జులై 25న మంత్రివర్గ సమావేశం - ఓటాన్​ ఎకౌంట్​ బడ్జెట్​ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

State Cabinet Meeting Will be Held on July 25 ( ETV Bharat )