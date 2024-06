ETV Bharat / snippets

నెల్లూరు జిల్లాలో దారుణం - లారీని ఢీకొట్టిన కారు - ఒకరు మృతి, మరో ముగ్గురికి గాయాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

One Person Died in Road Accident at Nellore District ( ETV Bharat )