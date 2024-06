ETV Bharat / snippets

సంగారెడ్డి జిల్లాలో దొంగల బీభత్సం - 8 ఇళ్లల్లో భారీగా బంగారంతో పాటు రూ.17 లక్షల నగదు అపహరణ

By ETV Bharat Telangana Team

Robbery From Eight Houses in Sangareddy District ( ETV Bharat )