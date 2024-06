ఎన్డీఏ కూటమి అధికారం రావడంలో చంద్రబాబు కీలక పాత్ర : తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌

Stalin Post on X to Met Chandrababu in Airport : కేంద్రంలో కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం అధినేత, ఎన్డీఏ కూటమి నాయకుడు చంద్రబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని భావిస్తున్నట్లు తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌ అన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల వాణిని ఆయన బలంగా వినిపిస్తారని విశ్వసిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్డీఏ సమావేశం కోసం చంద్రబాబు, ఇండియా కూటమి సమావేశానికి స్టాలిన్‌ బుధవారం దిల్లీ వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలుసుకున్నట్లు ఎక్స్‌లో స్టాలిన్ పోస్టు చేశారు. కరుణానిధికి దీర్ఘకాల స్నేహితుడైన చంద్రబాబును దిల్లీ విమానాశ్రయంలో కలుసుకున్నానని ఆయన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఏపీలో ఆయన సాధించిన విజయానికి అభినందనలు తెలిపి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి కలిసి పనిచేసేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.