్ద్వ గణపతి
  17. ఏకాక్షర గణపతి
  18. వర గణపతి
  19. త్ర్యక్షర గణపతి
  20. క్షిప్ర ప్రసాద గణపతి
  21. హరిద్రా గణపతి
  22. ఏకదంత గణపతి
  23. సృష్టి గణపతి
  24. ఉద్ధండ గణపతి
  25. ఋణ మోచన గణపతి
  26. దుండి గణపతి
  27. ద్విముఖ గణపతి
  28. త్రిముఖ గణపతి
  29. సింహ గణపతి
  30. యోగ గణపతి
  31. దుర్గా గణపతి
  32. సంకష్ట గణపతి

ఈ గణపతి స్వరూపాల్లో మొదటి 16 గణపతులు చాలా మహిమాన్వితమైనవి. వీటిని "షోడశ'' గణపతులు అంటారు. ఈ 16 రూపాలలో ఒక్కో రూపానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది.

1. బాల గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి. కుడి వైపు చేతులలో అరటిపండు, పనసతొన, ఎడమవైపు వైపు ఉన్న చేతులతో మామిడిపండు, చెరకుగడను పట్టుకుని దర్శనమిస్తారు. బుద్ధి చురుగ్గా పనిచేయాలంటే ఈ బాల గణపతిని పూజించాలి.

2. తరుణ గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి ఎనిమిది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పాశం, వెలగ గుజ్జు, దంతం, చెరకు ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అంకుశం, నేరేడు పండు, వరివెన్ను పట్టుకుని అభయముద్ర తో దర్శనమిస్తారు. ఈ గణపతిని పూజిస్తే సమయానికి బుద్ధి పాదరసంలా పనిచేస్తుంది.

3. భక్త గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులలో కొబ్బరికాయ, అరటిపండు ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులలో మామిడి పండు, బెల్లపు పరమాన్నం ఉన్న పాత్ర పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను సేవిస్తే భక్తిభావం పెరుగుతుంది.

4. వీర గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి పదహారు చేతులుంటాయి కుడి వైపు ఉన్న ఎనిమిది చేతులతో బాణం, భేతాళుడు, చక్రం, మంచపు కోడు, గద, పాము, శూలం, గొడ్డలి బొమ్మ ఉన్న జెండా, ఎడమవైపు ఉన్న ఎనిమిది చేతులతో శక్తి అనే ఆయుధం, విల్లు, ఖడ్గం, ముద్గరమనే ఆయుధం, అంకుశం, పాశం, కుంతమనే ఆయుధం, దంతం ధరించి దర్శనమిస్తారు. ఈయనను పూజించిన భక్తులకు తిరుగులేని ధైర్యం ప్రసాదిస్తారు.

5. శక్తి గణపతి
ఈ గణపతి చతుర్భుజాలతో దర్శనమిస్తాడు. నాలుగు చేతులున్న ఈ గణపతి అంకుశం, పాశం, విరిగిన దంతం పట్టుకుని దర్శనమిస్తారు. ఈయన కరుణిస్తే కష్టాలను ఎదిరించి నిలబడగల ధైర్యం, ఏదయినా సాధించగలమనే ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది.

6. ద్విజ గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పుస్తకం, దండం ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అక్షర మాల, కమండలం పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే విద్య బాగా వస్తుంది.

7. సిద్ధి గణపతి లేదా పింగళ గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి. కుడి వైపు చేతులతో పండిన మామిడి పండు, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో పూలగుత్తి, గొడ్డలి పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే ప్రారంభించిన పనులలో అపజయమన్నది ఉండదు.

8. ఉచ్చిష్ట గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి. కుడివైపు చేతులతో నల్ల కలువ, వరివెన్ను, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో దానిమ్మ పండు, జపమాల పట్టుకుని కనిపిస్తారు. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దైవం గా ఉచ్చిష్ట గణపతి ప్రసిద్ధి చెందాడు.

9. విఘ్న గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడివైపు చేతులతో శంఖం, విల్లు, గొడ్డలి, చక్రం, పూలగుత్తి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో చెరకు, పూలబాణం, పాశం, విరిగిన దంతం, బాణాలు పట్టుకుని కనిపిస్తారు. గణపతి సహజ లక్షణమైన విఘ్న నాశనం ఈ రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యం ప్రారంభించే ముందు ఈ గణపతిని సేవిస్తే ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా కార్యం దిగ్విజయంగా పూర్తవుతుంది.

10. క్షిప్ర గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులలో దంతం, రత్నాలు పొదిగిన బంగారు కుండ ఉంటాయి. ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో కల్పవృక్షం తీగ, అంకుశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతి స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తే భక్తులకు కష్టాల నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

11. హేరంబ గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతితో అభయ ముద్రనిస్తూ, కత్తి, జప మాల, గొడ్డలి, మోదకం ధరించి ఉండగా, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో వరద హస్త ముద్రతో విరిగిన దంతం, అంకుశం, ముద్గరం, పాశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే ప్రయాణాలలో ఆపదలను నివారిస్తాడు.

12. లక్ష్మీ గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతితో వరద ముద్రనిస్తూ, కత్తి, చిలుక, మాణిక్యం పొదిగిన కుంభం, పాశం, ఖడ్గం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అభయ హస్త ముద్రతో దానిమ్మ, అంకుశం, కల్పలత, అమృతం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతి స్వరూపాన్ని సేవిస్తే ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది.

13. మహా గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో మొక్కజొన్న కండె, బాణం తొడిగిన విల్లు, పద్మం, కలువ, విరిగిన దంతం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో గద, చక్రం, పాశం, వరి కంకి, రత్నాలు పొదిగిన కలశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే సమస్త శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

14. విజయ గణపతి
ఈ గణపతి స్వరూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పాశం, విరిగిన దంతం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అంకుశం, పండిన మామిడి పండు ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే సమస్త విజయాలు చేకూరుతాయి.

15. నృత్య గణపతి
ఈ గణపతి స్వరూపం చతుర్భుజాలతో దర్శనమిస్తుంది. కుడివైపు ఉన్న రెండు చేతులలో పాశం, అప్పాలు, ఎడమ వైపు ఉన్న రెండు చేతులతో అంకుశం, పదునుగా ఉన్న విరిగిన దంతం ధరించి దర్శనమిస్తారు. ఈ స్వరూపాన్ని పూజిస్తే సంతృప్తిని, మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.

16. ఊర్ధ్వ గణపతి
ఈ గణపతి స్వరూపం అష్టభుజాలతో దర్శనమిస్తుంది. కుడివైపు ఉన్న నాలుగు చేతులలో కలువ, పద్మం, విల్లు, విరిగిన దంతం ఉండగా, ఎడమ వైపు ఉన్న నాలుగు చేతులలో వరివెన్ను, చెరకుముక్క, బాణం, మొక్కజొన్న కండె ధరించి దర్శనమిస్తారు. ఈ గణపతి స్వరూపాన్ని పూజిస్తే చేయని తప్పుకు నిందలు, కారాగార బాధలు తొలగుతాయని అంటారు.

కాబట్టి మన సమస్యను అనుసరించి ఆయా గణపతులను పూజించడం వలన కష్టాల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

