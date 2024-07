Termination of 90 employees in Tata Institute of Social Sciences: హైదరాబాద్‌లోని టాటా ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సోషల్‌ సైన్సెస్‌ (టిస్‌)లో 90 మంది ఉద్యోగులను శనివారం విధుల నుంచి తొలగించినట్లు సమాచారం. వీరిలో 50 మంది ప్రొఫెసర్లు, 40 మంది బోధనేతర సిబ్బంది ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీంతో ఇక్కడ కేవలం 19 మంది ప్రొఫెసర్లు మాత్రమే మిగిలారు. కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ వర్సిటీకి యూజీసీ నిధులు విడుదల చేయకపోవటంతో జీతభత్యాలు భరించటం కష్టంగా మారి ఈ చర్య చేపట్టినట్లు తెలిసింది.