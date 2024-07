ETV Bharat / snippets

బూడిద కాలువలో పడి మూడేళ్ల బాలుడు మృతి

Three Years Old Boy Dies Due to Falling into NTTPS Ash Drain in NTR District : ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం ఖిల్లా రోడ్డులో ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ అదృశ్యమైన బాలుడు శవమై తేలాడు. భూక్యా కుమార్, లక్ష్మిల కుమారుడు సిద్ధార్థ నాయక్ (3) ఆడుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు సమీపంలోని ఎన్టీటీపీఎస్ బూడిద కాలువలో పడి మృతి చెందాడు. బాలుడి మృతితో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. న్యాయం చేయాలంటూ బాలుడి మృతదేహంతో బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు.