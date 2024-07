ETV Bharat / snippets

షిర్డీ నుంచి కాకినాడ వెళ్తున్న రైలులో చోరీ - సుమారు రూ.30 లక్షల విలువైన బంగారం అపహరణ

Theft in a Train Going from Shirdi to Kakinada ( ETV Bharat )