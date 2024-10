ETV Bharat / snippets

గల్ఫ్ దేశాల్లో మరణించిన కార్మికులకు రూ.5 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా

By ETV Bharat Telangana Team

TG Govt on Ex Gratia Guidelines for Gulf Countries Workers ( ETV Bharat )