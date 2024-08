ETV Bharat / snippets

ఈతకు వెళ్లి ముగ్గురు విద్యార్థులు గల్లంతు - ఒకరి మృతి, ఇద్దరి కోసం గాలింపు

Three Students Got Lost Canal ( ETV Bharat )

Three Students went Swimming and Drowned in Kothapally : ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కొత్తపల్లిలో ముగ్గురు విద్యార్థులు గల్లంతయ్యారు. సాగర్ ప్రధాన కాలువలో ఈతకు దిగిన ముగ్గురు విద్యార్థులు మునిగిపోయారు. విద్యార్థుల్లో ఒకరి మృతదేహం లభ్యం కాగా, మిగతా ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మృతి చెందిన వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.