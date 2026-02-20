ETV Bharat / spiritual

మీ ఇంట్లో ధనసంపదలు పెరగాలనుకుంటున్నారా? - లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి ఈ 16 పరిహారాలు చేస్తే చాలు!

శ్రీ సూక్తం పఠనంతో ఐశ్వర్యలక్ష్మి ఆశీర్వాదం - దక్షిణా తాంబులాలతో ఆతిధ్యం - ధనలక్ష్మి కటాక్షం కోసం చేయల్సినవివే

DhanaLaxmi Pooja
DhanaLaxmi Pooja (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 1:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

DhanaLaxmi Pooja 16 Pariharalu: ధనలక్ష్మి కటాక్షాన్ని కోరుకోని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. సాధారణంగా ఎవరైనా డబ్బు సంపాదించి సంపన్నమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటారు. అసలు జీవించడానికి ప్రాణవాయువు ఎంత అవసరమో డబ్బు కూడా అంతే అవసరం. డబ్బు లేకుండా ఎవరూ జీవించలేరు. ధనసంపదలకి ఆధిదేవత లక్ష్మీదేవి. ఆ తల్లి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటే ధనానికి లోటుండదు. లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడూ ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండదని అంటారు. మనం తెలిసో తెలియకో నిత్యజీవితంలో చేసే కొన్ని తప్పుల వలన ధనలక్ష్మి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ధనలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందాలంటే ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ధనలక్ష్మి కటాక్షాన్ని కలిగించే షోడశ అంటే 16 పరిహారాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • డబ్బు బాగా సంపాదించి ఐశ్వర్యవంతులు కావాలంటే శ్రీ సూక్తాన్ని ప్రతిరోజూ లేదా ప్రతి శుక్రవారం నాడు పఠించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. శ్రీ సూక్తం పఠనం సిరిసంపదలను ప్రసాదించే ఐశ్వర్యలక్ష్మి ఆశీర్వాదాన్ని అందిస్తుంది.
  • హిందూ సంప్రదాయంలో సముద్ర ఉప్పును లక్ష్మీదేవి స్థానంగా చెబుతారు. సుఖ సంపదలతో ఉండటానికి ఇల్లు తుడిచే నీటిలో సముద్రపు రాళ్ల ఉప్పు కొంత వేసి ఇంటిని శుభ్రం చేయడం వలన అలక్ష్మి తొలగిపోతుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు రాళ్ల ఉప్పుకు ప్రతికూల శక్తులను తొలగించి ఇంట్లో శాంతిని స్థాపించే శక్తి ఉంటుంది.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఒక రాగి పాత్రలో నీటిని నింపి అందులో కొన్ని తులసి దళాలు, సువాసన వచ్చే పువ్వులు వేసి ఉంచడం వలన ఆ ఇంట లక్ష్మీదేవి తాండవమాడుతుంది. సిరుల తల్లి ఆశీర్వాదంతో ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సుఖసంపదలతో కళకళలాడుతుంటుంది.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కోసం నెలకు ఒకసారి ఇంటిని శుభ్రపరచడం చేయాలి. అమావాస్య రోజున ఇంట్లోని అనవసరమైన వస్తువులు తొలగించి ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రం చేసి ఇంటిలో అగరుధూపం వేయాలి. ఇలా చేయడం వలన ఇంట్లోని వారికి శాంతి, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీ గణపతి హోమం చేయడం మంచిది. కుబేర హోమాన్ని కూడా జరిపించుకోవచ్చు. ఇందువల్ల ధన సంపదలు, శాంతి, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం, సంపదలు చేకూరుతాయి.
  • ధన లక్ష్మీ కటాక్షం పొందడానికి ప్రతి శుక్రవారం సుమంగళి పూజ చేయడం మంచిది. ఒక ముత్తైదువును సాయంత్రం దైవారాధన సమయంలో ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆతిధ్యం ఇచ్చి, దక్షిణ తాంబూలాలతో గౌరవించడం ద్వారా ధనలక్ష్మి కటాక్షం కలిగి సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి.
