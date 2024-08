ETV Bharat / snippets

నిజామాబాద్​లో దారుణం - అయిదేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం

Five year Old Girl Raped in Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. నగరంలోని రెండో ఠాణా పరిధిలో అయిదేళ్ల చిన్నారిపై గణేశ్ అనే 40 ఏళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న చిన్నారికి చాక్లెట్ ఇస్తానని తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న చిన్నారిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అత్యాచారం జరిగినట్టు గుర్తించారు. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రెండో ఠాణా పోలీసులు నిందితున్ని అరెస్ట్ చేసి పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.