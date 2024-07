ETV Bharat / snippets

తిరుపతిలో దారుణం - దుండగులు ఇంట్లోకి చొరబడి కత్తులతో దాడి - వృద్ధురాలు మృతి

Old Woman Died in the Attack of Thugs in Tirupati: తిరుపతిలో దుండగులు రెచ్చిపోయారు. రాయల్‌నగర్‌లోని ప్రముఖ వ్యాపారి ఇంట్లోకి ముసుగులు వేసుకుని చొరబడ్డారు. అడ్డం వచ్చినవారిపై కత్తితో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందగా మరో యువతికి గాయాలయ్యాయి. ఆమెను రుయా ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులకు సమాచారమివ్వగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.