  • ఎప్పుడూ ధనవంతులుగా ఉండాలంటే బయట నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు. పూలు, పళ్ళు, మిఠాయిలు వంటివి ఇంటికి తీసుకు వెళ్లడం ఒక అలవాటుగా మార్చుకుంటే ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు ముందుగా ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలాలి. ఇంటి ప్రధాన గుమ్మం పైన గుమ్మడికాయ ఉంచడం, కనుదృష్టి గణపతి ఫోటోను ఉంచడం వలన ప్రతికూల శక్తులు తొలగి సానుకూల శక్తులు ప్రవేశిస్తాయి. సానుకూల శక్తులు ఉన్నచోటనే లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా నివసిస్తుంది.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు వంటింట్లో ఉప్పుని ఒక గాజు పాత్రలో కానీ, జాడీలో కానీ ఉంచి, ఆ పాత్రను ఎప్పుడూ మూసి ఉంచేలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఉప్పును మూసి ఉంచడం వలన సంపదలు పెరుగుతాయి.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు మీ ఇంటి గుమ్మాలకు తలుపులకు ఎప్పటికప్పుడు రంగులు వేస్తూ ఎప్పుడు నూతనంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుమ్మాలు, ద్వారాలు భయంకరమైన శబ్దాలు చేసే ఇంట లక్ష్మీదేవి నిలవదు. కర్ణ కఠోరమైన ధ్వని ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుందని గుర్తుంచుకోండి.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం పొందడానికి తరచుగా దాన ధర్మాలు చేయడం మంచిది. దానం చేయడం ద్వారా సానుకూల శక్తుల ప్రభావం పెరుగుతుంది. విద్యాదానం, వస్త్రదానం, జలదానం ఇలా మన శక్తికొద్దీ మంచి మనసుతో చేసే చిన్నపాటి దానమైనా సరే లక్ష్మి కటాక్షాన్ని అందిస్తుంది. అయితే ఒకసారి దానం చేసాక ఇక ఆ విషయం మర్చిపోవాలి. దాని గురించి నలుగురిలో గొప్పలు చెప్పుకుంటే దానం చేసిన ఫలం దక్కదు.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు గురువారం, శుక్రవారం గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో పూజించి ఆహారాన్ని అందించాలి. అలాగే ప్రతి శనివారం కుక్కలకు పెరుగన్నం పెట్టడం వలన ప్రతికూల శక్తులు తొలగి ఇంట్లోకి డబ్బురాక పెరుగుతుంది.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు ప్రతిరోజూ తులసి మొక్కను పూజించాలి. తులసి మొక్క పవిత్రతకు చిహ్నం. ప్రతిరోజూ తులసి మొక్కను పూజించి దీపారాధన చేయడం వలన అదృష్టం, శాంతి, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం, సంపదలు కలుగుతాయి.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కొరకు ప్రతి శనివారం రావి చెట్టుకి నీరు పోసి, చెట్టు మొదట్లో నువ్వుల నూనెతో కానీ ఆవనూనెతో కానీ దీపారాధన చేయడం వలన ఐశ్వర్యసిద్ధి ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
  • ధనలక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ప్రతి గురువారం అరటి చెట్టుకు నీరు పోసి ఆ చెట్టు క్రింద స్వచ్చమైన వెన్నతో, అరటి నారతో చేసిన వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. ఈ పరిహారం వలన గురుబలం పెరిగి అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరుకుంటారు.

    లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం శాస్త్రంలో సూచించిన ఈ పరిహారాలు పాటించి ఐశ్వర్యసిద్ధి పొందుదాం.

    శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

ధనలక్ష్మి కటాక్షానికి షోడశ మార్గాలు!

శ్రీవారి హృదయంలోనే నివసించే రహస్య దేవత! దర్శిస్తే ధనాన్ని ఇచ్చే వ్యూహ లక్ష్మి మహిమ

భారతీయులు తులసి చెట్టును ఎందుకు పూజిస్తారు?

TAGGED:

DHANALAXMI POOJA 16 PARIHARALU
DHANLAXMI POOJA VIDHANAM
LAKSHMI DEVI POOJA
16 PARIHARALU LAXMI DEVI
DHANALAXMI KATAKSHAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.