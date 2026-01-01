అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్- 2026లో మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో చూసుకున్నారా?
కొత్త ఏడాదిలో వ్యక్తిగత రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : January 1, 2026 at 7:06 AM IST
2026 Yearly HOROSCOPE In Telugu : నూతన సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టిన శుభ సందర్భంగా అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. కొత్త ఏడాదిలో వ్యక్తిగత రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి అందరికీ ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా 2026 సంవత్సర రాశిఫలాలు మీ కోసం!
మేషం (అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1వ పాదం)
మేష రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇతరులకు మీరు పంచే సంతోషమే తిరిగి మీకు రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇస్తుందని ఈ ఏడాది గ్రహగతులు సూచిస్తున్నాయి. మీరు ఆశించిన సానుకూల ఫలితాలు లభించాలంటే, ఇతరులకు సహాయపడటం అలవరచుకోవాలి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కఠిన శ్రమ, సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో అధిగమించి సానుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ధైర్యంతో పట్టుదలతో కృషి చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు మీ సొంతమవుతాయి. వ్యాపార రంగాల వారికి ఈ ఏడాది ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు, ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి. వ్యాపార పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాన్ని పలు ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తారు. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కొన్ని అనవసర ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఎగుమతి-దిగుమతి వంటి అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు వృత్తిరీత్యా పలుమార్లు విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. అయితే ముందుచూపుతో వృథా ప్రయాణాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఉద్యోగులు తమ సమర్ధతపై విశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగు పరచుకుంటే అద్భుతమైన అవకాశాలు సొంతమవుతాయి. విదేశీయానం కల నెరవేరుతుంది. ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆదాయ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తే భవిష్యత్తుకు ఢోకా ఉండదు. ఏడాది మొత్తం కుటుంబ వ్యహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు, సంతోషకరమైన వేడుకలు జరుగుతాయి. ఆకస్మికంగా వచ్చే కొన్ని అనివార్య ఖర్చులు కొంత కలవరపెట్టవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెడితే మంచిది. మొత్తం మీద మేష రాశి వారికి 2026 లో బాగానే ఉంటుంది. శని శ్లోకాలు పఠించడం, ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన, శివారాధనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం శుభాన్నిస్తుంది.
వృషభం (కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు; రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు)
వృషభ రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో సామాన్య ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఈ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారు కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. పెద్దల మార్గదర్శకత్వం ఈ ఏడాది మీకు ఎంతో అవసరం. అనుభవజ్ఞుల స్పూర్తితో ముందుకు సాగితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. కుటుంబ పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. బద్దకాన్ని దరి చేరనీయవద్దు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడంపై దృష్టి సారించాలి. 2026 లో మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేకపోతే కొంత కష్టంగా అనిపించవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే దైవబలం కూడా తోడవుతుంది. ఉద్యోగులు అధికారుల మెప్పు కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఇబ్బంది కలిగించే వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించండి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార రహస్యాలు బయటికి పొక్కకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. మీ బలహీనతలు శత్రువులకు బలంగా మారే అవకాశాలున్నాయి కాబట్టి అడుగడుగునా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు ఈ ఏడాది గణనీయమైన విజయాలు సాధించి కుటుంబానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకువస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాలు కొంత మానసిక ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త సంవత్సరంలో ఆర్థికంగా పొదుపు పాటించడం, ఖర్చులను నిశితంగా గమనించడం మీకు అత్యంత ఆవశ్యకం. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. తరచుగా గణపతి దర్శనం, ప్రతిరోజూ శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ పారాయణ చేయడం వలన సానుకూల ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి.
