పొలం పనులు చేస్తుండగా పిడుగు పాటు - అక్కడికక్కడే ఇద్దరి మృతి

Two people Died Due To Thunderstorms In Hanamkonda : హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండలం వెంకటాపూర్ గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరిపై ప్రమాదవశాత్తు పిడుగు పడటంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన ఘటన పలువురిని కలచి వేసింది. వెంకటాపూర్ గ్రామానికి చెందిన దౌతు బాజీ శ్రావణి (17) తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేసేందుకు పొలం పనులకు వెళ్లింది. పక్క పొలంలో అదే గ్రామానికి చెందిన యువ రైతు కూకుట్ల రాజు (25) పొలం పనులు చేస్తున్న క్రమంలో వర్షం కురవడంతో ఇరువురు ఒకే చెట్టు కిందకు వెళ్లారు. ఒక్కసారిగా పిడుగు పడటంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారని స్థానికులు తెలిపారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదుచేసుకొని విచారణ చేపట్టారు.