సూర్యాపేటలో విషాదం - క్వారీ గుంతలో పడి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ సహా ముగ్గురి మృతి

Three Died After Swimming in Quarry Pits ( ETV Bharat )

Three People Died After Falling into the Quarry Pit : సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూరు(ఎస్‌) మండలం బొప్పారంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. క్వారీ గుంతలో ఈతకు వెళ్లిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో తండ్రి రాజు, 12 ఏళ్ల కుమార్తె ఉన్నారు. శ్రీపాల్‌రెడ్డి, రాజు స్నేహితులు. వీరిద్దరూ హైదరాబాద్‌లో నివాసముంటున్నారు. శ్రీపాల్‌రెడ్డి బిల్డర్‌గా, రాజు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.