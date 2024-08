ETV Bharat / snippets

గురుకుల మహిళా కాలేజీలో విద్యార్థినులపై ఎలుకల దాడులు

Rats Was Attack in Students For Residential Women College : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట సమీపంలోని తామరపల్లి గురుకుల మహిళా కళాశాలలో ఐదుగురు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులపై ఎలుకలు దాడి చేశాయి. దీంతో సమాచారం అందుకున్న అధ్యాపక బృందం విద్యార్థులను అక్కడి నుంచి నరసన్నపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి రక్తపరీక్షలు చేయించారు. ఎలుకల దాడిలో విద్యార్థులు స్వల్పంగా గాయపడినట్టు కళాశాల వర్గాలు తెలిపాయి. ఆశ్రమ కళాశాల కావడంతో తరగతుల్లోనే కాకుండా వసతి గృహంలోనూ ఎలుకల సంచారం ఎక్కువ ఉందని విద్యార్థులు వాపోయారు.