TGNAB Raids At The Cave Pub In Hyderabad : మాదకద్రవ్యాలను కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతోంది. ఆకస్మిక దాడులు చేస్తూ డ్రగ్‌ పెడ్లర్‌లతో పాటు మత్తు పదార్ధాలను స్వీకరిస్తున్న వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్‌ మణికొండలోని కేవ్‌ పబ్‌పై టీజీ న్యాబ్‌ పోలీసులు, ఎస్వోటీ, రాయదుర్గం పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు. పబ్‌లో మాదకద్రవ్యాలు స్వీకరిస్తున్నట్టు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మెరుపు దాడులు చేపట్టారు. తనిఖీల్లో పబ్‌లో ఉన్న దాదాపు 50 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారందరికీ పరీక్షలు నిర్వహించగా, 24 మంది గంజాయి స్వీకరించినట్టు బయటపడింది. పబ్‌లోని డీజే మత్తులో ఉన్నట్టు తెలిసింది. పబ్‌ నిర్వాహకులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పబ్‌లో హార్డ్‌ డిస్క్‌లు, గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.