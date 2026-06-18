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దేశంలోని ప్రముఖ దత్త క్షేత్రాలు- వాటి విశేషాలు మీ కోసం!

జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిన 20 దత్త క్షేత్రాలు- ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?

Dattatreya
Dattatreya (Getty Image)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 5:01 AM IST

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Famous Datta Kshetras : అత్రి మహర్షి అనసూయ దంపతులకు త్రిమూర్తుల అంశతో జన్మించిన వర పుత్రుడు దత్తాత్రేయుడు. దిగంబరుడుగా, అవధూతగా దేశ సంచారం చేసిన దత్తాత్రేయ స్వామి జ్ఞానప్రదాత. దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆశ్రయిస్తే జ్ఞానవైరాగ్యాలతో పాటు మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చునని గురు చరిత్ర చెబుతోంది. దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార విశేషాలు తెలిపే శ్రీ గురు చరిత్రలో వివరించిన ప్రకారం దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార సమాప్తి తరువాత కూడా ఆయన అవతార పరంపరలు కొనసాగాయి. ఆయా అవతార విశేషాలు వెలసిన ప్రదేశాలు దత్త క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. దత్త క్షేత్రాల సందర్శనం వలన శారీరక, మానసిక రుగ్మతలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన దత్త క్షేత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

దేశంలోని ప్రముఖ దత్తక్షేత్రాలు

  1. పిఠాపురం : దత్తుని ప్రథమ దత్తావతారం శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు జన్మించిన ప్రదేశం పిఠాపురం. ఈ క్షేత్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నది.
  2. కురువపురం : ప్రథమ దత్తావతారులైన శ్రీపాద వల్లభులు తపసు చేసిన స్థలం కురువపురం. వాడుక భాషలో దీనినే కురుపురం అని కూడా అంటారు. ఈ క్షేత్రం హైదరాబాద్, కర్నూలు మార్గంలో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి దేవరకొండ స్టేషను నుంచి రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది.
  3. గోకర్ణము : ఈ క్షేత్రం కూడా ప్రథమ దత్తావతారులైన శ్రీపాద వల్లభులు తపసు చేసిన స్థలం. ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవాలంటే కర్నాటక రాష్ట్రం హుబ్లీ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణం చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
  4. కరంజా : దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో రెండవ దత్త అవతారమైన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారి జన్మస్థలం కరంజా నాలుగో దత్త క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో వెలసి ఉంది.
  5. నర్సోబావాడి : నర్సోబావాడి శ్రీ గురుడుగా ఖ్యాతి చెందిన శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు 12 సంవత్సరాలు తపసు చేసిన పుణ్య స్థలం. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్ మీరజ్ మార్గంలో వెలసి ఉంది.
  6. గాణగాపూర్ : గాణగాపూర్ శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు 23 సంవత్సరాలు నివసించి పావనం చేసిన పుణ్య ప్రదేశం. ఈ క్షేత్రం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని గుల్బర్గా వద్ద వెలసి ఉంది. ఇక్కడ శ్రీ గురుని నిజ పాదుకలు దర్శించడం వలన జ్ఞాన వైరాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.
  7. ఔదుంబర్ : ఔదుంబర్ శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు చాతుర్మాస దీక్ష ఆచరించిన పవిత్ర స్థలం. ఈ క్షేత్రం కూడా మహారాష్ట్రలోని వెలసి ఉంది.
  8. మీరజ్ : మీరజ్ శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు తపసు చేసిన పవిత్ర స్థలం. ఈ క్షేత్రం కొల్హాపూర్ నుంచి జైసింగ్ పూరు వెళ్లే మార్గంలో వెలసి ఉంది.
  9. శ్రీశైలం : శ్రీశైలం శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు అవతార సమాప్తి గావించిన పుణ్య ప్రదేశం. శ్రీ నృశింహ సరస్వతి స్వామివారు నల్లమల అడవుల్లో అంతర్థానమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ క్షేత్ర దర్శనం చాలా దుర్లభమని అంటారు. దత్తాత్రేయ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప ఇక్కడకు చేరుకోవడం అసాధ్యం.
  10. మాణిక్య నగర్ : దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో మూడో దత్త అవతారమైన మాణిక్య ప్రభువులు వెలసిన పుణ్య ప్రదేశం మాణిక్య నగర్! శ్రీ మాణిక్య ప్రభువుల వారి సమాధి, ప్రభువుల వారి సంస్థానం హైదరాబాద్ నుంచి కర్ణాటకలోని గుల్బర్గా వెళ్లే మార్గంలో హుమ్నాబాద్​కి దగ్గరలో వెలసి ఉంది.
  11. అక్కల్ కోట : దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో నాలుగో దత్త అవతారమైన స్వామి సమర్ధ అక్కల్ కోట స్వామి సమాది మందిరం అక్కల్ కోటలో వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలో ఉంది.
  12. ఏక ముఖ దత్తుని ఆలయం : ఏక ముఖ దత్తుని ఆలయం మహారాష్ట్రలోని శిర్డీకి సమీపంలో వెలసి ఉంది. శిర్డీ నుంచి ఈ క్షేత్రానికి ఆటోలో వెళ్ళి రావచ్చు.
  13. ఏకముఖ దత్త క్షేత్రం, నాసిక్ : ఏకముఖ దత్త క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని నాసిక్​లో వెలసి ఉంది. ఇచట ఏక ముఖ దత్తాత్రేయ స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా మరికొన్ని కూడా ప్రముఖ దత్త క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి.
  14. గిరినార్ : గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని గిరినార్ దత్త క్షేత్రంలో దత్త పాదుకలు కలవు. ఈ క్షేత్రం చాలా మహిమగల క్షేత్రం. కొండపై వెలసిన ఈ క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి దాదాపు 10,000 మెట్లు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొండపై దత్తపాదుకలు దర్శిస్తే దత్త అనుగ్రహం తప్పక లబిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.
  15. షేగాం : షేగాం దత్త క్షేత్రంలో మరో దత్త రూపుడు గజానన మహరాజ్ సమాధి మందిరం వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రం నాగపూర్ పట్టణానికి సమీపంలో ఉంది.
  16. ఖేడ్గవ్ : ఖేడ్గవ్ దత్త క్షేత్రంలో సమర్ద నారాయణ మహరాజ్ వారి సమాధి కలదు. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని పూనాకు సమీపంలో ఉంది.
  17. ఖాండ్వా : ఖాండ్వా దత్త క్షేత్రంలో శ్రీ దున వాలా దాదా వారి సమాధి మందిరం ఉంది. ఈ క్షేత్రం మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలదు.
  18. మాన్ గవ్ : మాన్ గవ్ దత్త క్షేత్రం శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి స్వామి వారి జన్మస్థలం. ఈయన గురు చరిత్రను అందించిన మహనీయుడు. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలో వెలసి ఉంది.
  19. గరుడేశ్వర్ : గరుడేశ్వర్ క్షేత్రంలో గురు చరిత్ర అందించిన శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతి స్వామి వారి సమాధి మందిరం కలదు. ఈ క్షేత్రం గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని బరోడా జిల్లాలో ఉంది.
  20. మౌంట్ అబూ : మౌంట్ అబూ దత్త క్షేత్రంలో దత్త శిఖరము కలదు. ఈ క్షేత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో వెలసి ఉంది.

దత్తాత్రేయ ఉపాసకులు తమ జీవిత కాలంలో ఈ 20 దత్త క్షేత్రాలు దర్శించాలని భావిస్తుంటారు. ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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