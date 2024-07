ETV Bharat / snippets

తెలంగాణకు కొత్త గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రమాణస్వీకారం ముహూర్తం ఖరారు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TELANGANA NEW GOVERNOR JISHNU DEV ( ETV Bharat )

Jishnu Dev Varma to Take Oath as Telangana Governor: తెలంగాణ కొత్త గవర్నర్​గా జిష్ణుదేవ్ వర్మ బుధవారం ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. రాజ్​భవన్​లో బుధవారం సాయంత్రం హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అలోక్ అరాధే గవర్నర్​తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు మధ్యాహ్నం జిష్ణుదేవ్ వర్మ హైదరాబాద్​కు రానున్నారు. త్రిపురకు చెందిన ఈయన రాజ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి. జిష్ణుదేవ్ వర్మ 2018- 2023 మధ్య త్రిపుర ఉపముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణతో పాటు జార్ఖండ్ గవర్నర్​గా ఉన్న సీపీ రాధాకృష్ణన్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్​గా నియమితులయ్యారు.