ETV Bharat / snippets

జయశంకర్ భూపాలపల్లి కలెక్టర్‌గా రాహుల్ శర్మ - వికారాబాద్ కలెక్టర్‌గా ప్రతీక్ జైన్ బాధ్యతలు స్వీకరణ

By ETV Bharat Telangana Team

TG New Collectors Charge of Their Duties ( ETV Bharat )