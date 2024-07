టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసు - మరో ముగ్గురు అరెస్ట్

Suspects Arrested in Case of Attack on TDP Central Office : తెలుగుదేశం కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో నిందితుల వేట కొనసాగుతోంది. దాడికి పాల్పడిన వారిలో మరో ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జింకా సత్యం, తియ్యగూర గోపిరెడ్డి, లంకా అబ్బినాయుడును జైలుకు పంపారు. తెలుగుదేశం కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి కేసులో ఇప్పటికే ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దాడితో సంబంధం ఉన్న వైసీపీ కీలక నేతలు వరుస అరెస్టులతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. నిందితుల కోసం మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.