మిథునం (మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు)
మిథున రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ ఏడాది ఆరంభం ఆశించిన దానికంటే కొంత మందకొడిగా సాగవచ్చు. ఈ రాశివారు ఏడాది పొడవునా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఈ రాశి వారికి 'బాధ్యత' అనేది ఒక ముఖ్యమైన సూత్రంగా మారుతుంది. ఏ రంగం వారయినా వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే బృహస్పతి అనుగ్రహంతో మీకు సంతృప్తి, సముచిత గౌరవం దక్కుతాయి. ఏడాది ప్రారంభంలో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. గతంలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ ఏడాది బలమైన అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వృత్తి పరంగా మీ కఠిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఉద్యోగ మార్పులు అంతగా కలిసిరాకపోవచ్చు, కానీ కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఏడాది ప్రారంభంలోనే మంచి అవకాశం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారు సమిష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. పరిస్థితులను సరిగ్గా అంచనా వేయడం వలన నష్టభయం తగ్గుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలంగానే ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ కొన్ని బాధ్యతల వలన డబ్బు నిలవదు. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకుంటే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో స్వల్ప వివాదాలు పెద్దవి కాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి. తీర్ధయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలు తప్ప ఏడాది మొత్తం ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన, దుర్గాదేవి ఆరాధన, గోపూజ శుభాలను పెంచుతాయి.
కర్కాటకం (పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష)
కర్కాటక రాశి వారికి నూతన సంవత్సరం శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఈ రాశి వారికి కొత్త సంవత్సరం శుభవార్తలతో స్వాగతం చెప్పనుంది. ఈ ఏడాదిలో అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. కాబట్టి ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ ఏడాది నైపుణ్యాలు అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒక ప్రణాళికతో ముందుకు పోవడం వలన శుభ ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో ఒక ఖచ్చితమైన వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తూ క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే, ఊహించని విజయాలు వరిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఆటంకాలు అధిగమించి లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సమాజంలో సముచిత గౌరవం దక్కుతుంది. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న కలహాలు సద్దుమణుగుతాయి. గృహంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ ఏడాది మీ శ్రమకు అదృష్టం కూడా తోడవుతుంది. పరిస్థితులు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉన్నందున సంవత్సరం చివరి నాటికి మీ అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుంది. గ్రహగతులు అనుకూలత వలన విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. విదేశీయానానికి బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఖర్చులు భారీగా పెరిగినప్పటికీ, విదేశాల్లో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. అయితే విదేశీ ప్రయాణాల విషయంలో తగు ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏడాది ఆరంభంలో మీ తల్లిగారి ఆరోగ్యం కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. తీర్థయాత్రలు మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం, అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం, శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
సింహం (మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం )
సింహ రాశి వారికి నూతన సంవత్సరం నూతన సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. కొత్త ఏడాది ఈ రాశి వారికి ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన, అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురానుంది. గతంలో కంటే ఈ సంవత్సరం మీ ఆలోచనలు కార్యరూపం లో పెట్టడం ద్వారా లక్ష్య సాధన దిశగా దూసుకుపోతారు. 2026 లో మీ కలలు, ఆశయాలు అన్నీ నెరవేరుతాయి. ఇంతకాలంగా మీరు పడుతున్న శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. గత అనుభవాలు ఇప్పుడు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. మీ ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు మీకు కొత్త అవకాశాలు తెచ్చి పడతాయి. ఉద్యోగం లో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తిపరంగా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. వ్యాపారులకు కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి రోజూ ఎంతో విలువైనది. ఎదురయ్యే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఊహించని లాభాలు అందుకోవచ్చు. వ్యాపారాన్ని బ్రహ్మాండంగా విస్తరిస్తారు. అయితే చిన్నపాటి అజాగ్రత్తతో సువర్ణావకాశం చేజారే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పునరాలోచించడం మంచిది. ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల్లో జోక్యం వల్ల చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదముంది. నూతన సంవత్సరం మధ్యభాగం నుంచి పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారి, మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల ద్వారా ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఆత్మస్తుతి పరనింద కూడదు. వృత్తిరీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అయితే ప్రయాణాల్లో ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. దానధర్మాలు చేయడం, గోపూజ చేయడం, సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధించడం శ్రేయస్సు నిస్తుంది.
