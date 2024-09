ETV Bharat / snippets

మన దేవరకు మన సరకు - తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి తొలిసారిగా పలాస జీడిపప్పు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Palasa Cashew Are Using In Tirumala Prasadam Making ( ETV Bharat )