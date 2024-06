అల్లుడి మరణం తట్టుకోలేక అత్తకు గుండెపోటు - చివరికి?

Woman Died Of Heart Attack AFter Son In Law's Death : అనారోగ్యంతో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందగా తట్టుకోలేక రోదిస్తూ గుండెపోటుతో ఆయన అత్త మరణించిన ఘటన మెదక్​ జిల్లాలో జరిగింది. చేగుంట మండలం మక్క రాజుపేటలో అనారోగ్యంతో నర్సింహులు (53) మృతి చెందాడు. అల్లుడి మరణం తట్టుకోలేక రోదిస్తూ గుండెపోటుతో అత్త నరవ్వ(68) మృతి చెందింది. మృతుడికి భార్య భాగ్యలక్ష్మి, ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. ఇరువురు మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. రెండు కుటుంబాల్లో పెద్ద దిక్కును కోల్పోవడంతో కుటుంబసభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.