ఫంక్షన్ హాళ్లల్లో శబ్ద నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోండి : హైకోర్టు

By ETV Bharat Telangana Team

TG HC on Sound Pollution From Function Halls ( ETV Bharat )

TG HC on Sound Pollution From Function Halls in Hyd : హైదరాబాద్‌లో ఫంక్షన్ హాళ్లల్లో శబ్ద నియంత్రణకు సంబంధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేసి ఊరుకుంటే చాలదని, వాటిని అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫంక్షన్ హాళ్లలో శబ్ద నియంత్రణపై జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల అమలుపై స్థాయీ నివేదికను సమర్పించాలంటూ విచారణను 4 వారాలకు వాయిదా వేసింది.