కన్య (ఉత్తర 2, 3, 4, పాదాలు; హస్త, చిత్త 1, 2, పాదాలు )
కన్య రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది కఠిన శ్రమతోనే ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోగలరు. 2026 లో కన్య రాశి జాతకుల జీవితం లోని దాదాపు ప్రతి రంగంలోనూ కొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అయితే ఈ మార్పులు అవకాశాలుగా మలచుకోగలిగితే విజయం మీదే! వృత్తి పరమైన అంశాలు, వ్యక్తిగత విషయాలు, ఆస్తి వ్యవహారాలు కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. లక్ష్యసాధనకు కఠిన శ్రమ ఒక్కటే సరైన మార్గమని గుర్తిస్తే మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్యంతో, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయాలు సొంతమవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏడాది మొత్తం కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీరు సాధించే విజయాలు కూడా సంతృప్తినిచ్చే స్థాయిలో ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. కుటుంబంలో పెద్దల అనుభవాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల ఖర్చులు అధికం అవుతాయి. అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఖర్చులు కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల్లో కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగించవచ్చు. వాస్తవ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు సాగితే మంచిది. అందరితో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. విదేశీయానంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. సరైన మార్గదర్శకత్వం తో మార్గం సుగమం అవుతుంది. చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు తప్ప ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. విద్యార్థులు కుటుంబానికి కీర్తి తెచ్చే విజయాలు సాధిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన, గణపతి హోమం, శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తర పారాయణ సత్ఫలితాలనిస్తుంది.
తుల (చిత్త 3, 4, పాదాలు; స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3, పాదాలు )
తులా రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ రాశివారికి ఈ ఏడాది 'తొందరపాటు' అతిపెద్ద శత్రువుగా మారనుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో చక్కని ప్రణాళిక, స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానం, ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు అనే అంశాలు కీలకంగా మారనున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తొందరపాటు లేకుండా వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు పోవడం శ్రేయస్కరం. అయితే ఒకసారి లక్ష్యం వైపు ప్రయాణం మొదలు పెడితే మిమ్మల్ని ఆపడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. మాట పొరపాటు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. నిలబెట్టుకోలేని వాగ్దానం ఎవరికీ ఇవ్వకండి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు, పురోగతి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారికి ఈ ఏడాది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆశించిన అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఒత్తిడి లేకుండా కృషి చేస్తే లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడులు కూడా ఆశించిన రీతిలో ఉంటాయి. విదేశీ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణలో మీ ప్రణాళికలను విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. మిత్రులతో కలిసి ప్రారంభించే కొత్త వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఏడాది మొత్తం అనుకూలంగానే ఉంటుంది. సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుంది. అవసరానికి సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. చట్టపరమైన నిబంధనలకు లోబడి ఏ పని చేసినా ప్రమాదం లేదు. తులా రాశి జాతకులు ఈ ఏడాది ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు చేస్తారు. తీర్ధయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఏడాది మొత్తం స్వల్ప ఇబ్బందులు మినహాయించి ఆరోగ్యం చక్కగా సహకరిస్తుంది. తరచుగా శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామిని దర్శించడం, ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠించడం, రాహుకేతు పూజలు చేయించడం వలన ఆటంకాలు తొలగి శుభాలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చికం (విశాఖ 4 వ పాదం; అనూరాధ, జ్యేష్ఠ )
వృశ్చిక రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు ఈ ఏడాది సాహసమే ఊపిరిగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. నూతన సంవత్సరం ఒడిదుడుకులతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. గ్రహబలం మిశ్రమంగా ఉన్నందున వ్యక్తిగతంగా, వృత్తి పరంగా కూడా ఏడాది పొడవునా అప్రమత్తంగా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఊహకందని విధంగా పరిస్థితులు మారవచ్చు. ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా లోతుగా ఆలోచించి ముందుకెళ్లడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు అమృత గుళికల్లా పనిచేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమే పెట్టుబడిగా ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అడుగడునా ఎదురయ్యే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలచుకుంటే భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే వాటిని గుర్తించడంలోనే మీ ప్రతిభ దాగి ఉంది. బుద్ధి బలం, సమయస్ఫూర్తితో గ్రహగతులు కూడా మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలరు. మీరు కలలుగన్న ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం కూడా ఈ ఏడాది బలంగా ఉంది. వ్యాపారంలో నిరంతర కృషి మాత్రమే విజయానికి చేరువ చేస్తుంది. ఆస్తి, సంపద, విజయం ఏది కోరుకున్న లభిస్తుంది. అయితే అందుకు చేయాల్సిందల్లా నిరంతర శ్రమ మాత్రమే! మీ కఠిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది కాబట్టి ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే ఆశ్చర్యకరంగా పరిస్థితులు వేగంగా మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీ వాక్చాతుర్యంతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు ఏర్పడవచ్చు. అయితే సరైన అవగాహన, ఓర్పు, సహనంతో సమస్యలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు కఠిన శ్రమతో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా చేసే తీర్థయాత్రలు అద్భుతమైన యోగాన్ని, ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. ఏడాది మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. సూర్యుని ఆరాధించడం, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం, శివారాధన సత్ఫలితాల్నిస్తాయి.
ధనుస్సు (మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం )
ధనుస్సు రాశి వారికి నూతన సంవత్సరం అనేక శుభ లాభాలను తీసుకు వస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి రానున్న కొత్త సంవత్సరం శ్రేయోదాయకం గా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగం లో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సునాయాసంగా చేరుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలా అభ్యున్నతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయోగాలు బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తాయి. నూతన వ్యూహాలు అనుసరించి వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపిస్తారు. పెట్టుబడులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని విదేశాలకు విస్తరించే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. గతంలో మీరు పడిన శ్రమకు ప్రతిఫలాలు అందుకునే సమయం వచ్చింది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల స్థిరాస్థులు, ఖరీదైన వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. శుభకార్యాల నిమిత్తం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. నూతన వస్త్రాభరణాలు విరివిగా కొనుగోలు చేస్తారు. 2026లో ధనుస్సు రాశి వారికి కుటుంబ సౌఖ్యం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అవగాహనతో సమస్యలు తొలగుతాయి. విహారయాత్రలు, తీర్థయాత్రలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. మీ విజయాల్లో, సంతోషాల్లో తోబుట్టువుల, మిత్రుల సహకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విద్యార్థులు పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ప్రతిష్టాత్మకమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు. నిత్యం ఆదిత్య హృదయం పారాయణ, గురు శ్లోకాలు పఠించడం, గోవింద నామాలు చదువుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మకరం (ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు; శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1, 2 పాదాలు )
మకర రాశి వారికి నూతన సంవత్సరంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగం లో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. మనోధైర్యంతో కృషి చేస్తే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. అధికారుల మార్గదర్శకత్వం, సహోద్యోగుల సహకారంతో ఆశించిన ఫలితాలు సునాయాసంగా సాధించవచ్చు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఈ ఏడాది పూర్తి కావడం ఊరటనిచ్చే అంశం. ఇతరుల ప్రతిభను తక్కువగా అంచనా వేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. పరిస్థితులు సరిగ్గా అంచనా వేసి ముందుచూపుతో మెలిగితే వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. అయితే కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం తప్పనిసరి. ఒకవేళ మీరు భాగస్వామ్య వ్యాపారులైతే సమిష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఈ సంవత్సరం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సరైన సమయం. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఈ ఏడాది మీ జీవితంలోకి ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. బంధువుల తో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండటం మంచిది. కోపావేశాలతో బంధాలు దెబ్బ తింటాయి. భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. విద్యార్థులకు తమ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి ఈ ఏడాది పొడవునా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలను సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే తిరుగులేని విజయాలు సొంతమవుతాయి. ఈ ఏడాది మొత్తం ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో అజాగ్రత్త వహించకండి. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటించడంపై దృష్టి సారించండి. ప్రతిరోజూ సూర్యాష్టకం పఠించడం మంచిది. శివాభిషేకం చేయించుకోవడం, శని శ్లోకాలు పఠించడం వలన ప్రతికూలతలు తొలగి విజయాలు చేకూరుతాయి.
