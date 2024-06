గంజాయిని నిర్మూలన దిశగా చర్యలు- మంగళగిరిలో 1.5 కేజీ గంజా సీజ్​, ఇద్దరు అరెస్ట్​

Two Arrested For Selling Ganja Seized 1.5 KG Ganja in Mangalagiri : వంద రోజుల్లో గంజాయిని నిర్మూలిస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ చెప్పిన హామీకి అనుగుణంగా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి సుమారు కిలోన్నర గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ (CI) శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గంజాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరు విక్రయిస్తున్నారనే అంశాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టిన్నట్లు వివరించారు. త్వరలోనే మత్తు పదార్థాల అక్రమ రవాణాకు చెక్​ పెడతామని సీఐ స్పష్టం చేశారు.