సాంకేతిక లోపంతో విశాఖలో నిలిచిన వందేభారత్‌ - 4 గంటలకుపైగా ఆలస్యం

Vande Bharat Express Delayed More Than 4hours in Visakha: విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వెళ్లవలసిన వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సుమారు 4 గంటలకుపైగా ఆలస్యంగా నడుస్తోంది. విశాఖ నుంచి ఉ. 5.45 గంటలకు బయలుదేరాల్సిన వందేభారత్‌ సంకేతిక లోపంతో నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా అంటే ఉదయం 10 గంటలకు బయల్దేరనున్నది. వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోని సీ9 కోచ్‌లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపంతో ఈ రైలు విశాఖ నుంచి ఆలస్యంగా బయలుదేరనున్నదని రైల్వే శాఖ అధికారులు తెలిపారు. నాలుగు గంటలు ఆలస్యం కావడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.