కుంభం (ధనిష్ఠ 3, 4 పాదాలు; శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు )
కుంభ రాశి వారికి నూతన సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి అభివృద్ధి వైపు మీ ప్రయాణం సాగుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో క్లిష్టమైన పనులు కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించి శభాష్ అనిపించుకుంటారు. వృత్తి పరంగా కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. వృత్తి జీవితంలో అనేక శుభ వార్తలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. విదేశాల్లో స్థిర పడాలనుకునే వారికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. వ్యాపారంలో గొప్ప శుభ యోగాలున్నాయి. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కానీ చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా శ్రద్ధ వహిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. గత ఏడాది మీరు పడ్డ కఠిన శ్రమకు తగిన ఫలితాలను ఈ సంవత్సరం అందుకుంటారు. కుంభ రాశి జాతకులకు 2026 లో ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ ఏడాది మీ ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా, పటిష్టంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో, జీవిత భాగస్వామితో ఎక్కువగా యాత్రలు చేస్తారు. విహార యాత్రలకు, తీర్థయాత్రల కోసం ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తారు. ఈ ఏడాది మీరు చేసే ప్రయాణాలు ఐశ్వర్యాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. గ్రహాల స్థితిగతులు ఆధారంగా ఈ రాశి వారు ఈ సంవత్సరం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో వృద్ధి చెందుతారు. పుణ్యకార్యాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం వృద్ధి చెందుతుంది. విద్యార్థులు పట్టుదలతో, ఏకాగ్రతతో చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. సంవత్సరం మధ్యలో కుటుంబ సమస్యలు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. స్థానచలనం ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల పరస్పర సహకారంతో సమస్యలు తొలగుతాయి. చట్టపరమైన వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దు. శివ సహస్రనామాలు చదువుకోవడం, ఆంజనేయ స్వామి దర్శించడం, తీర్థయాత్రల వలన శుభయోగాలు ఉంటాయి.
మీనం (పూర్వాభాద్ర 4 వ పాదం; ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి )
మీన రాశి వారికి నూతన సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ ఏడాది యోగదాయకం గా ఉంటుంది. మీరు కలలు కంటున్న భవిష్యత్తుకు మంచి బాటలు వేసుకుంటారు. వృత్తి పరంగా చక్కగా రాణిస్తారు. ఉద్యోగం లో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. దీని వలన మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది. సమర్థవంతంగా పనిచేసే అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమయస్ఫూర్తితో పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలను కూడా సునాయాసంగా సాధిస్తారు. అయితే అనవసర గొడవలు, వృత్తిపరమైన వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. వ్యాపారులకు కొత్త సంవత్సరం అదృష్ట దాయకంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టులు చేజిక్కించుకుంటారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. లాభాలు, పెట్టుబడుల రూపంలో ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ఏడాది మొత్తం ఆర్థికంగా అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. రుణభారం, ఆర్ధిక సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆదాయం పెరగడం మానసిక సంతృప్తినిస్తుంది. రచయితలు, కవులు, కళాకారులు అద్భుతమైన నైపుణ్యాలతో గొప్ప అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు సన్మాన సత్కారాలు లభిస్తాయి. వృత్తి జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకుంటూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విద్యార్థులు కఠిన శ్రమ తో మాత్రమే ఆశించిన విజయాలు పొందగలరు. విదేశీయానానికి ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయద్దు. వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం, శనిధ్యానం, దుర్గాదేవి ఆరాధనతో శుభప్రదమైన ఫలితాలు సొంతమవుతాయి.